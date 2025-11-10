ปธ.ศาลฎีกาตรวจเยี่ยมศาลกันทรลักษ์-อนุมัติ สร้างบังเกอร์หลบภัย!

ปธ.ศาลฎีกาตรวจเยี่ยมศาลกันทรลักษ์-เดชอุดมพื้นที่เหตุไม่สงบชายแดนไทย-กัมพูชา สนง.ศาลอนุมัติสร้างบังเกอร์ครั้งเเรกในไทย
เมื่อวันที่ 6 พ.ย.ที่ผ่านมา นายอดิศักดิ์ ตันติวงศ์ ประธานศาลฎีกา เดินทางไปตรวจเยี่ยมและหารือข้อราชการแก่ผู้พิพากษา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้พิพากษาสมทบ และผู้ประนีประนอม ที่ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ และศาลจังหวัดเดชอุดม โดยมีนายธีรทัย เจริญวงศ์ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม นายเกรียงไกร จรรยามั่น เลขาธิการประธานศาลฎีกา นายสม กุมศัสตรา อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 4 ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 นายสันติ สงห้อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเดชอุดม และนายพงศ์พัฒน์ ตาชูชาติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกันทรลักษ์ พร้อมคณะให้การต้อนรับ
นายอดิศักดิ์ ตันติวงศ์ ประธานศาลฎีกา กล่าวว่าการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ เป็นความตั้งใจแรกตั้งแต่เมื่อทราบข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ในช่วงวันที่ 24-31 กรกฎาคม 2568 ที่ว่าหากเข้ารับตำแหน่งประธานศาลฎีกา ศาลแรกที่ตั้งใจจะเดินทางไปตรวจเยี่ยม คือ ศาลจังหวัดกันทรลักษ์และศาลจังหวัดเดชอุดม เนื่องจากเป็นศาลที่มีพื้นที่บางส่วนในเขตอำนาจศาล อยู่ติดกับแนวชายแดนไทย-กัมพูชา และอาจได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบดังกล่าว ซึ่งในวันนี้เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และคณะก็ได้ร่วมเดินทางมาตรวจเยี่ยมด้วยเช่นกัน เพื่อมาให้กำลังใจพร้อมทั้ง รับฟังปัญหาและให้ความช่วยเหลือแก่ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ และศาลจังหวัดเดชอุดมเกี่ยวกับผลกระทบที่ได้รับจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทย - กัมพูชา
ส่วนการปฏิบัติงานในปีนี้ ได้กำหนดแนวนโยบายประธานศาลฎีกาที่สำคัญ 3 ประการอย่างที่ทุกท่านทราบดี คือ “คุณธรรมนำทาง สร้างศรัทธา พัฒนาคุณภาพ” โดยมุ่งเน้นให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน ภายใต้กรอบกฎหมายและคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างศรัทธาให้แก่ประชาชน ควบคู่ไปกับการสร้างสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงานของบุคลากรภายในองค์กรศาลยุติธรรม หรือ
Work Life Balance จึงขอให้ทุกท่านนำแนวนโยบายดังกล่าวไปปรับใช้กับการทำงานและการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะบุคลากรของศาลยุติธรรม
นายธีรทัย เจริญวงศ์ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม กล่าวว่ามาตรการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ความไม่สงบที่อาจเกิดขึ้นบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา สำนักงานศาลยุติธรรมได้จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการติดตั้ง ที่กำบังบนดิน หรือ บังเกอร์ (Above-ground bunker) ณ ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ เพื่อใช้เป็นสถานที่รองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมถึงเป็นการเพิ่มมาตรการด้านความปลอดภัยให้แก่ทั้งเจ้าหน้าที่และประชาชนที่เดินทางมาติดต่อราชการ เพื่อให้ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ยังสามารถอำนวยความยุติธรรมได้อย่างต่อเนื่องและปลอดภัย มาตรการนี้แสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและความตระหนักถึงความเสี่ยงในพื้นที่ชายแดนของสำนักงานศาลยุติธรรม เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านกระบวนการยุติธรรม ดำเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อยแม้ในภาวะวิกฤต ต่อมาในช่วงเวลา 13.30 น. ประธานศาลฎีกา ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและหารือข้อราชการแก่ผู้พิพากษา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้พิพากษาสมทบ และผู้ประนีประนอม ในศาลจังหวัดอุบลราชธานี
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี และศาลแขวงอุบลราชธานี
โดยมีนายธีรทัย เจริญวงศ์ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม นายเกรียงไกร จรรยามั่น เลขาธิการประธานศาลฎีกา นายสม กุมศัสตรา อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 นายวสันต์ เตรียมประกิจกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุบลราชธานี นายเกียรติชัย พิษณุวงษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี และนางสุธาบดี สิงหเสนี สุวรรณจิตอารีย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงอุบลราชธานี พร้อมคณะ ให้การต้อนรับนายอดิศักดิ์ ตันติวงศ์ ประธานศาลฎีกา กล่าวว่าสำหรับจังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่
มีความเจริญทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมในเขตพื้นที่ภาค 3 หรือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนใต้หรือที่เราเรียกกันว่าอีสานใต้ มีประชากรจำนวนมาก ทำให้ศาลในจ.อุบลราชธานี ได้แก่ ศาลจังหวัดอุบลราชธานี ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี และศาลแขวงอุบลราชธานี มีปริมาณคดีที่มาก และเป็นคดีที่มีความยุ่งยากซับซ้อน วันนี้มีความตั้งใจที่จะมาตรวจเยี่ยมศาลในเขต จ.อุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมาให้กำลังใจแก่ท่านผู้พิพากษาและบุคลากรของทั้ง 3 ศาล พร้อมทั้งรับฟังปัญหา และให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ดังนั้นขอให้ทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นท่ามกลางความท้าทายของพื้นที่ชายแดน และขอให้ปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน ภายใต้กรอบกฎหมายและคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างศรัทธาให้แก่ประชาชน ดังนโยบายที่ได้ให้ไว้คือ “คุณธรรมนำทาง สร้างศรัทธา พัฒนาคุณภาพ”
สำหรับการติดตั้ง ที่กำบังบนดิน หรือ บังเกอร์ ที่ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ หากติดตั้งสำเร็จจะเป็นศาลเเรกในประเทศไทยที่มีบังเกอร์ในศาล