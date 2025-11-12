ป.ลุยจับ 7 เจ้าของร้านสร้างซิมผีป้อนแก๊งสแกมเมอร์ พบใช้ลวงเหยื่อ 531 เคส เสียหายกว่า 15 ล้าน

กองปราบลุยจับ 7 เจ้าของร้านโทรศัพท์ สร้างซิมผี ส่งขายแก๊งสแกมเมอร์ พบถูกแจ้งความในระบบออนไลน์ 531 เคส มูลค่าความเสียหายรวมกว่า 15 ล้านบาท
วันนี้ (12 พ.ย. ) พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. สั่งการ พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป. พ.ต.อ.เอกสิทธิ์ ปานสีทา ผกก.4 บก.ป. พ.ต.ท.เจษฎา แก้วจาเครือ รอง ผกก.4 บก.ป. นำกำลังจับกุม น.ส.ธันยพรฯ อายุ 39 ปี , น.ส.กัญญรัชฯ อายุ 29 ปี ,นายนายจอคึ อายุ 44 ปี ,นายสงกรานต์ฯ อายุ 27 ปี , นางพลาพรฯ อายุ 39 ปี, นางกมลพรฯ อายุ 30 ปี และ นายสมใจฯ อายุ 60 ปี ทั้งหมดเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา ข้อหา “โดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน ,เป็นธุระจัดหาเพื่อให้มีการซื้อ หรือขายเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งลงทะเบียนผู้ใช้บริการในนามของบุคคลหนึ่งบุคคลใดแล้ว แต่ไม่สามารถระบุตัวผู้ใช้บริการได้” ได้พื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก, อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
สืบเนื่องจาก ศูนย์ AOC ตำรวจสอบสวนกลาง ได้ตรวจสอบข้อมูลกลุ่มคนร้ายที่มีผู้เสียหายแจ้งความไว้ในระบบแจ้งความออนไลน์ (TPO) ในช่วงต้นปี 2568 พบว่าคนร้ายมีการใช้วิธีการ ส่ง SMS เป็นลิ้งมาหลอกลวง หรือบางราย คนร้ายใช้การโทรศัพท์ อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ หลอกให้โอนเงิน ฯลฯ จึงได้ทำการตรวจสอบข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ที่คนร้ายใช้ก่อเหตุ กับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ พบเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนโดยตัวแทนจำหน่าย (Retailer) จำนวนมากมีการลงทะเบียนไม่ตรงกับความเป็นจริง เช่น รูปถ่ายผู้ใช้งานขณะลงทะเบียน ไม่ได้ถ่ายจากคนจริง แต่ถ่ายจากภาพถ่ายในโทรศัพท์, ข้อมูลการกรอกเลขประจำตัว ไม่ตรงกับภาพถ่ายบัตรประจำตัวที่ใช้สมัคร อีกทั้งยังพบว่า ภาพถ่ายบัตรประจำตัว ไม่ได้ถ่ายจากเอกสารตัวจริง แต่ถ่ายจากกระดาษถ่ายเอกสารสี
ต่อมาตำรวจ กก.4 บก.ป. ได้ทำการตรวจสอบข้อมูล ร้านค้าที่เป็น Retailer บางส่วนในพื้นที่ จ.ตาก และ จ.พระนครศรีอยุธยา พบข้อมูลการลงทะเบียนจำนวนมาก และพบว่าเบอร์โทรดังกล่าว ถูกแจ้งความในระบบแจ้งความออนไลน์ถึง 531 เคสไอดี มูลค่าความเสียหายรวมกว่า 15 ล้านบาท จึงขอศาลอนุมัติหมายจับร้านค้าที่ลักลอบขายซิมผิดกฎหมายไว้ ก่อนเข้าจับกะมได้ 7 รายดังกล่าว
จากการสอบสวนผู้ต้องหาบางส่วนให้การรับสารภาพว่าเพื่อความสะดวกของลูกค้าที่มาซื้อ บางส่วนให้การปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นผู้ลงทะเบียน แต่มีคนเอารหัสของตนเองไปใช้ จึงนำส่งพนักงานสอบสวน กก.4 บก.ป.ดำเนินคดีต่อไป