ป.ทลายเครือข่าย “โจ้ โหนทรายทอง” บงการค้ายานรกจากเรือนจำ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:


น.ส.อรจิรา แฟนสาว นายภควัต หรือ โจ้ โหนทรายทอง
กองปราบทลายเครือข่ายยานรก “โจ้ โหนทรายทอง” สั่งการจากเรือนจำ รวบแฟนสาวตัวการใหญ่พร้อมอายัดตัวหัวหน้าแก๊งแจ้งข้อหาเพิ่ม


วันนี้ ( 8 พ.ย. ) พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุปผาสุวรรณ ผบก.ป. พ.ต.อ.ภัทราวุธ อ่อนช่วย ผกก.5 บก.ป. นำกำลังเข้าปิดล้อมตรวจค้น 7 จุด ในพื้นที่ จ.ชลบุรี 2 จุด และ จ.ภูเก็ต 5 จุด เพื่อกวาดล้างจับกุมเครือข่ายยาเสพติด “โจ้ โหนทรายทอง” เอเย่นต์ยาเสพติดรายใหญ่ในเรือนจำภาคใต้ จับกุม น.ส.อรจิรา ได้ที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในเมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี และ นายภูวนาถ จับกุมได้ที่คอนโดแห่งหนึ่ง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ตามหมายจับศาลจังหวัดภูเก็ต ข้อหา “ร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 และ สมคบฟอกเงิน” พร้อมอายัดตัวผู้ต้องขังคดียาเสพติด ที่ถูกคุมขังในเรือนจำเพื่อดำเนินคดีเพิ่มเติมอีก 2 ราย คือ นายภควัต หรือ “โจ้ โหนทรายทอง” และ นายเจษฎา นอกจากนี้ยังได้ตรวจยึดพยานหลักฐานสำคัญอื่น ๆ ในบ้านพักของกลุ่มผู้ต้องหาเพิ่มเติมอีกหลายรายการ

สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้จับกุมเอเย่นต์ยาเสพติดรายย่อยรายหนึ่งได้ในพื้นที่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต พร้อมของกลาง ยาไอซ์ 6.9 กิโลกรัม และ ยาบ้าอีก 2 แสนเม็ด ขณะกำลังเตรียมลักลอบส่งให้กับลูกค้าผ่านบริษัทขนส่งเอกชน จากนั้นจึงขยายผลสืบสวนเรื่อยมา จนกระทั่งทราบว่า ยาล็อตดังกล่าวมีต้นทางมาจาก นายภควัต หรือ “โจ้ โหนทรายทอง” หัวหน้าแก๊งซึ่งเป็นเอเย่นต์ยาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้ ปัจจุบันถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำ จึงรวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลออกหมายจับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด 5 ราย ก่อนนำมาสู่การจับกุมตัว น.ส.อรจิรา แฟนสาวของนายภควัต และ พรรคพวกได้ดังกล่าว

อย่างไรก็ตามจากการสอบสวนผู้ต้องหากลุ่มนี้ยังคงให้การปฏิเสธ จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองภูเก็ต ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป





นายภควัต หรือ "โจ้ โหนทรายทอง"



น.ส.อรจิรา แฟนสาว นายภควัต หรือ โจ้ โหนทรายทอง
ป.ทลายเครือข่าย “โจ้ โหนทรายทอง” บงการค้ายานรกจากเรือนจำ
ป.ทลายเครือข่าย “โจ้ โหนทรายทอง” บงการค้ายานรกจากเรือนจำ
นายภควัต หรือ “โจ้ โหนทรายทอง”
ป.ทลายเครือข่าย “โจ้ โหนทรายทอง” บงการค้ายานรกจากเรือนจำ
