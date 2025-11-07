"ดีเอสไอ" ตั้งเลขสืบสวนเครือข่ายเว็บพนันพัวพัน "นักการเมือง ช."

MGR Online - โฆษกดีเอสไอ แจงขั้นตอนสืบสวน "นักการเมือง ช." โยงเครือข่ายเว็บพนันกว่า 2,500 ล้านบาท ต้องเป็นพยานหลักฐานใหม่ไม่ซ้ำคดีเก่า ก่อนพิจารณารับคดีพิเศษ
วันนี้ (7 พ.ย.) พ.ต.ต.วรณัน ศรีล้ำ ผอ.กองคดีคุ้มครองผู้บริโภค ในฐานะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เปิดเผยกรณีมีผู้มาร้องขอให้ตรวจสอบเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์และค้ายาเสพติด ซึ่งเชื่อมโยงนักการเมืองอักษรย่อ ช. โดยพบมีเงินหมุนเวียนในเครือข่ายกว่า 2,500 ล้านบาท เพื่อพิจารณาเป็นคดีพิเศษ ว่า กองบริหารคดีพิเศษ มีการประมวลเรื่องราวร้องทุกข์และได้ตั้งเลขสืบสวน 139/2568 ส่งต่อมายัง กองคดีการฟอกเงินทางอาญา เพื่อดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อให้มีความชัดเจนว่ามีการกระทำใด หรือมีทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดใดๆ เข้าข่ายสมควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำความผิดฟอกเงินหรือไม่ ก่อนประมวลเรื่องเสนออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พิจารณารับเป็นคดีพิเศษตามขั้นตอน
พ.ต.ต.วรณัน เผยถึงขั้นตอนสืบสวนว่า เริ่มต้นตรวจสอบฐานข้อมูลเกี่ยวกับคดีมูลฐานในหน่วยงานอื่น ๆ ว่าเคยดำเนินการมาก่อนหรือไม่ และเคยทำคดีเกี่ยวกับการฟอกเงินหรือไม่ หากได้ทำ มีการดำเนินการไปถึงขั้นตอนใด เสร็จสิ้นสมบูรณ์หรือยัง เพราะถ้าหากบุคคลเคยถูกดำเนินคดีไปแล้ว ก็จะไม่สามารถดำเนินคดีซ้ำได้ แต่หากเป็นความผิดอื่นที่ยังไม่เคยถูกดำเนินคดีมาก่อน และมีทรัพย์ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตั้งแต่ 300 ล้านบาทขึ้นไป ส่วนนี้ดีเอสไอก็สามารถรับไปดำเนินการเป็นคดีพิเศษในส่วนของการฟอกเงินทางอาญาได้
อย่างไรก็ตาม ประการสำคัญ คือ ส่วนที่บุคคลได้ถูกสั่งไม่ฟ้องจากอัยการมาก่อนหน้านี้ ก็ต้องไปตรวจสอบดูด้วยว่าจะเป็นเรื่องคดีอาญาเดียวกันกับที่สอบสวนเสร็จสิ้นไปแล้วหรือยัง ดังนั้น หากเสร็จสิ้นไปแล้ว ในส่วนของดีเอสไอก็ต้องขยายดูต่อว่าแล้วมันมีพยานหลักฐานใหม่อันสำคัญที่ทำให้รับสอบสวนได้หรือไม่ ซึ่งมันก็ต้องปรากฏข้อมูลด้วยว่าทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมันเกิน 300 ล้านบาท
ขณะที่ รายงานภายในกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ระบุว่า ด้วยความที่บุคคลซึ่งถูกร้องทุกข์กล่าวโทษ เคยปรากฏในคดีอาญาอื่นมาก่อนแล้ว ดังนั้น หากจะต้องตรวจสอบการฟอกเงินทางอาญาก็ต้องไปดูเส้นทางการเงินใหม่ รายการธุรกรรมใหม่ ที่ไม่ใช่เส้นทางการเงินเดิมจากที่พนักงานสอบสวนตำรวจเคยดำเนินการ และต้องให้ความสำคัญกับกรณีที่บุคคลถูกอ้างว่าเกี่ยวพันกับเงินเครือข่ายกว่า 2,500 ล้านบาทด้วยว่าเกี่ยวข้องอย่างไร เป็นธุรกรรมรับโอนจากการประกอบกิจการใดหรือไม่ เน้นย้ำว่าต้องสืบสวนอย่างเป็นธรรม ให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงรับฟังได้