พ่อแม่ร้องทารกวัย 3 เดือนดับปริศนาคาสถานรับเลี้ยงเด็ก

พ่อแม่ของเด็การกวัย 3 เดือน ร้องขอความช่วยเหลือทีมงานเพจสายไหมต้องรอด หลังลูกเสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุที่สถานรับเลี้ยงเด็ก
วันนี้ (7 พ.ย.) ที่ศูนย์ประสานงานเพจสายไหมต้องรอด ผู้เสียหายได้เดินทางเข้าร้องขอความช่วยเหลือจากทีมงานเพจสายไหมต้องรอด เนื่องจากทารกวัยเพียง 3 เดือน เสียชีวิตอย่างไม่ทราบสาเหตุภายในสถานรับเลี้ยงเด็ก ทำให้พ่อและแม่ของเด็กแทบขาดใจและร้องขอให้เพจสายไหมต้องรอดช่วยติดตามหาความเป็นธรรม
ด้านนายอภิเษก อายุ 38 ปี ซึ่งเป็นบิดาของเด็กชายที่เสียชีวิต ภรรยาของเขาได้คลอดบุตรชายเมื่อประมาณ 2 เดือนที่ผ่านมา หลังจากนั้นทั้งคู่ต้องกลับไปทำงานประจำซึ่งเลิกดึก เนื่องจากนายอภิเษกทำงานเป็นพนักงานเก็บขยะ จึงไม่มีเวลาดูแลลูก จึงได้หาสถานรับเลี้ยงเด็กจนพบสถานที่ใกล้บ้านที่มีความน่าเชื่อถือและมีพี่เลี้ยงดูแลตลอดเวลา สถานรับเลี้ยงเด็กดังกล่าวรับเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ขวบ โดยในวันที่นำลูกไปส่งพบว่ามีเด็กอื่นอยู่ประมาณ 10 คน โดยบุตรชายของเขาเป็นเด็กที่อายุน้อยที่สุด แต่ทางสถานรับเลี้ยงได้แจ้งว่าได้แยกห้องให้กับเด็กเล็กและมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อความสบายใจของผู้ปกครอง โดยมีค่าใช้จ่ายเดือนละ 9,000 บาท
เนื่องจากรายได้ของเขาและภรรยาน้อย จึงได้ทำการต่อรองกับสถานรับเลี้ยงเด็ก ซึ่งเจ้าของได้ลดราคาให้เป็นเดือนละ 7,000 บาท และในช่วงแรกได้ขอจ่ายเป็นรายวัน แต่ต้องจัดหาแพมเพิสและนมผงให้
ในช่วงต้นเดือน ก.ย.ที่ผ่านมา นายอภิเษกได้นำลูกไปส่งที่สถานรับเลี้ยงเด็กและจ่ายค่าเลี้ยงในอัตราวันละ 400 บาท ซึ่งจ่ายมาได้ประมาณ 10 วัน จึงขอพักการจ่ายเงินไว้ก่อน ทั้งคู่จึงพยายามหาเงินเพื่อจ่ายค่าเลี้ยงลูก แต่เมื่อขอพักผ่อนทางสถานรับเลี้ยงเด็กกลับโทรมาข่มขู่ว่าจะโพสต์ประจาน และหากไม่มีเงินมาให้ก็จะไม่ให้ลูกกลับ
จนกระทั่งประมาณวันที่ 10 ต.ค.ที่ผ่านมา ลูกชายของเขาป่วย เขาจึงนำลูกกลับมาดูแลจนหายดี แต่ทางสถานรับเลี้ยงเด็กยังคงโทรถามถึงการจ่ายเงิน จนวันที่ 12 ต.ค.ที่ผ่านมา เขาจึงนำลูกกลับไปส่งที่สถานรับเลี้ยงตามปกติ
ต่อมาในวันที่ 16 ต.ค.ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 15.00 น. ซึ่งเป็นวันที่ต้องจ่ายเงินที่เหลือ แต่เขาและภรรยายังไม่มีเงินโอนไปจ่าย พี่เลี้ยงจึงติดต่อให้เขารับลูกกลับทันที เขาจึงรีบหาเงินเพื่อไปจ่ายและนำลูกกลับบ้าน
ในวันรุ่งขึ้น วันที่ 17 ต.ค.ที่ผ่านมา เวลา 09.00 น. พี่เลี้ยงโทรมาบอกว่าอยู่ที่โรงพยาบาลและแจ้งว่าลูกเสียชีวิตแล้ว เมื่อสอบถามถึงเหตุการณ์ พี่เลี้ยงแจ้งว่าเมื่อตื่นเช้าจะพาน้องไปอาบน้ำ แต่เมื่อลองสะกิดน้องกลับไม่ตื่น เมื่อลองพลิกตัวดูจึงพบว่าเสียชีวิตแล้ว ทำให้เขาและภรรยาตกใจเป็นอย่างมากและรีบเดินทางไปที่โรงพยาบาล พบพี่เลี้ยงและคุณหมอ
โดยเบื้องต้นคุณหมอแจ้งว่าน้องไม่ได้เสียชีวิตที่โรงพยาบาล แต่เสียชีวิตก่อนมาถึงโรงพยาบาลประมาณ 3 ชั่วโมง สาเหตุเกิดจากหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน เขาและภรรยาจึงรีบเดินทางไปแจ้งความที่ สน.พหลโยธิน จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจขอดูกล้องวงจรปิดจากสถานรับเลี้ยงเด็ก แต่ปรากฏว่ากล้องไม่สามารถใช้งานได้
เกิดความสงสัยว่าทำไมในวันที่ 16 ต.ค.ที่ผ่านมา สถานรับเลี้ยงเด็กถึงไม่แจ้งว่าน้องไม่สบายหรือมีอาการผิดปกติ รวมถึงหลังเกิดเหตุทางสถานรับเลี้ยงเด็กไม่รับผิดชอบและไม่เข้าร่วมงานศพ ทำให้เขารู้สึกสงสัยเป็นอย่างมากจึงต้องการให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่าสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากอะไร
ทางด้านนายเอกภพ เหลืองประเสริฐ ผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอด เปิดเผยว่า คุณพ่อและคุณโป่งมาร้องขอความเป็นธรรมอยากให้ช่วยตามหาความเป็นจริงที่เกิดขึ้นกับลูกชายของเขา ลูกชายอายุเพียง 3 เดือน เสียชีวิตที่สถานรับเลี้ยงเด็ก ย่านลาดพร้าว
พบว่าเสียชีวิตที่โรงพยาบาล แต่พอไปถึงโรงพยาบาล ทางคุณหมอบอกว่าเสียชีวิตมาก่อนหน้านี้แล้วประมาณ 3 ชั่วโมง ทำให้ผู้เสียหายไม่สบายใจ ซึ่งเป็นประเด็นที่น่าเห็นใจเป็นอย่างมาก ทางครอบครัว มีฐานะยากจน ต้องทำงานและต้องพาเด็กไปฝากเลี้ยง แต่พอไปฝากได้ไม่ถึงเดือน เด็กกับเสียชีวิตปริศนา
ฝากถึงสถานรับเลี้ยงเด็ก จำเป็นต้องมีความรู้ในการดูแลเด็ก มีประสบการณ์ เพราะในเคสนี้รับเด็กเลี้ยงไปได้เพียง 1 เดือน เด็กเสียชีวิต ทั้งนี้ได้ประสานไปทาง สน.พหลโยธิน เพื่อให้ช่วยตรวจสอบคดีดังกล่าว รวมถึงจะประสานทางกระทรวงยุติธรรม