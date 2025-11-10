เหยื่อผู้รับเหมาสร้างบ้านกว่า 100 ราย โวยเก็บเงินแล้วหายเข้ากลีบเมฆ บ้านไม่เสร็จเสียหายกว่า 100 ล้านบาท

กลุ่มตัวแทนผู้เสียหายกว่า 100 ราย ร้อง บ.รับเหมาก่อสร้าง เบิกงวดแรกแล้วชิ่งหนี ยื่นปิดบริษัททั้งที่สร้างบ้านไม่เสร็จยอดความเสียหายกว่า 100 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 68 นายอ่ำ วีประเสริฐ หรือคุณอ่ำ อายุ 43 ปี ,น.ส.ภัทรภร อุดมภัทรมาศ หรือคุณฝ้าย อายุ 38 ปี พร้อมตัวแทนผู้เสียหายกว่า 15 ราย รวมตัวกันนำเอกสารสัญญาสร้างบ้านและภาพถ่ายบ้านที่ยังก่อสร้างไม่เสร็จสิ้น เข้าร้องขอความเป็นธรรมกับ ดร.ปรเมศร์ ชัยพัชรกุลพงษ์ หรือ “ดร.แก้ว” ผู้ก่อตั้งเพจ “ดร.แก้วช่วยได้” หลังทำการจ้างบริษัทรับเหมาก่อสร้างบ้านแห่งหนึ่ง เมื่อรับเงินไปแล้วกลับสร้างบ้านไม่เสร็จตามสัญญา มีปัญหาระหว่างการก่อสร้าง โครงสร้างไม่ได้มาตรฐาน ก่อนจะทิ้งงานเงียบหายไปแถมรับงานใหม่เพิ่มอีก โดยล่าสุดได้ทำการยื่นปิดบริษัทฯแล้ว ทั้งที่ยังสร้างบ้านค้างอยู่กว่า 100 หลังคาเรือน
นายอ่ำ วีประเสริฐ หรือคุณอ่ำ ผู้เสียหาย กล่าวว่า ตนมีแพลนจะสร้างบ้านเดี่ยว 2 ชั้น และหอพัก 3 ชั้น 2 ตึก ประมาณ 60 ห้อง แถวปทุมธานี-นนทบุรี จึงได้ให้ลูกน้องช่วยหาข้อมูลและได้รู้จักบริษัทรับเหมาก่อสร้างจากทางเพจเฟซบุ๊ก ซึ่งมีการโฆษณาโปรโมชั่นช่วงปีใหม่ เมื่อประมาณเดือน ก.พ. 2568 บริษัทฯดูมีความน่าเชื่อถือจึงตัดสินใจว่าจ้างในนามนิติบุคคล โดยทำสัญญาก่อสร้างบ้านเดี่ยว 2 ชั้นก่อน กำหนดส่งงานภายในเดือน ก.ค. 2569 ต่อมาเมื่อตนได้รับเอกสารเกี่ยวกับการก่อสร้างกลับพบความผิดปกติ ซึ่งในสัญญามีระบุว่าจะดูแลในส่วนของเสาไฟฟ้าและน้ำประปาให้ฟรี แต่กลายเป็นเสาไฟฟ้าทำจากไม้ชั่วคราว และมีระบุค่าใช้จ่ายเพิ่มจำนวนกว่า 3 แสนบาท โดยยังไม่รวมค่าน้ำประปาอีกด้วย นอกจากนี้ระหว่างก่อสร้างก็ติดปัญหาเต็มไปหมด ทั้งรถเข้าพื้นที่ไม่ได้และให้ตนถมที่ดินเพิ่ม บริษัทฯได้ตอกเสาเข็มจำนวน 48 ต้น เมื่อดำเนินการเสร็จทีมงานมาขอเบิกเงินจำนวน 4.8 แสนบาท อ้างว่ายังไม่ได้รับเงินจากบริษัทฯ ตนยืนยันว่าจะไม่จ่ายเงินใดๆเพิ่มเพราะตนได้จ่ายเงินให้กับบริษัทฯไปแล้วกว่า 1.5 ล้านบาท (ไม่รวมค่าถมที่ดิน)
