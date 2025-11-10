ชื่นชม! ตร.ฮีโร่ "จ่าเปิ้ล" พุ่งชาร์จรวบทันควันโจรชิงทอง 3 ล้าน ยกย่องกล้าหาญ มีจิตวิญญาณผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

นายกรัฐมนตรี และ ผบ.ตร. ชื่นชมตำรวจฮีโร่ “จ่าเปิ้ล” พุ่งชาร์จจับกุมทันควันโจรชิงทอง 3 ล้านบาท ยกย่องกล้าหาญ มีจิตวิญญาณผู้พิทักษ์สันติราษฎร์
วันนี้ (10 พ.ย.) พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ชื่นชม จ.ส.ต.สุกิจ กล้าสงคราม ผบ.หมู่ สภ.กระทุ่มแบน หรือ “จ่าเปิ้ล” มีจิตวิญญาณผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ กล้าหาญ พุ่งเข้าชาร์จจับกุมคนร้ายชิงทองมูลค่ากว่า 3 ล้านบาท ได้ทันควัน
โดยวานนี้ (9 พ.ย.) เวลาประมาณ 15.25 น. เกิดเหตุคนร้ายชิงทองจากร้านทองในห้างแห่งหนึ่ง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร โดยคนร้ายเป็นชาย สวมเสื้อดำ กางเกงยีนส์ สวมหมวกปิดบังใบหน้า ชักอาวุธปืนขนาด 9 มม.ขึ้นลำ ขู่พนักงานร้านทอง กระโดดข้ามเคาน์เตอร์ทุบกระจกกวาดทองรูปพรรณหนักรวม 55 บาท มูลค่ากว่า 3 ล้านบาท วิ่งถือปืนหนีออกจากร้าน ท่ามกลางความตกใจแตกตื่นของผู้คนในห้าง แต่หนีได้ไม่กี่ก้าว จ.ส.ต.สุกิจ กล้าสงคราม ผบ.หมู่ สภ.กระทุ่มแบน หรือ “จ่าเปิ้ล” ตำรวจนอกเครื่องแบบ ซึ่งพาลูกมารับประทานอาหาร เห็นเหตุการณ์ จึงใช้ไหวพริบ ทักษะตำรวจ วางแผนดักทาง พุ่งเข้าชาร์จล็อกตัวคนร้ายได้ทันควัน แม้คนร้ายจะพยายามยิงปืนเปิดทางหนี แต่กระสุนไม่ทำงานเนื่องแม็กกาซีนหลุด “จ่าเปิ้ล” พร้อมพลเมืองดีช่วยกันควบคุมตัวไว้ได้ นำตัวส่งดำเนินคดี
รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า นายกรัฐมนตรี และ ผบ.ตร.ทราบเหตุการณ์นี้ ได้แสดงความชื่นชม จ.ส.ต.สุกิจ ที่มีความกล้าหาญ มีไหวพริบ และทักษะตำรวจที่ดีเข้าคุมตัวคนร้ายได้ โดยไม่เกิดความความสูญเสียใด ๆ ถือเป็นตำรวจที่มีสัญชาตญานของความเป็นตำรวจอยู่ทุกขณะ มีจิตวิญญาณความเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ที่ควรยกย่องเป็นแบบอย่าง นอกจากนี้ ขอยกย่องชื่นชมพลเมืองดีที่เข้าช่วย “จ่าเปิ้ล” จับกุมคนร้ายด้วย ซึ่งเป็นความร่วมมือในการทำให้สังคมน่าอยู่ ปลอดภัย