นางเอกซีรีย์ดังส่ง"อี้แทนคุณ" ร้อง ปอท.ถูกตัดต่อภาพหมิ่นเบื้องสูง

"อี้ แทนคุณ" รับมอบอำนาจจากนางเอกซีรีย์ดัง ร้อง ปอท.ถูกตัดต่อภาพหมิ่นเบื้องสูง ต้นสังกัดเมินช่วยเหลือทางกฎหมาย ซ้ำยังนำไปล้อกับกระแสสังคม จนต้องปิดตัวเองจากสื่อโซเชียลฯ นานถึง 3 ปี
วันนี้ ( 7 พ.ย.) ที่ ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) นายแทนคุณ จิตต์อิสระ ประธานชมรมสันติประชาธรรม พาตัวแทนของนางเอกซีรี่ย์ชื่อดัง เข้าร้องทุกข์ต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโลยี (บก.ปอท.) เพื่อตรวจสอบกรณีถูกตัดต่อภาพและคลิปวิดีโอ เพื่อนำไปใช้ปลุกปั่นสังคมในลักษณะที่อาจเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ โดยที่เจ้าตัวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรู้เห็น
นายแทนคุณ กล่าวว่า นางเอกซีรีย์คนดังกล่าวแสดงรับบทเป็นตัวละครนางเอกหญิงมีนามอักษรย่อว่า "น" โดยเนื้อเรื่องในซีรีย์ดังกล่าว เธอมีบทบาทเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่มุ่งเน้นใช้ความรุนแรงในการแก้แค้นปัญหาที่เกิดขึ้นในสถาบันการศึกษา ทำให้ตัวละครอีกฝ่ายได้บทเรียนและเพื่อความสะใจ เป็นซีรี่ย์ที่โด่งดังมากเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมา เผยแพร่ผ่านทางออนไลน์ แต่ปรากฏว่า เธอกลับถูกโลกโซเชียลนำภาพการแสดงของเธอในซีรีย์เรื่องดังกล่าวไปตัดต่อและใช้เชื่อมโยงเพื่อเป็นเครื่องมือทางการเมืองภายในประเทศ และยังถูกนำไปใช้ในเรื่องการเมืองระหว่างประเทศ โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างจีนและไต้หวัน ซึ่งส่งผลทำให้แฟนคลับในต่างประเทศของเธอเข้าใจผิด คิดว่าเธอให้การสนับสนุนยุ่งเกี่ยวทางการเมือง
นายแทนคุณ กล่าวต่อว่าแต่ที่ร้ายแรงที่สุดคือ การนำภาพของเธอที่แสดงในซีรีย์เรื่องดังกล่าว ไปใช้ตัดต่อพาดพิงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย โดยถูกนำไปเป็นเครื่องมือเพื่อโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์ในช่วงการเมืองรุนแรงที่ผ่านมา หรือนำไปโยงกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในเรื่องต่าง ๆ ก่อนหน้านี้ เธอได้แจ้งกับทางต้นสังกัดและบริษัทที่เผยแพร่ซีรีย์เรื่องดังกล่าวแล้ว แต่ปรากฏว่ากลับถูกต้นสังกัดและบริษัทที่ฉายซีรี่ย์นำภาพของเธอไปตัดต่อเชื่อมโยงอ้างอิงเพื่อล้อกับกระแสการเมืองในเวลานั้นอีก ซึ่งมีบางกรณีที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วย
"เหตุนี้จึงทำให้เธอและครอบครัวรู้สึกไม่สบายใจเป็นอย่างมาก และต้องอดทนกับกระแสดังกล่าวมากว่า 3 ปี ทำให้สังคมจดจำภาพจำของเธอว่าเป็นผู้รุนแรงที่ต่อต้านสถาบันและถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง นักแสดงหญิงรายนี้จึงเลือกที่จะไม่ออกงานหรือเคลื่อนไหวอะไรในโลกโซเชียลเลยตลอด 3 ปีที่ผ่านมา เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกนำภาพในชีวิตประจำวันไปเชื่อมโยงหรือนำไปใช้ปั่นกระแสอะไรในทางการเมืองอีก"นายแทนคุณ กล่าว
