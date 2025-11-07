ศุลกากร ภาค 4 ตรวจยึดบุหรี่ไฟฟ้า-บุหรี่หนีภาษี รวมกว่า 4.6 ล้านบาท

ศุลกากร ภาค 4 บุกจับต่อเนื่อง ตรวจยึดบุหรี่ไฟฟ้า-บุหรี่หนีภาษีอีกเพียบ รวมมูลค่ากว่า 4.6 ล้านบาท คาขนส่งเอกชนกลางเมืองสงขลา ส่งดำเนินคดีขยายผลตามกฎหมาย
วันนี้ ( 7 พ.ย.) นายธนกฤต ลิ้นทอง ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 เปิดเผย ผลการดำเนินงานระหว่าง วันที่ 1 - 7 พ.ย. 2568 ว่า เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนและปราบปราม (สคศ.) ,เจ้าหน้าที่ศุลกากร ภาค 4 ร่วมกับหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ศุลกากร ภาค 4 ,เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรสงขลา,เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ และหน่วยสืบสวนปราบปรามสงขลา สปป.2 กสป. ได้ออกปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการลักลอบหนีศุลกากรได้เข้าตรวจค้นพัสดุในบริษัทขนส่งเอกชนในพื้นที่จ.สงขลา
จากการตรวจค้นพบบุหรี่ ยี่ห้อต่างประเทศ จำนวน 262,000 มวน ราคา 1,310,000 บาท และบุหรี่ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 6,900 ชิ้น ราคา 3,450,000 บาท รวมมูลค่าทั้งหมด 4,600,000 บาท ซึ่งบุหรี่มิได้ปิดอากรแสตมป์ โดยของดังกล่าวมีเมืองกำเนิดต่างประเทศและไม่ปรากฏหลักฐานในการนำเข้ามาในราชอาณาจักรหรือผ่านพิธีการศุลกากรโดยถูกต้อง
สำหรับบุหรี่ไฟฟ้าเป็นของต้องห้าม ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้บารากู่และบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2557 ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ สุขอนามัย สังคม ความมั่นคงของประเทศ และความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน กรณีจึงเป็นของอันพึงต้องริบตามมาตรา 166 แห่ง พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ.2560 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาจมีความผิดตามมาตรา 242 245 246 และ 247 แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2560 เจ้าหน้าที่ฯ จึงได้อาศัยอำนาจตามมาตรา 167 แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2560 อายัดของกลางดังกล่าวเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย