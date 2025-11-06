ศาลเลื่อนอ่านอุทธรณ์ คดีหวย"หงส์ทอง"ขายเกินราคา เหตุจำเลยยังไม่ทราบนัด

ศาลเลื่อนอ่านอุทธรณ์ คดี"หงส์ทอง"ล็อตเตอรี่ขายสลากเกินราคา เหตุจำเลยยังไม่ทราบนัด ก่อนเลื่อนเป็นวันที่ 12 ม.ค.ปีหน้า
วันนี้(6 พ.ย.) ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ห้องพิจารณาคดี 608 ศาลนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ คดีหมายเลขดำอ.191/2566 ที่อัยการสำนักงานเศรษฐกิจและทรัพยากร 1 เป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง บริษัท หงษ์ทอง ลอตเตอรี่ออนไลน์ จำกัด(มหาชน) จำเลยที่ 1 และ น.ส.กรกนก อนุกูลกิจชัย ในฐานะกรรมการผู้มีอำนาจ ร่วมกันเป็นจำเลยที่ 1- 2 ในความผิดฐานร่วมกันประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงโดยไม่ได้จดทะเบียนการประกอบธุรกิจแบบตรง และร่วมกันขายสลาก ในราคาเกินกว่าที่กำหนดในสลากกินแบ่งรัฐบาล ตาม พ.ร.บ.ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.2545 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2560 พ.ร.บ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ.2517 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2562 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา 83,91
จำเลยให้การปฏิเสธขอสู้คดี
คดีนี้ศาลอาญามีคำพิพากษาลงโทษปรับบริษัท หงษ์ทองฯจำเลยที่ 1 รวม 10,000 บาท ส่วนจำเลยที่ 2 จำคุก 1ปี ไม่รอลงอาญา จำเลยได้รับการประกันตัว
โดยในวันนี้ทนายจำเลยที่ 2 มาศาล ส่วนจำเลยที่ 2 ไม่มา ปรากฎตามรายงานเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งส่งหมายนัดให้จำเลยแทนศาลนี้ ระบุว่าส่งหมายนัดจำเลยโดยวิธีปิดหมาย เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน นับถึงวันนี้ยังไม่ครบกำหนดระยะเวลาตามกฎหมาย ถือว่าจำเลยที่ 2 ยังไม่ทราบนัด สอบทนายจำเลยที่ 2 แจ้งว่ายังไม่เคยติดต่อจำเลยที่ 2 ได้ ตนเองเพียงแค่รับหน้าที่เขียนอุทธรณ์ขอให้รอการลงโทษเท่านั้น
จึงเลื่อนการอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ไปเป็นวันที่ 12 มกราคม 2569 เวลา 09.00 น.