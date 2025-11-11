"โกศลวัฒน์"อธิบดีอัยการ สคช. ลงนามข้อตกลง ช่วยเหลือทางกฎหมายให้แรงงานไทย

“โกศลวัฒน์”อธิบดีอัยการ สคช. ลงนามข้อตกลงกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ช่วยเหลือทางกฎหมายให้แรงงานไทย
นายโกศลวัฒน์ อินทุจันทร์ยง อธิบดีอัยการสำนักงานคุ้มครองสิทธิ และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน (สคช.) เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 7 พ.ย.ที่ผ่านมา อัยการคุ้มครองสิทธิฯ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ทำบันทึกความร่วมมือ ช่วยเหลือดูแลผู้ใช้แรงงาน โดยพิธีลงนามบันทึกความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการคุ้มครองสิทธิ์และให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้ใช้แรงงานเป็นการร่วมมือ ระหว่างสำนักงานอัยการสูงสุด และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
โดยมีตนในฐานะอธิบดีอัยการ คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน และรอ. สาโรจน์ คมคาย อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานร่วมลงนาม จะเห็นว่าเเม้ในการทำงาน ในความร่วมมือของภาคราชการ จะมีการประสานงานกันอยู่แล้ว โดยอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ และช่วยเหลือทางกฎหมาย 120 กว่าสาขาของอัยการ ทั่วประเทศ ประสานงาน กับสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ทำงานร่วมมือกัน เป็นประจำ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ใช้แรงงาน เพื่อให้ชีวิต ผ่านพ้นอุปสรรค ทั้งทางกฎหมาย และวิกฤติ จากสถานการณ์ ต่างๆ เช่นภัยสงครามจากอิสราเอล ภัยจากหนี้นอกระบบ ภัยจากความไม่รู้กฎหมาย เราประสานงานร่วมมือกันช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานเป็นประจำอยู่แล้ว เพื่อให้ ผู้ใช้แรงงานที่ประสบปัญหา ดำเนินชีวิตต่อไปได้
เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ทั้ง 2 หน่วยงาน จึงได้จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ โดยมี ผู้แทนฝ่ายอัยการ ผู้แทนฝ่ายกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จากทุกจังหวัด ทั่วประเทศ มารวมตัวกัน โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งหมาย เพื่อคุ้มครองผู้ใช้แรงงาน ให้สามารถมีชีวิตอยู่ได้ อย่างมีศักดิ์ศรี มีสิทธิ มีเสรีภาพ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งสองหน่วยงาน มีเป้าหมายตรงกัน เราจะไม่ทอดทิ้งประชาชน จะอยู่เคียงข้าง เป็นกำลังใจให้ ประชาชนหรือผู้ใช้แรงงานไทย
มีปัญหาชีวิต เข้ามาปรึกษา เข้ามาขอรับความช่วยเหลือ หาทางแก้ไขได้ โทร สายด่วนอัยการ ปรึกษากฎหมายฟรี โทร 1157