ตม.ส่งกลับ 270 อินเดียหนีตายจาก เคเคปาร์ค เผ่นเข้าไทย พร้อมขึ้นแบลคลิสต์

ตม.ร่วมหน่วยงานเกี่ยวข้องดำเนินการส่งกลับชาวอินเดีย 270 ราย หลังหนีตายจาก เคเคปาร์ค เผ่นข้ามแม่น้ำเมยเข้าไทย พร้อมขึ้นแบลคลิสต์
จากกรณีข่าวกองทัพเมียนมาร์เข้าตรวจค้นพื้นที่โครงการ เคเคปาร์ค เมืองเมียวดี รัฐกระเหรี่ยง ชายแดนไทย-เมียนมา ฝั่งพระเบิด เกิดขึ้นต่อเนื่องในพื้นที่โครงการ เคเคปาร์ค กว่า 24 ครั้ง ส่งผลให้แรงงานต่างชาติจำนวนมากลักลอบเผ่นข้ามแม่น้ำเมย มายังฝั่งไทย จำนวนกว่า 1,500 คน แบ่งเป็น 26 สัญชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการแจ้งข้อกล่าวหาหลบหนีเข้าเมือง ดำเนินคดี ตามขั้นตอนของกฎหมาย นั้น
ล่าสุดวันนี้ (6 พ.ย.) พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผบช.สตม. สั่งการให้ บก.ตม.5 ตม.จว.ตาก ดำเนินการรับตัวคนต่างด้าวที่พ้นโทษตามคำพิพากษา เข้าสู่ขั้นตอนการส่งกลับไปยังประเทศปลายทาง เน้นย้ำให้ดำเนินการไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งขณะนี้ มีคนต่างด้าว พ้นโทษตามคำพิพากษาและถูกส่งตัวมายัง ห้องกักของ ตม.จว.ตาก แล้ว จำนวน 622 ราย โดยช่วงเช้าของวันนี้ พล.ต.ต.สราวุธ คนใหญ่ ผบก.ตม.5 พ.ต.อ.ชินกร อัศวภูมิ ผกก.ตม.จว.ตาก พ.ต.อ.รัฐพงศ์ แก้วยอด ผกก.สส.บก.ตม.5 ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นำโดย นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วย พล.ต.ต.ไพศาล นันตา ผบก.ภ.จว.ตาก นายสัญญา เพชรเศษ นายอำเภอแม่สอด พ.อ.ณรงค์ชัย เจริญชัย รอง ผบ.กกล.นเรศวร พ.อ.ชนกานต์ แสงศร ผบ.ฉก.ราชมนู พ.อ.กฤษณะ น้ำแก้ว รอง ผบ.ฉก.ราชมนู พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันดำเนินการส่งกลับคนต่างด้าวสัญชาติอินเดีย จำนวน 270 ราย โดยทางการประเทศอินเดีย จัดเครื่องบินขนส่งทางทหาร Lockheed C-130 มารับถึง ท่าอากาศยานนานาชาติแม่สอด จว.ตาก จำนวน 2 เที่ยวบิน
สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติ อินเดีย จำนวน 270 ราย ที่ดำเนินการส่งกลับ แบ่งเป็น ชาย 244 ราย หญิง 26 ราย ผ่านกระบวนการคัดกรองตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ ไม่พบข้อบ่งชี้การเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ถูกแจ้งข้อกล่าวหา ดำเนินคดีในความผิดฐาน “เข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต” และรับโทษตามคำพิพากษาศาล เสร็จสิ้นแล้ว
จากนี้ บก.ตม.5 โดย ตม.จว.ตาก จะรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาพฤติการณ์ของคนต่างด้าว จากการถามปากคำ และพยานแวดล้อมอื่นๆ หากพบว่า มีพฤติการณ์เป็นที่น่าเชื่อว่าเป็นบุคคลที่เป็นภัยต่อสังคม หรือจะก่อเหตุร้ายให้เกิดอันตรายต่อความสงบสุขหรือความปลอดภัยของประชาชน หรือความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร จะเสนอรายชื่อไปยัง กองบังคับการสืบสวน สตม. เพื่อดำเนินการขึ้นบัญชีคนต้องห้าม (แบลคลิสต์) ต่อไป
สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองขอประชาสัมพันธ์หากประชาชนพบเห็นหรือมีเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำความผิด สามารถแจ้งข้อมูลมายัง สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สายด่วน 1178