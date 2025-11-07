เหยื่อเวทีประกวด “Snap Thailand Top Model”ร้องกองปราบถูกผู้จัดงานชิ่งหนี

ตัวเเทนผู้เข้าประกวด “Snap Thailand Top Model” โร่ร้องกองปราบ หลังผู้จัดหายเงียบ เปิดรับสมัครแต่ไม่จัดจริง เสียหายกว่า 30 คน
วันนี้ (7 พ.ย.) ที่ ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) กลุ่มตัวแทนผู้เข้าประกวดเวที “Snap Thailand Top Model” และผู้เสียหายจากการถูกแอบอ้าง เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน กองปราบปราม หลังเปิดรับสมัครแต่สุดท้ายไม่ได้มีการจัดงานจริง มีผู้เสียหายรวมแล้วกว่า 30 ราย
น.ส. ออมเบล (สงวนชื่อและนามสกุลจริล) หนึ่งในตัวแทนผู้เข้าประกวด กล่าวว่า การมาร้องทุกข์ในวันนี้ เนื่องจากรู้สึกว่าการประกวดเวทีดังกล่าวอาจไม่มีอยู่จริง ทำให้ผู้เข้าประกวดเกือบ 40 คน ได้รับความเสียหาย สืบเนื่องจากทางเวทีมีการนัดหมายกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผู้เข้าประกวด แต่กลับเลื่อนออกไปเรื่อย ๆ จนทำให้ผู้เข้าประกวดหลายคนเสียโอกาสในการรับงานอื่น ๆ เพราะหลายคนเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือฟรีแลนซ์ ที่ต้องเสียทั้งเวลาและเงินในการเตรียมตัว ทั้งค่าแต่งหน้า ทำผม รวมถึงค่าเช่าหรือซื้อชุดสำหรับการประกวด ซึ่งขณะนี้ผู้จัดประกวดได้หายเงียบไป ไม่ได้มีการแจ้งข้อมูลหรือชี้แจงใด ๆ โดยวันนี้ต้องการให้ผู้จัดเวทีออกมาแสดงความรับผิดชอบ ขอโทษต่อผู้เข้าประกวดทั้งหมด รวมถึงชี้แจงว่าจะดำเนินการประกวดต่อไปอย่างไร และที่สำคัญคืออยากให้ช่วยชดใช้ค่าเสียหายและค่าเสียเวลาต่อผู้เข้าประกวดด้วย
ด้านนาย ฮอนด้า (สงวนชื่อและนามสกุลจริง) อีกหนึ่งในตัวแทนผู้เข้าประกวด กล่าวว่า ที่ตัดสินใจเข้าประกวดเพราะอยากสร้างโอกาสให้กับตัวเอง อีกทั้งเวทีดังกล่าวดูมีความน่าเชื่อถือ โดยมีการนำบุคคลในวงการนางงามหรือผู้ที่มีชื่อเสียงมาเป็นกรรมการ อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบพบว่า สปอนเซอร์ที่อ้างว่าเป็นผู้สนับสนุนในการประกวดก็ไม่มีอยู่จริงเช่นกัน