ศาลอาญายกฟ้อง "หมอของขวัญ" ไม่หมิ่นประมาท"ลีน่าจัง"ปมโพสต์ข้อความคู่"แพรรี่"ชี้วิจารณ์โดยสุจริต เจ้าตัวเผยหากอุทธรณ์ก็ไม่กังวล พร้อมสู้คดี
เมื่อเวบา09.30 น.วันนี้ (7 พ.ย.) ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ห้องพิจารณา 801 ศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีหมายเลขดำอ.1743/2567ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา 3 เป็นโจทก์ฟ้อง พญ.ของขวัญ ฟูจิตนิรันดร์ หรือหมอของขวัญแพทย์ด้านความงามชื่อดัง เป็นจำเลยในความผิดฐานหมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณาและพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ
อัยการโจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่10 เมษายน.2566 จำเลยได้โพสต์รูปคู่ของนางลีนา จังจรรจา ผู้เสียหายกับนายไพรวัลย์ วรรณบุตร หรือแพรรี่ อดีตพระนักเทศน์ชื่อดังพร้อมทั้งเขียนข้อความ พลิกวิกฤติให้เป็นหายนะ พร้อมติดเคื่องหมายแฮชแท็กถึงบุคคลทั้งสองโดยมีผู้โพสต์ข้อความ ให้หมอ(จำเลย)พาไปรักษา ซึ่งจำเลย โพสต์ข้อความตอบทำนองว่าเกินเยียวยาจริงๆ และข้อความอื่นๆ ทำให้ผู้เสียหายถูกดูหมิ่นเกลียดชังเสื่อมเสียชื่อเสียง จึงได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับพนักงานสอบสวนสรุปสำนวนให้พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา3ยื่นฟ้อง ซึ่งจำเลยให้การปฏิเสธ และได้รับการประกันตัว
ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า การกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิดตามที่โจทก์ฟ้อง พิพากษายกฟ้อง
ต่อมาพญ.ของขวัญ ให้สัมภาษณ์ว่า ในวันนี้ศาลพิพากษายกฟ้อง เพราะการกระทำไม่เข้าข่ายการหมิ่นประมาท รวมถึงพยานที่ฝ่ายโจทก์นำมาเบิกความนั้นก็ให้การว่าการกระทำดังกล่าวไม่ได้รู้สึกว่าเป็นการดูหมิ่นหรือลดทอนคุณค่าแต่อย่างใด ซึ่งถ้าตนคิดจะด่าใครจริง ๆ ตนเตรียมราคาที่จะต้องจ่ายเอาไว้แล้ว แต่ถ้าเป็นการวิจารณ์โดยสุจริตอีกฝ่ายก็มีสิทธิ์ต่อสู้ทางกฎหมายได้ แต่ตนก็มีสิทธิ์ที่จะสู้และยืนหยัดในสิ่งที่ตัวเองทำว่าไม่ได้เป็นการใส่ร้ายใคร
เมื่อถามว่าเมื่อคดีนี้พนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องในอนาคตอาจจะมีการยื่นอุทธรณ์ มีความกังวลหรือไม่ พญ.ของขวัญ กล่าวว่า ตนไม่กังวลในส่วนนี้และพร้อมสู้อย่างเต็มที่ ส่วนตัวตนก็มีคดีที่คล้าย ๆ กับคดีนี้ที่อยู่ในชั้นศาลอีกไม่มาก และผู้เสียหายในคดีนี้ตนกำลังที่จะพิจารณาฟ้องกลับแน่นอน โดยกำลังอยู่ในขั้นรวบรวมหลักฐานอยู่