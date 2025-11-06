ทลายเครือข่ายแฮกเว็บรัฐ โยงพนันออนไลน์-สแกมเมอร์ เงินสะพัด 20,000 ล้านบาท

MGR Online - "ดีเอสไอ" เปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายแฮกเว็บรัฐ บุกจับผู้ต้องหาเพิ่ม 2 ราย ทำหน้าที่จัดหาบัญชีม้า พัวพันพนันออนไลน์ เงินหมุนเวียนกว่า 20,000 ล้านบาท
วันนี้ (6 พ.ย.) รายงานข่าวแจ้งว่า ตามนโยบายรัฐบาลได้กำหนดนโยบายในการเร่งแก้ปัญหาอาชญากรรมออนไลน์เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประชาชน และนโยบายของ พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (รมว.ยธ.) ที่เร่งปราบปรามการพนันผิดกฎหมาย การหลอกลวงและอาชญากรรมทางเทคโนโลยีทุกรูปแบบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) โดยกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ จึงเปิดปฏิบัติการขยายผลจับกุมขบวนการโจมตีเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการหลายแห่งในพื้นที่จังหวัดตรัง ภูเก็ต ราชบุรี และอำนาจเจริญ พบเบาะแสเชื่อมโยงกับเครือข่ายพนันออนไลน์รายใหญ่ที่มีมูลค่าการหมุนเวียนเงินจากการกระทำผิดกว่า 20,000 ล้านบาท
จากการสืบสวนพบว่า กลุ่มผู้ต้องหาได้เจาะระบบเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ (Web Server) แล้วแทรกไฟล์สคริปต์เพื่อเปลี่ยนเส้นทางการเข้าถึง (Redirect) จากเว็บไซต์ราชการไปยังเว็บไซต์พนันออนไลน์ เพื่อสร้าง “Backlink” ส่งเสริมการจัดอันดับเว็บไซต์ในระบบค้นหาของ Google SEO (Search Engine Optimization) คือ การทำให้เว็บไซต์พนันผิดกฎหมายมีความน่าเชื่อถือและติดอันดับต้นๆ ของผลการค้นหาของประชาชนจำนวนมากที่เข้าใช้งานเว็บไซต์ราชการเพื่อขอรับบริการตามปกติ แต่กลับพบแบนเนอร์แฝงโฆษณาพนันออนไลน์ และลิงก์นำทางไปยังเว็บไซต์ผิดกฎหมาย โดยใช้บัญชีธนาคารมากกว่า 100 บัญชี ซึ่งเป็นบัญชีม้าในเครือข่ายสแกมเมอร์ ใช้ในการหลอกลวงและหมุนเวียนเงินจากการพนันออนไลน์
ผลจากการกระทำดังกล่าวไม่เพียงทำให้ประชาชนเข้าใจผิดว่าเว็บไซต์ของรัฐสนับสนุนการพนันออนไลน์ แต่ยังส่งผลให้ไม่สามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐได้ตามปกติ เป็นการบ่อนทำลายความเชื่อมั่นต่อระบบข้อมูลของประเทศ
เครือข่ายดังกล่าวมีพฤติการณ์จัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ ต่อมา เมื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินยังพบว่ามีการใช้บัญชีม้าจำนวนมากในการหมุนเวียนเงินจากการเล่นพนันออนไลน์เพื่อซ่อนและปกปิดเส้นทางทางการเงิน โดยมีการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบเอ็กซ์เชนจ์คริปโทเคอร์เรนซี ที่อยู่ในเครือข่ายสแกมเมอร์ เข้าข่ายความผิดฐานจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์โดยไม่ได้รับอนุญาต , ฟอกเงิน , เข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบ ,เปลี่ยนแปลงข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบและยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝากเพื่อการกระทำความผิด
ล่าสุด วันนี้ (6 พ.ย.) เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้จำนวน 2 ราย ได้แก่ น.ส.นรินทร์พร (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 23 ปี และ นายพชรดนัย (ขอสงวนนามสกุล) อาย 19 ปี จับกุมได้ที่จังหวัดภูเก็ต โดยก่อนหน้านี้ได้ทำการจับกุมไปแล้ว 14 ราย รวมเป็น 16 รายจากทั้งหมด 23 ราย
ทั้งหมดมีหน้าที่บริหารจัดการบัญชีม้าและจัดการด้านการเงินของเครือข่ายฯ ซึ่งในขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ในระหว่างการขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการเพิ่มเติมตามหมายจับที่ออกไว้ทั้งหมด โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษจะตรวจสอบความเชื่อมโยงของเส้นทางการเงินเหยื่อ และขยายผลไปถึงผู้ที่อยู่ในระดับสั่งการของเครือข่ายนี้ต่อไป
การโจมตีเว็บไซต์ของรัฐครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมอาชญากรไซเบอร์ที่มีการพัฒนาเทคนิคซับซ้อนมากขึ้น เพื่อหาผลประโยชน์จากช่องโหว่ด้านความปลอดภัยของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษจะดำเนินการสืบสวนขยายผลอย่างต่อเนื่อง และทำงานร่วมกับทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันเหตุซ้ำรอย กรมสอบสวนคดีพิเศษ ขอยืนยันความมุ่งมั่นในการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีทุกรูปแบบ เพื่อปกป้องความมั่นคงทางไซเบอร์ของประเทศและคุ้มครองประชาชนจากภัยออนไลน์ พร้อมขอความร่วมมือหน่วยงานราชการทุกแห่งเร่งตรวจสอบช่องโหว่ของระบบสารสนเทศ และยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์อย่างต่อเนื่อง