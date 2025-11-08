"พล.ต.ต.ทินกร" โต้เดือด "โจ๊ก" ปัดร่วมทีมจับ "สส.กฤต" ยันบุกจับอดีตรอง ผบ.ตร.คดีเว็บพนัน หลักฐานแน่น ไม่มีใบสั่งการเมือง

รอง ผบช.สอท. โต้ "พล.ต.อ.สุรเชษฐ์" ปัดร่วมทีมจับ สส.กฤต ยันออกหมายจับ อดีต รองผบ.ตร. ไม่ได้มีใบสั่งการเมือง ชี้หลักฐานมัดแน่นคดีเว็บพนัน ย้ำทำตามพยาน ไม่ได้เตะตัดขาใคร ลั่นไม่สังกัดค่ายใด ปราบเว็บพนันเพราะเห็นเป็นภัยร้ายมอมเมาสังคม
วันนี้ (8 พ.ย.) พล.ต.ต.ทินกร รังมาตย์ รอง ผบช.สอท.โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ใจความว่า ก่อนธรรมะ ยามเช้าวันนี้
…อะไรคือจริง อะไรคือเท็จ….
..เท็จในจริง …จริงในเท็จ….
มีคลิปการให้สัมภาษณ์ของ อดีต รอง ผบ.ตร.คนดังคนหนึ่ง ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน พยายามโยงให้ พี่น้องประชาชน และสังคมเห็นว่า ผมเป็นหนึ่งในทีมจับกุม สส.ชนนพัฒน์ฯ ..จับคาสนามบิน เป็นข่าวครึกโครม ต่อมา มีการสั่งไม่ฟ้อง ..มีข่าวว่ามีเงินตกร้อยกว่าล้าน..เพื่อจะสื่อให้เห็นว่า ผมไปเกี่ยวข้องด้วย …แล้วโยงกลับมาว่า
…ท่าน..เนี่ยเสียใจไม่หายบ้านของท่านเอง ..สส.สงขลา ก่อนหน้านี้ก็โดนจับยาเสพติด.. ลูกชาย.. ก่อนหน้านี้ก็โดนจับเว็บพนัน มันเป็นไปได้ไงวะบ้านบิ๊ก..จ. บ้านรอง จ…. แล้วคนสงขลา ก็ด่าว่าไอ้ จ. มึงไม่ทำให้สงขลา มันดีวะ ท่าน บอกว่า… รอท่าน เป็น ผบ. ก่อนสิ ท่าน จะกวาดให้เรียบ
…. นี่ไงพี่… ด้วยเหตุตรงนี้ไง พอ ผบ.ต่อ เป็น ผบ. ก็เลยมีคำสั่งว่า ปีหน้าไอ้ จ. จะเป็น ผบ.ต่อ ไม่ได้ เพราะถ้าเป็น ผบ.ตร.ต่อได้ ไอ้พวกนี้โดนกวาดหมด ลูกน้องเครือข่าย …
…. “สุดท้ายก็นำไปสู่อะไรครับ พล.ต.ต.ทินกร รังมาตย์ หนึ่งในชุดจับ สส.ชนพัฒน์ฯ ไปขอหมายจับผมเลย ทั้งที่ไม่ได้ออกหมายเรียกผมเลย ตลกไหม แล้วผมเป็นผู้บังคับบัญชาที่ ทำงานอยู่ทุกวัน ครั้้งแรกศาลไม่ออกหมายจับ เอ้ยคุณมาขอได้ไงวะก็เขาเป็นรอง ผบ.ตร. เขามาทำงานทุกวัน คุณก็ให้ใครไปแจ้งเขาสิตลกไหม…”
ทั้งหมดคือสิ่งที่ อดีต รอง ผบ.ตร. กล่าวให้สัมภาษณ์สื่อ …
อะไรคือความจริง …
อะไรคือความเท็จ …
