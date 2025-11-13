บช.ก. แถลงผลตามยึดทรัพย์ "อลงกต-หมอบี"คืนวัดพระบาทน้ำพุกว่า 1 หมื่นล้าน

บช.ก. เปิดปฏิบัติการ "คืนศรัทธา บอกลางมงาย สไตล์ CIB" ตามยึดทรัพย์"อลงกต-หมอบี"คืนวัดพระบาทน้ำพุกว่า 1 หมื่นล้านบาท
วันนี้ (13 พ.ย.) ที่ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก. พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป. พล.ต.ต.ประสงค์ เฉลิมพันธ์ ผบก.ปปป. พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชน์ ผบก.ปอศ. พล.ต.ต.ชนันนัทธ์ สารถวัลย์แพศย์ ผบก.ปอท. พล.ต.ต.เอนก เตาสุภาพ ผบก.ปทส. ร่วมกับ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน, สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ท., สำนักงาน ป.ป.ง. ร่วมกันแถลงผลการปฏิบัติ Operation Endgame : ปฏิบัติการ “คืนศรัทธา บอกลางมงาย สไตล์ CIB” ทวงคืนทรัพย์สินสู่วัดพระบาทนํ้าพุ มูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท
พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ กล่าวว่า หลังจากที่มีการจับกุมพระราชวิสุทธิประชานาถ อลงกต พูลมุข (อดีตหลวงพ่ออลงกต) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี และ นายเสกสันน์ ทรัพย์สืบสกุล หรือ หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ เมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา หลังจากนั้น 3 เดือนผ่านมาก็ได้ร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการสืบสวนในประเด็นต่าง ๆ ที่สงสัย เบื้องต้นเราสามารถยึดทรัพย์สินได้บางส่วน แต่เราเชื่อว่าความศรัทธาของประชาชนมีมากกว่านี้ จึงเป็นที่มาที่ไปของการดำเนินการแถลงผลความคืบหน้าในการดำเนินการในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา
พล.ต.ต.จรูญเกียรติ กล่าวว่า หลังการจับกุมผู้ต้องหาทั้งสองราย เจ้าหน้าที่ได้สืบสวนขยายผลอย่างต่อเนื่อง โดยมีหลายประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจรวมทั้งหมด 24 ประเด็น ที่ผ่านมาเราดำเนินการทุกประเด็นเท่าที่ทำได้ ประเด็นใดสามารถดำเนินคดีได้ก็ได้ดำเนินคดีแล้ว หรือคดีใดสามารถยึดทรัพย์สินเพื่อนำกลับคืนสู่วัด เราก็ดำเนินการเช่นกัน
"เราทำงานร่วมกันทุกหน่วยเพื่อเรียกคืนศรัทธาของประชาชน และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้น่าเคารพเชื่อมั่น เราไม่ได้มาทำลาย แต่กำลังวางรากฐานและระบบการตรวจสอบวัดทั่วประเทศ ให้วัดเป็นศูนย์รวมศรัทธาที่โปร่งใสและตรวจสอบได้"พล.ต.ต.จรูญเกียรติ กล่าว
พล.ต.ต.จรูญเกียรติ กล่าวต่อว่าสำหรับทรัพย์สินที่ผ่านมา เราพยายามให้โอกาสกับผู้ที่เกี่ยวข้อง และจะดำเนินการเฉพาะกับผู้ที่จำเป็นจริง ๆ ทรัพย์สินที่รวบรวมมาได้ขณะนี้ยังไม่ครบถ้วน ยังมีผู้ที่อ้างสิทธิ์ครอบครองหรือปกปิดไว้ ซึ่งเราจะดำเนินคดีอาญาในข้อหาฟอกเงิน หรือเป็นผู้สนับสนุนการกระทำผิด ทั้งนี้ ชุดสืบสวนมีหลักฐานครบถ้วนจากการทำงานตลอดสองถึงสามเดือนที่ผ่านมา
ดังนั้น ผู้ใดที่ยังไม่นำทรัพย์สินของวัดมาคืน ขอประกาศเตือนเป็นครั้งสุดท้าย เราจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด และนำหมายไปถึงตัว เพราะเราได้ให้โอกาสเต็มที่แล้ว บัดนี้หมดเวลาแล้ว
พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ กล่าวว่า สืบเนื่องจาก เมื่อประมาณเดือนเมษายนที่ผ่านมา ดร.ตฤณห์ โพธิ์รักษา นักอาชญาวิทยา และอาจารย์ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์ (สาขาอาชญาวิทยา) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยรัฐแห่งหนึ่ง พาผู้ร้องเรียนเข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.1 บก.ป. เพื่อให้ข้อมูลว่า หมอบี มีพฤติการณ์ทุจริตเงินบริจาคของวัดพระบาทน้ำพุ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ได้ตรวจสอบพบว่า หมอบี มีการประชาสัมพันธ์เปิดขอรับบริจาคเงินผ่านเพจเฟซบุ๊ก ชื่อ “งมงาย สไตล์หมอบี” โดยอ้างว่าเป็นการร่วมทำบุญ โดยตนเองจะทำหน้าที่เป็นสะพานบุญนำเงินที่ผู้ร่วมทำบุญโอนเงินเข้ามาในบัญชีที่ตนเองรับบริจาคไปส่งมอบให้กับวัดพระบาทน้ำพุเพื่อที่ อดีตหลวงพ่ออลงกต เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี จะนำไปใช้ช่วยเหลือ ผู้ป่วยโรคเอดส์ และตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ของวัดฯ
พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ กล่าวต่อว่าหลังจากนั้นได้มีการตรวยสอบบัญชีธนาคารของ หมอบี บัญชีธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี “ใจฟ้าอาทรประชานาถ โดย นายเสกสันน์ ทรัพย์สืบสกุล” ในการรับเงินบริจาคจากประชาชนทั่วไป ตั้งแต่เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ถึงปี 2568 มีประชาชนบริจาคเงินเพื่อทำบุญให้วัดพระบาทน้ำพุ และบริจาคเงินทำบุญอื่น ๆ มียอดเงินหมุนเวียนเข้าบัญชี จำนวน 300 กว่าล้านบาท จากนั้นก็ตรวจสอบกลับไปที่วัดฯกลับพบว่า อดีตหลวงพ่ออลงกต ก็ได้รับเงินบริจาคจริงแต่ไม่นำไปเข้าบัญชีของวัด เจ้าหน้าที่จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดเข้าแจ้งความและจับกุม อดีตหลวงพ่ออลงกต และหมอบี พร้อมตรวจยึดของกลางที่สำคัญ ดังนี้
1. ยานพาหนะรถยนต์ จำนวน 3 คัน รวมมูลค่าประมาณ 8 ล้านบาท (ยึดได้จากบุคคลใกล้ชิด นายเสกสันน์ ที่ใส่ชื่อถือครองรถยนต์ แทนนายเสกสันน์)
2. เงินสด รวมทั้งสิ้นประมาณ 2,562,350 บาท (ยึดได้จากนายเสกสันน์ 2 ล้านเศษ และ ยึดได้จากอดีตพรพะอลงกต อีก 5 แสนบาท)
3. กระเป๋าแบรนด์เนม จำนวน 3 ใบ รวมมูลค่าประมาณ 4 แสนบาท (ยึดได้จากภรรยาของนายเสกสันน์)
4. เช็คนำฝากชื่อผู้อื่น จำนวน 21 ใบ มูลค่า 52 ล้าน (ยึดได้ที่ตัว อดีตหลวงพ่ออลงกต ในวันจับกุม)
5. โฉนดที่ดินและเอกสารสิทธิ จำนวนทั้งสิ้น 23 ฉบับ พื้นที่ 323 ไร่ 1 งาน 60 ตารางวา
-โฉนดที่ดิน จำนวน 2 ฉบับ ยึดได้จากนายเสกสันน์ ในวันเข้าจับกุม (มูลค่าที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ร่วม 70 ล้านบาท)
- โฉนดที่ดิน จำนวน 21 ฉบับ ยึดได้จากการเข้าตรวจค้น วัดพระบาทน้ำพุ
พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ กล่าวอีกว่า ภายหลังจากการจับกุมผู้ต้องหาทั้ง2 ราย แล้วเจ้าหน้าที่ บก.ป. ได้สืบสวนขยายผลเพิ่มเติมพบว่า อดีตหลวงพ่ออลงกต มีความผิด เพิ่มเติมอีกสองข้อหาคือข้อหาปลอมแปลงเอกสาร และ และนำเงินของวัดพระบาทน้ำพุไปให้ผู้อื่นกู้ยืม ขณะนี้ทาง กก.2 บก.ป. กำลังรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมต่อไป ส่วนผลการติดตามทรัพย์สินที่บุคคลอื่นมีชื่อถือครองไว้แทนวัดพระบาทน้ำพุนำกลับมาคืนสู่วัดฯ ได้มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ จนเป็นที่มาของการได้กลับคืนมาซึ่งโฉนดที่ดิน เอกสารถือครองที่ดิน ยานพาหนะ จากผู้ถือครองแทน ดังนี้
1. โฉนดที่ดิน จำนวน 411 ฉบับ รวมพื้นที่ 2,258 ไร่ 3 งาน 28.5 ตารางวา
2. หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) จำนวน 389 แปลง รวมพื้นที่ 4,957 ไร่ 2 งาน 74 ตารางวา
3. รถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถยนต์ตู้ รถกระบะ รถแทรกเตอร์ที่ใช้ในการเกษตร รถบัส และรถบรรทุก ร่วม 60 คัน รวมที่ดินที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางติดตามเพื่อนำมาคืนสู่วัดพระบาทน้ำพุ ได้นั้น เนื้อที่ดิน รวมประมาณ 7,200 ไร่เศษ เมื่อตรวจสอบราคาประเมินที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และยานพาหนะ นั้น มูลค่ารวมประมาณกว่าหมื่นล้านบาท
พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ กล่าวด้วยว่านอกจากนี้ ยังได้รวบรวมหลักฐานเพื่อมอบให้กับวัดพระบาทน้ำพุ ดำเนินคดีฟ้องร้องในทางแพ่งเพื่อเรียกร้องเอาเงินจากผู้ที่เอาเงินของวัดพระบาทน้ำพุ ไปอีก ร่วม 200 ล้านบาท การดำเนินการในครั้งนี้ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง หาใช่เพียงมุ่งแต่จับกุมผู้กระทำผิดเท่านั้น แต่ยังคงช่วยเหลือติดตามทรัพย์ จากผู้ที่แอบแฝงถือครองไว้ รวมทั้งหาผลประโยชน์ที่มิชอบจากวัดพระบาทน้ำพุ เพื่อนำทรัพย์สินที่ซื้อด้วยเงินบริจาคของประชาชน ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคให้กับวัด นำกลับมาสู่วัด เพื่อบริหารจัดการให้ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายต่อไป อีกทั้งยังคงมุ่งสืบสวนขยายผลหาผู้กระทำความผิดอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการหาผลประโยชน์จากวัดพระบาทน้ำพุ ต่อไปอีกด้วย
พล.ต.ต.เอนก กล่าวว่า สำหรับกรณีเหล่าดารานักร้องที่ตกเป็นข่าว ทางสอบสวนกลางได้เรียกมาสอบถามข้อเท็จจริง เช่น อดีตพระมหาสมปอง ปรากฏว่าเป็นเรื่องการกู้ยืมเงิน ซึ่งเจ้าตัวได้ทยอยคืนเงินแล้ว และนำมาคืนเพิ่มเติมภายหลัง ส่วนกรณีนักร้องหรือตลกชื่อดัง พบว่าเป็นการว่าจ้างไปแสดงคอนเสิร์ต ไม่พบพฤติการณ์ทุจริต ทั้งนี้ 24 ประเด็นที่สั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ ขณะนี้ได้ดำเนินการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว โดยผู้ที่ยังไม่คืนทรัพย์สินให้ทางวัด ส่วนใหญ่เป็นบุคคลภายนอกหรือผู้เกี่ยวข้องที่ถือครองทรัพย์สินอยู่ ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบ สำหรับทรัพย์สินของหมอบี เจ้าหน้าที่สามารถยึดได้เป็นบ้านและที่ดิน 2 แปลง มูลค่าประมาณ 60 ล้านบาท เงินสดประมาณ 2 ล้านบาท รถยนต์ 3 คัน และทรัพย์สินแบรนด์เนมหลายรายการ ส่วนของ อดีตหลวงพ่ออลงกต ยึดทรัพย์สินเป็นเงินสดได้ประมาณ 4-5 แสนบาท