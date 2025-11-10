ชาวบ้านโวยน้ำทะลักเข้าซอย มนุษย์ป้าทำวุ่นรื้อกระสอบทราย อ้างแบกเมี่ยงเดินขายลำบาก

ป้ารื้อแนวกระสอบทรายไม่สนเจ้าหน้าที่ อ้างเดินลำบากกลังลื่นต้องแบกเมี่ยงคำขายเป็นประจำ ขณะชาวบ้านโวยน้ำเข้าชุมชน เทศบาลนครนนทบุรี ต่อรองทำบรรไดข้ามให้ชั่วคราว แต่ถูกสวนกลับขอสะพานปูนอย่างเดียว
วันนี้ (10 พ.ย. 68) เวลาประมาณ 11.00 น. เจ้าหน้าที่เทศบาลนครนนทบุรีได้รับแจ้งว่าแนวคันกั้นน้ำบริเวณ ซอยพิบูลสงคราม 11 ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี พังเสียหาย ทำให้น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเริ่มเอ่อเข้าท่วมชุมชน เจ้าหน้าที่เทศบาลนครนนทบุรีจึงนำกำลังลงพื้นที่พร้อมตำรวจจาก สภ.เมืองนนทบุรี เพื่อเข้าตรวจสอบสถานการณ์
เมื่อถึงจุดเกิดเหตุบริเวณท้ายซอยพิบูลสงคราม 11 ซึ่งอยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา พบชาวบ้านในพื้นที่รวมตัวกันอยู่หน้าบ้านหลังหนึ่ง พร้อมช่วยกันนำกระสอบทรายกลับมาเรียงกั้นน้ำที่พังลงไป โดยมีหญิงสูงอายุคนหนึ่งยืนอยู่ในพื้นที่ ทราบชื่อต่อมาคือ นางแดง อายุ 73 ปี ซึ่งเป็นผู้อยู่อาศัยบริเวณท้ายซอย โดยชาวบ้านระบุว่า นางแดงได้รื้อแนวกั้นน้ำออกเอง ทำให้น้ำเอ่อเข้าท่วมในซอยและล้นเข้าพื้นที่ใกล้เคียง เหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้บันทึกคลิปวิดีโอไว้ได้
ระหว่างที่ชาวบ้านช่วยกันเรียงกระสอบทรายกลับเข้าที่เดิม ได้เกิดการโต้เถียงกันขึ้นระหว่างชาวบ้านกับนางแดง ซึ่งแสดงท่าทีไม่พอใจที่มีการนำกระสอบทรายมาขวางหน้าบ้าน โดยมีเสียงตะโกนโต้เถียงกันไปมา เจ้าหน้าที่เทศบาลและตำรวจพยายามไกล่เกลี่ยให้ทั้งสองฝ่ายพูดคุยกันด้วยเหตุผล
ลุงแขก (ขอสงวนชื่อ–นามสกุล) อายุ 66 ปี ชาวบ้านในพื้นที่ ผู้อยู่ในเหตุการณ์ เปิดเผยว่า สาเหตุของการรื้อกระสอบทราย ป้าแดงเขาบอกว่าข้ามกระสอบทรายไม่ไหว พวกเราก็จะทำขั้นบันไดให้เขาเดิน แต่ป้าก็ไม่เอา จะเปิดช่องให้น้ำไหลอย่างเดียว ถ้าน้ำเข้ามาทั้งซอยก็จะท่วมหมด เพราะตอนนี้น้ำล้นขึ้นมา เทศบาลจะเข้ามาทำสะพานไม้ให้ข้าม ป้าก็ไม่เอา บอกจะเอาสะพานปูนอย่างเดียว ตอนเช้าก็มีการดึงกันไปดึงกันมา โดยป้าแดงเขาเป็นคนขวางโลก ไม่ยอมฟังใคร พูดเหมือนว่าชินแล้ว น้ำท่วมมาหลายเดือนก็อยู่ได้ ไม่เดือดร้อน แต่คนอื่นเขาเดือดร้อนเพราะน้ำมันไหลออกถนน รถผ่านลำบากมาก พวกตนชาวบ้านก็เลยช่วยกันเอากระสอบทรายมากั้นเพิ่มเติมกันเอง วันนี้น้ำลดลงไปนิดหน่อย แต่ก็ยังเสี่ยงอยู่ ทางเจ้าหน้าที่เทศบาลก็พยายามมาพูดกับป้า แต่ก็ยังไม่ลงตัว ซึ่งเมื่อ 2 วันก่อนหน้านี้ป้าได้ไปรื้อกระสอบทรายออกทำให้น้ำได้เข้าท่วมชุมชนเต็มถนนหน้าบ้าน
ด้าน นางแดง เปิดใจกับทีมข่าวว่า บริเวณจุดที่มีปัญหาเป็นพื้นปูน เดินได้ตามปกติ แต่พอเจ้าหน้าที่เอากระสอบทรายมากั้น มันสูงเกินไปประมาณ 70-80 ซม. เวลาน้ำขึ้นก็มองไม่เห็นพื้นทาง เดินเข้าออกลำบาก ตนอายุ 73 ปีแล้ว ต้องทำเมี่ยงคำขายใส่กระเป๋าออกไปส่งลูกค้าเป็นประจำ ต้องเดินข้ามกระสอบทรายแบบนี้ทุกวัน มันเหนื่อยและเสี่ยงลื่นล้ม ใครอยากกั้นก็กั้นหน้าบ้านตัวเอง แต่อย่ามากั้นตรงทางเข้าบ้านตน ซึ่งตนอยู่ที่นี่มานาน น้ำขึ้นน้ำลงเป็นเรื่องปกติ คนที่มาอยู่บ้านทาวน์โฮมทีหลังต่างหากที่มีปัญหา จะเอาตำรวจมาจับก็จับเลย เพราะตนไม่ได้ทำผิดอะไร ตนแค่รื้อเพื่อให้มีทางเดินเข้าออก ไม่ต้องข้ามกระสอบทราย ทุกวันตอนเช้าน้ำก็แห้งหมดแล้ว แต่ตอนนี้น้ำขึ้นก็เลยเป็นแบบนี้ เจ้าหน้าที่ก็ไม่เข้าใจ คนอื่นกลัวน้ำเข้าบ้าน ตนมองเป็นเรื่องปกติเพราะน้ำขึ้นสักพักก็ลง
เจ้าหน้าที่เทศบาลได้พยายามเจรจาเพื่อหาทางออกร่วมกัน โดยเสนอจะทำทางเดินไม้ชั่วคราวให้เพื่อไม่ต้องข้ามกระสอบทราย แต่ก็ยังไม่ได้ข้อสรุป ซึ่งขณะนี้ได้มีการเฝ้าระวังพื้นที่อย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันไม่ให้มีการรื้อแนวกั้นน้ำซ้ำอีก ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้แจ้งกับชาวบ้านว่า หากพบว่านางแดงยังคงฝ่าฝืนไปรื้อแนวกั้นน้ำจนทำให้น้ำไหลทะลักเข้าท่วมชุมชนหรือถนนหลวงอีก จะดำเนินการตามกฎหมายทันที