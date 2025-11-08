ฮือฮา! แก้บน ฉายหนังกลางแปลง 8 คืนรวด ให้ท้าวพญายมราช ดู หลังจากขอพรแล้วประสบความสำเร็จ

เมื่อวันที่ 8 พ.ย.68 ที่วัดไผ่เหลือง ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เป็นที่ฮือฮาของประชาชนที่ได้รับทราบข่าว ว่า ในวันที่ 8-15 พ.ย.68 ทางวัดได้รับการติดต่อจากญาติโยม ที่มาไหว้ขอพรพระพุทธรูป และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายในวัด โดยเฉพาะท่านท้าวพญายมราช ที่มีประชาชนได้เข้ามากราบขอพรและเป็นที่กล่าวขาน ในเรื่องของศรัทธาและความเชื่อที่ว่าท่านมีความศักดิ์สิทธิ์ ในการขอพร ทั้งในเรื่อง สุขภาพร่างกาย โรคภัยไข้เจ็บ ต่างๆ และธุรกิจ การค้า รวมถึงหน้าที่การงานขอให้สำเร็จลุล่วง หากขอพรท่านท้าวพญายมสำเร็จ จะนำหนังกลางแปลงมาฉายให้ท่านท้าวพญายมราชดู
เรื่องราวดังกล่าวเป็นมาประมาณห้าปีแล้วโดยมีญาติโยมที่ป่วยเป็นโรคมะเร็ง และมากราบไหว้ขอพรซึ่งมาพบกับท้าวพยายุพระราชและขอพรกับท่านทพญายมราชว่าหากหายป่วยจากโรคมะเร็งก็จะนำหนังกลางแปลงมาฉายให้ท่านดู จึงเป็นที่กล่าวขานกันเรื่อยมาตั้งแต่บัดนั้น ญาติโยมพี่มาขอพรจากท่านท้าวพยายมราช ทุกคนก็จะบอกกับท่านว่าหากประสบความสำเร็จ ก็จะนำหนังกลางแปลงมาฉายให้ท่านดู กี่คืนก็แล้วแต่ทางญาติโยมจะขอพรไป
สำหรับรูปปั้นองค์ท้าวพญายมของวัดไผ่เหลืองนี้ สร้างขึ้นในวันเสาร์ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 5 เมื่อปี 2560 หน้าตักกว้าง 1.2 เมตร สูง 1.80 เมตร เป็นองค์นั่งบนบัลลังก์ สร้างขึ้นมาเพื่อให้ชาวบ้านที่มีความเลื่อมใสและศรัทธา มากราบไหว้ขอพร ให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ตามตำราที่หลวงพ่อสิงห์ ท่านเจ้าอาวาสวัดองค์ก่อนเคยบอกวิธีให้ช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยาก
“หากต้องการให้ขอพรบนบานให้โรคภัยไข้เจ็บหาย ให้ไปจุดธูปไหว้หลวงพ่อพระพุทธชินราช แล้วบอกกล่าวผ่านไปถึงท้าวพญายม ให้ช่วยเหลือในเรื่องโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ก็จะสัมฤทธิ์ผล"