ความจริงคือ ช่วงที่มีการจับ สส.ชนพัฒน์ ฯ คาสนามบิน ผมยังเป็นผู้การตำรวจภูธรจังหวัดยะลา ยังทำงาน ทำหน้าที่ ดูแลทุกข์ สุข รับใช้พี่น้องประชาชนที่รักของผม ในพื้นที่เสี่ยงภัย คือที่ จังหวัดยะลา อยู่นะครับ ไม่ได้ไปร่วมจับอย่างที่ท่านกล่าวหาผมเลย …. ท่านลองไปย้อนดูไทม์ไลน์ ดู วันเวลา เกิดเหตุ ช่วงจับกุมให้ดี ๆ ก่อนดีไหมครับ
อะไรคือความเท็จ ..ก็คือสิ่งที่กล่าวให้สัมภาษณ์ต่อสื่อ นั่นแหละ คือความเท็จ
อะไรคือความจริงอีก…. ช่วงที่มีการขอหมายจับท่านต่อศาลอาญา เพราะเหตุที่มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะออกหมายจับ หากมีการออกหมายเรียกไป ท่านและลูกน้องท่าน ก็จะพากันทำลายหลักฐานสิ โดยเฉพาะหลักฐานทางดิจิทัลต่างๆ และกฎหมายก็เปิดโอกาสให้ทำได้โดยไม่ต้องออกหมายเรียก …ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกา ก็เขียนไว้..ทำได้ และก็ทำกันเป็นปกติครับท่าน …ก็เพราะเหตุที่ไม่ได้ออกหมายเรียก ไปออกหมายจับเลยนี่แหละ ทำให้เราได้หลักฐานดี ๆ ออกมามัดท่านและลูกน้องไง …ใจร่ม ๆ ครับ
ในการขอหมายจับครั้งแรก ..ศาลไม่ได้พูด ไม่ได้บอกอย่างที่ท่านพูดหรอก .. ท่านอยากรู้ รอไปฟังผมแถลงที่ศาลนะครับ .. ผมทำตามขั้นตอนของกฎหมาย และลูกน้องท่าน ก็ไปฟ้องผมแล้วในประเด็นนี้ ไปฟ้อง ต่อศาลคดีทุจริตกลาง ฯ ต่อมามีการยื่นหลักฐานชี้แจงต่อศาล
…สุดท้ายศาลก็ยกนะครับท่าน… และท่านก็รู้ว่าดีว่า ศาลยกแล้ว …
แต่ก็ยังนำเรื่องนี้ออกมาให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชลให้พี่น้องประชาชนเห็นว่า ทุกเรื่องนั้น ท่านถูกกลั่นแกล้ง จับแพะ ชนแกะ เพื่อให้ดูสมจริง สมจัง …สมเหตุ .. สมผล… ผมไม่ไปออกสื่อตอบโต้ …โต้วาทีกับท่านหรอก ท่านคือคนเก่ง คนมีความสามารถ ท่านมี FC ที่เชื่อมั่นและศรัทธาต่อท่านมากมายครับ … ผมยอมท่านในเรื่องเหล่านี้ จึงรอเวลา รอเวลา รอเวลา กัดฟัน อดทน อดทนเข้าไว้ ครับ…รอวันเวลาที่จะได้ไปแถลงต่อศาลในคดีของท่านครับ
….คนที่เคยโกหก..และโกหกเรื่อย ๆ ..จะทำจนเป็นนิสัย จนเป็นเรื่องปกติ..พูดโกหกได้เนียน จนเหมือนจริง .. หนักแน่น โผงผาง ดุดัน เหมือนที่ไปว่า ท่านอดีต คณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ ในคณะกรรมาธิการฯ ไปชี้หน้าว่าท่านอย่างนั้น อย่างนี้ เพราะท่านพูดความจริงไง ท่านรับไม่ได้ จึงมีอาการแสดงออกอย่างนั้น .. ไปว่า สามีท่านอาจารย์อีกว่า เป็นตำรวจรุ่นเดียวกับ ผบ.แป๊ะ ได้เป็น ผบช.ภ.4 ก็เพราะ ผบ.แป๊ะ คนที่ได้อาวุโส 33% ปกติจะเป็นได้แค่ ผบช.ประจำเท่านั้นแหละ ..อันนี้ก็ไม่จริงทั้งหมด พี่เขาทำงานตั้งแต่ ร.ต.ต. จนได้อาวุโส 33% พี่เขาเป็นคนดี ..มีคนรักมากมาย มีนายรักมากมาย พี่เขาจะได้เป็น ผบช.ภ.4 ก็ไม่แปลกอะไร ตอนท่านมีอำนาจ ท่านก็ทำให้คนอื่น ๆ มากมายเหมือนกันไม่ใช่เหรอ ท่านน่าจะรู้ดีนะครับ ... เพียงแค่ ท่านอดีต คณบดี ฯ พูดความจริง ท่านก็โกรธ ท่านก็รับไม่ได้ .. ไปกล่าวหาว่า ท่านอดีต คณบดี ฯ ว่าได้รับใบสั่งให้มาทำลายท่าน …ท่านทำผิด ลูกน้องท่านทำผิด ท่านก็ยอมรับความจริงดีกว่าที่จะมาแถ..ไปว่าคนนั้น คนนี้ … ทำอะไรไว้ ก็รู้อยู่แก่ใจ ..หลักฐานทางคดี ก็มีมากมาย …รอครับ รอ..ใจร่ม ๆ ไว้
อีกเรื่องที่เห็นว่าท่านโกหกชัด ๆ เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น โกหก..แถไปเรื่อย ๆ ..เรื่องแอบอัดคลิ้ปเสียงผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมือง ที่ท่านเคยไปนั่งคุยกับท่านอาจารย์วันนอร์ กับท่านประธาน ปปช.(คนปัจจุบัน) ณ บ้านอาจารย์วันนอร์ และท่านก็เป็นคนนัดอาจารย์วันนอร์ฯ ขอเข้าพบ..แต่ท่านก็ไปทำร้ายอาจารย์วันนอร์เสียเอง..แล้วก็พูดเฉไฉ ไปเรื่อยว่า ไม่ได้แอบอัดคลิ้ปเสียงการสนทนา ..ดังกล่าว ..สุดท้ายนักรบโชเชี่ยล… ก็จับโกหกคำโตท่านได้ …สุดท้ายท่านก็ออกมายอมรับ… สังคมยังเชื่อมั่นท่านอยู่อีกเหรอครับ…
.. ผมขอโทษท่านอาจารย์วันนอร์..และท่านประธาน ปปช.นะครับ ผมขอโทษครับที่ผมเอ่ยชื่อท่าน
…อาจารย์วันนอร์ ท่านเป็นคนดี เป็นที่เคารพ ศรัทธา เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของพี่น้องในจังหวัดยะลา และใกล้เคียง ผมและทีมงานก็เคารพศรัทธาท่านมากครับ …แต่ก็มีคนมาทำให้ท่านเสียหาย .ท่านเป็นผู้ใหญ่ มีใจเมตตา… ท่านไม่อยากเอาเรื่อง …ท่านให้โอกาส ให้อภัย..แต่คนบางคนไม่เคยสำเหนียก ไม่เคยสำนึก ..ยังพาลคนอื่นเขาไปทั่วอีก…
อะไรคือเท็จ…ก็คือคำที่ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน ว่าที่ไปออกหมายจับก็เพราะไม่อยากให้ท่าน เป็น ผบ.ตร. ไม่อยากให้ท่านไปกวาดจับเว็บพนันออนไลน์ …
ผมบอกท่านได้เลยว่า ผมไม่เคยนิ่งดูดายหรอกครับเรื่องปราบเว็บพนัน ผมก็มองแบบพี่น้องประชาชนมอง ว่า เว็บพนันนี่แหละคือสิ่งชั่วร้ายที่มอมเมาประชาชน มอมเมาลูกหลานเรา มอมเมาสังคมเรา เป็นภัยร้าย เป็นมะเร็งร้ายของสังคม ..มันลามไปทั่ว ไปถึงประตูบ้าน ไปถึงห้องนอน ท่านอยู่ที่ไหนก็เล่นได้ …ผมก็เลยปราบ …ก็เลยไปสืบจับ ..จนพบพยานหลักฐานสำคัญ ในหลาย ๆ คดี ปัจจุบันก็ยังปราบอยู่ครับท่าน ไม่ได้หยุดหย่อน …อย่าเอาดีใส่ตัว ชั่วคนอื่นรับไป…
และผมกับทีมงานก็สืบขยายผลไป จนพบว่าท่าน และลูกน้องท่าน ก็คือ กลุ่มข้าราชการตำรวจกลุ่มใหญ่ กลุ่มหนึ่ง นั่นแหละ ที่เอื้อต่อพวกเขา..ไหม ..และรับประโยชน์จากเงินของพวกเขาไหม … จะอ้างยังไง ก็อ้างไป … รอดูว่า เงินที่วิ่งเข้าบัญชีม้าของลูกน้องท่าน มีเพียงเรื่้องเว็บพนันอย่างเดียวไหม ..คำตอบก็คือไม่ ..มีเงินอื่น ๆ วิ่งเข้าไปอีกมากมาย คือเงินที่หาคำตอบไม่ได้อีกหลาย ๆ อย่าง ก็คงไม่ใช่เงินที่เขาจ่ายให้กับ ตำรวจที่เป็นลูกน้องท่านหรอก ลูกน้องท่าน ก็เป็นแค่ทางผ่าน ส่งต่อไปถึงใคร คนในสังคม ก็คงคิดกันเองได้ …
อย่าพยายามเบี่ยงเบนความสนใจ เบี่ยงเบนประเด็นให้สังคมเห็นว่า ที่เขามาทำคดีท่าน เพราะต้องการเตะตัดขาท่าน ผมว่า ชุดที่ทำงาน เขาทำตามพยานหลักฐานที่ปรากฏมากกว่า .... ใครทำผิดตรงไหน ก็ว่ากันไปตรงนั้น …อย่าดึงเรื่องนั้น เรื่องนี้ มาผสมปนเป เป็นเหตุผลอ้าง
…เพื่อให้ท่านดูดี …ดูให้มีน้ำหนัก …..เรื่องนี้ไม่มีใบสั่งจากใครหรอก …เขาสืบสวนกันมาต่อเนื่องสืบสวนกันมาเป็นปี… ใครจะเป็น ผบ.ไม่เป็น ผบ. เขาไม่ได้สนใจหรอก จิตวิญญาณนักสืบ เขาก็ทำตามพยานหลักฐานนั่นแหละ และผมก็มีจิตวิญญาณของนักสืบที่ได้รับการถ่ายทอดปลูกฝังจากอาจารย์มาตั้งแต่ ร.ต.ต. จนถึงทุกวันนี้ครับ อาจารย์ผมเก่งทุก ๆ คน เป็นตำนานนักสืบกันทุกคน..ทั้งชั้นประทวน และสัญญาบัตร ครับ
.. เรื่องคดีของท่านและลูกน้องผม ไม่ได้มีส่วนได้ ส่วนเสียอะไรกับใครทั้งนั้น เมื่อได้รับมอบหมายให้ทำการสืบสวน สอบสวน เรื่องใด ผมทำเต็มที่ ทำตามบทบาท หน้าที่ ที่ได้รับ เมื่อปรากฏพยานหลักฐานทางคดีไปถึงใคร แค่ไหน ผมก็ดำเนินการไปตามพยานหลักฐานที่ว่านั้น..ครับท่าน …. ผมไม่มีค่ายหรอก ..ผมมันเด็กบ้านนอก ..ตรงๆ ..ตรงไป ตรงมา ครับ … พี่น้องผองเพื่อนที่สัมผัสผม ..รู้จักผม ..เขาจะรู้นิสัยผมดี …ผมว่าโดยส่วนตัวท่านก็น่าจะรู้จักผม รู้จักนิสัยใจคอผมดีนะครับท่าน…. สรุป..อย่าเบี่ยงเบนประเด็น ให้สังคมสับสนเลยครับท่าน
….ผมยังรัก และห่วงใยท่านนะครับ ..ยังชื่นชมท่านในการทำงานที่รวดเร็ว เด็ดขาด มุ่งมั่น ทุ่มเท ทำเพื่อประชาชน ครับ ผมพูดกับน้อง ๆ ในทีมงาน เสมอว่า …เสียดายท่านมาก ๆ ครับ…