นายแทนคุณ กล่าวอีกว่าที่ผ่านมานักแสดงหญิงคนดังกล่าว ต้องเผชิญกับความเครียดและกดดันมาโดยตลอด แทนที่ผลงานที่ร่วมสร้างสรรค์กับทีมสร้างซีรีส์ มุ่งหวังจะให้เป็นกระแสในการต่อสู้ปัญหาความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นในสังคม แต่กลับถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองและสถาบัน ต้นสังกัดและบริษัทผู้เผยแพร่ซีรีย์ก็ไม่ให้การช่วยเหลือและยังนำไปล้อกับกระแสสังคมอีก จึงมองว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมเท่าที่ควร ด้วยเหตุนี้ นักแสดงหญิงคนดังกล่าว จึงนำเรื่องมาปรึกษากับตน ก่อนตัดสินใจมอบหมายให้ตนเป็นผู้รับมอบอำนาจเดินทางเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับผู้ที่ตัดต่อหรือเผยแพร่รูปภาพของเจ้าตัว ในความผิดฐาน นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ รวมทั้งข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 อีกทั้งอยากให้ทางตำรวจช่วยตรวจสอบว่า พฤติการณ์ของบริษัทต้นสังกัดและบริษัทที่เผยแพร่ซีรีย์ ที่เคยนำภาพตัดต่อของเธอไปล้อเลียนกระแสสังคมจนทำให้ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของเธอนั้นเข้าข่ายความผิดด้วยหรือไม่
นายแทนคุณ กล่าวด้วยว่า การมาแจ้งความครั้งนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อจำกัดสิทธิ์ที่เสรีภาพการแสดงออกด้านผลงานศิลปะแต่อย่างใด แต่อยากสะท้อนให้เห็นว่า นักแสดงรายนี้มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างมีคุณค่า ด้วยจิตใจบริสุทธิ์ และเพื่อสะท้อนปัญหาในสังคม แต่เธอไม่ได้มุ่งหวังที่จะให้ผลงานถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองและปั่นกระแสกระทบกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ส่วนตัวทราบมาว่า ซีรีย์เรื่องนี้กำลังผลิตภาค 3 ซึ่งได้เขียนบทให้นักแสดงรายนี้เล่นบทบาทที่ขัดแย้งต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน รวมทั้งเขียนบทที่อาจกระทบกับสถาบันพระมหากษัตริย์และการเมือง ด้วยความที่ซีรี่ย์เรื่องดังกล่าวนั้น เผยแพร่บนช่องทางที่ไม่จำกัดอายุและไม่ได้เซ็นเซอร์ จึงหวั่นว่าจะมีกระแสลอกเลียนแบบและยิ่งกระทบกับนักแสดงหญิงรายนี้อีก
นายแทนคุณ กล่าวอีกว่า จากกรณีต่าง ๆที่เกิดขึ้นคาดว่าตัวนักแสดงหญิงอาจจะถอนตัวจากซีรีย์เรื่องดังกล่าวเร็ว ๆ นี้ รวมทั้งยอมรับว่า การมาแจ้งความในครั้งนี้อาจส่งผลกระทบกับต้นสังกัดที่ถึงขนาดอาจมีการฟ้องร้องในอนาคตหรือบอกเลิกสัญญา ซึ่งจากการที่ตนได้พูดคุยกันนักแสดงหญิงรายนี้ เธอรับได้หากเกิดผลกระทบดังกล่าว เพราะเธอต้องทนกับสิ่งที่เธอต้องเผชิญมาอย่างยาวนานกว่า 3 ปีในเรื่องของการตัดต่อรูปภาพ ยืนยันว่า หากนักแสดงหญิงรายนี้ถูกต้นสังกัดฟ้องร้องทางกฎหมายใด ๆ ตนซึ่งมีทีมทนายอยู่แล้วพร้อมให้การช่วยเหลือนักแสดงหญิงรายนี้ทันที
"ผมขอยืนยันอีกว่า นักแสดงรายนี้เป็นคนอัธยาศัยดี รวมทั้งไม่ต้องการที่จะนำผลงานของตนเอง ไปเชื่อมโยงกับเรื่องการเมืองทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งเรื่องสถาบัน และที่สำคัญคือเธอมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างมาก แม้วันนี้เธอจะยังไม่กล้าเปิดเผยตัวตนออกมาว่าเป็นใคร แต่ขอฝากผ่านสื่อมวลชนไปยังพี่น้องประชาชนว่า ขอให้ลบภาพจำในสิ่งที่เธอถูกตัดต่อผ่านบนโลกออนไลน์ เธอไม่ใช่คนแบบนั้น เธอไม่ใช่คนที่หัวรุนแรง และไม่ได้มีแนวคิดเป็นปฏิปักษ์ทางการเมืองและสถาบันพระมหากษัตริย์แต่อย่างใด เธอเป็นเพียงนักแสดงคนหนึ่งที่มีจิตวิญญาณศิลปินเท่านั้น"นายแทนคุณ กล่าว