จากนั้นตนได้เข้าไปดูหน้างานพบเสาเข็มหายไป 1 ต้น ตอนแรกบริษัทฯอ้างว่าไหลลงดินขุดหาไม่เจอ ก่อนจะมาแจ้งอีกครั้งว่าเจอแล้วแต่ตนไม่มั่นใจว่ามันคือเสาเข็มจริงหรือไม่ เพราะตนรู้สึกถึงความผิดปกติ จึงขอระงับการก่อสร้างไว้ก่อน 7 เดือนต่อมา ช่วงปลายเดือน ต.ค. 2568 ตนได้ดูข่าวในรายการดังแล้วรู้สึกคุ้นๆกับบริษัทรับเหมาก่อสร้างจึงให้ลูกน้องเช็คข้อมูลปรากฎว่าเป็นบริษัทฯเดียวกัน และทราบภายหลังว่าบริษัทฯได้มีการยกเลิกสัญญาจ้างโดยไม่แจ้ง ตนจึงตัดสินใจเข้าแจ้งความ และมีการรวมกลุ่มผู้เสียหายกว่า 100 ราย ทุกคนอยากมีบ้านแต่กลับโดนเหมือนกันหมด บางคนเคยมีบ้านก็กลายเป็นไม่มีบ้านเพราะทุบทิ้งเพื่อรอบริษัทฯสร้างให้ใหม่ สำหรับตนมีความหวังอยากสร้างบ้านใหม่ให้ลูก แต่ตอนนี้ความฝันพังทลายลงไปแล้ว ตนเสียเวลาไปฟรีๆเกือบ 1 ปี อยากให้ ดร.แก้ว ช่วยเหลือเพราะทุกคนเดือดร้อน ตนรู้สึกโกรธและอยากให้บริษัทฯออกมารับผิดชอบผู้เสียหายทุกคน
น.ส.ภัทรภร อุดมภัทรมาศ หรือคุณฝ้าย ผู้เสียหาย กล่าวว่า ตนมีการค้นหาข้อมูลสำหรับบริษัทรับสร้างบ้าน จนเลื่อนไปเจอบริษัทฯดังกล่าว ดูแล้วมีความน่าเชื่อถือ มีผลงานการสร้างบ้านมากกว่า 1,000 หลังคาเรือน มีสาขาเยอะ มีการจดทะเบียนบริษัทฯด้วยทุนสูง จากนั้นตนจึงเข้าไปพูดคุยที่บริษัทฯและตกลงสร้างบ้าน ย่านลาดพร้าว กทม. ราคาเฉพาะตัวบ้าน 6 ล้านบาท มีสัญญาก่อสร้างยาวนานกว่า 450 วัน โดยเริ่มลงเสาเอกเมื่อเดือน ต.ค. 2567 จ่ายเงินงวดแรก 15% ของสัญญาจ้าง และมีกำหนดเสร็จสิ้นวันที่ 2 ม.ค. 2569 ซึ่งตั้งแต่วันแรกที่บริษัทฯเข้ามาไม่มีความพร้อมใดๆ นำช่างมาแต่ไม่นำอิฐ หิน ปูน ทราย มาก่อสร้าง อ้างว่าสั่งของไปแล้ว แต่ตนเอะใจเลยเช็คกับร้านขายวัสดุก่อสร้างพบว่าเพิ่งมีการสั่งซื้อวัสดุเข้ามา หลังจากนั้นก็มีเหตุการณ์ต่างๆที่เป็นปัญหาในการก่อสร้างมาเรื่อยๆ ในสัญญามีระบุว่าห้ามตนคุยกับช่างหน้างานโดยตรง ต้องคุยกับบริษัทฯเท่านั้น ซึ่งทางบริษัทฯก็ไม่ค่อยได้เข้ามาหน้างาน ไม่เคยเห็นแม้แต่วิศวกรควบคุมการก่อสร้าง
ต่อมา คุณแม่ของตนได้พบเจอปัญหาตัวโครงสร้างพื้นชั้นล่างไม่ได้ระดับ ซึ่งตนมีแพลนจะทำคอนเทนต์สร้างบ้านจึงถ่ายรูปไว้ค่อนข้างเยอะ เมื่อนำมาดูพบปัญหาในการก่อสร้างหลายจุด บริษัทฯอ้างว่าถ้าจะตรวจสอบต้องเป็น วย. เข้ามาตรวจสอบเท่านั้น ซึ่งตนได้ตกลงให้ วย. เข้ามาตรวจสอบและแจ้งกับบริษัทฯให้เข้ามาตรวจร่วมกันแต่ก็ไม่มา ซึ่งก็แค่รับรู้ รับทราบ แต่ไม่เข้ามาแก้ไข ตนจึงขอพักการก่อสร้างเพื่อตรวจสอบก่อน หลังจากนั้นก็เงียบหายไป โดยตนได้จ่ายเงินไปแล้วมากกว่า 3.5 ล้านบาท ตนจึงแจ้งยกเลิกสัญญาเนื่องจากบริษัทฯไม่สามารถทำตามสัญญาได้ และทราบภายหลังว่าบริษัทฯได้มีการยื่นปิดบริษัทฯแล้ว ทั้งที่ยังสร้างบ้านไม่เสร็จ
วันนี้ตนอยากขอความช่วยเหลือจาก ดร.แก้ว เนื่องจากมีผู้เสียหายมากกว่า 100 ราย รวมมูลค่าเสียหายมากกว่า 100 กว่าล้านบาท ตนเชื่อว่ายังมีผู้เสียหายอีกมากที่ยังไม่กล้าออกมา อยากให้พวกเราทุกคนออกมารวมตัวกัน สามารถทักมาที่เพจ “ดร.แก้วช่วยได้” ได้เลย จะได้รวมกลุ่มกันไปยื่นเรื่องต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เพื่อดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
น.ส.ธัญอธิญาณ์ พานิช หรือคุณขิม ซึ่งเป็นอีก 1 ในผู้เสียหาย กล่าวว่า ตนก็เป็นอีก 1 ในผู้เสียหายที่จ้างบริษัทรับเหมาก่อสร้างแห่งหนึ่ง สร้างบ้านให้ในราคา 3.5 ล้านบาท มัดจำงวดแรก จำนวนเงิน 5 แสนบาท จากนั้นทางบริษัทฯอ้างว่าติดปัญหาเรื่องการขออนุญาตก่อสร้าง ตั้งแต่ปี 2565 จนถึงปี 2566 ก็ยังไม่สามารถขออนุญาตก่อสร้างได้ และยังได้ขอขึ้นราคาค่าก่อสร้างเพิ่มอีก ตนรู้สึกไม่โอเคจึงตัดสินใจหาบริษัทรับเหมาก่อสร้างใหม่ และขอบอกเลิกสัญญา โดยยินดีจะให้ค่าเสียเวลา แต่สุดท้ายทางบริษัทฯแจ้งว่าคืนเงินได้เพียง 1 แสนบาท เท่านั้น ตนจึงขอให้บริษัทฯมาสร้างหลังคาโรงจอดรถแทนการคืนเงิน หลังที่บริษัทฯใหม่ก่อสร้างบ้านเสร็จ ซึ่งทางบริษัทฯได้ตกลงข้อเสนอของตน แต่สุดท้ายตนติดต่อไปล่าสุดเมื่อกลางเดือน มิ.ย. 2568 บริษัทฯบอกจะออกแบบและดำเนินการก่อสร้างให้ แต่ล่าสุด หลังมีข่าวออกในรายการดังเมื่อช่วงปลายเดือน ต.ค. 2568 ก็ไม่สามารถติดต่อบริษัทฯได้อีกเลย และคิดว่าตนโดนหลอกแล้ว โชคดีที่ตัดสินใจไม่สร้างบ้านกับบริษัทฯนี้ต่ออีก
ด้าน ดร.แก้ว กล่าวว่า วันนี้มีตัวแทนกลุ่มผู้เสียหายมากกว่า 100 ราย ได้เดินทางมาร้องเรียน หลังจ้างบริษัทรับเหมาก่อสร้างแห่งหนึ่ง เข้ามาสร้างบ้านแต่ไม่เสร็จตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้ มีพฤติกรรมในการฉ้อโกง รวมถึงฟอกเงิน ตนได้มีการตรวจสอบเอกสารแล้วโดยผู้เสียหายได้มีการแจ้งความไว้แต่คดีไม่คืบ จึงจะช่วยส่งเรื่องต่อไปยัง สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ในฐานฟอกเงินและดำเนินการตามกระบวนการ ยอดเสียหายมากถึง 100 ล้านบาท และมีเจ้าทุกข์มากกว่า 100 ราย ทุกคนอยากมีบ้านแต่บริษัทฯกลับมาทำลายความฝัน บางคนเห็นแค่เสาเข็ม บางคนไม่ได้เห็นอะไรเลย อยากให้นึกถึงใจเขาใจเรา หลังจากนี้ให้เจ้าหน้าที่ทางภาครัฐดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป