ผัวเมียร้อง ดร.แก้ว รถเก๋งชนแล้วหนี แบกภาระค่ารักษาตัวกว่าครึ่งแสน คู่กรณีหายเข้ากลีบเมฆ

สองผัวเมียดวงซวยร้องขอความเป็นธรรม “ดร.แก้ว” ผู้ก่อตั้งเพจ “ดร.แก้วช่วยได้ ถูกรถเก๋งตีนผีชนท้ายแล้วหนี เจ็บหนักรักษาตัวในโรงพยายาล ออกค่าใช้จ่ายหมดครึ่งแสน
เมื่อวันที่ 5 พ.ย.68 นายเอกจิตร วิสุทธิสาโรช อายุ49ปี ได้นำเอกสารหลักฐานต่างๆ ร้องขอความเป็นธรรมกับ ดร.ปรเมศร์ ชัยพัชรกุลพงษ์ หรือ “ดร.แก้ว” ผู้ก่อตั้งเพจ “ดร.แก้วช่วยได้ เนื่องจากวันที่ 23 พ.ย.68 เวลา 01.15น. ได้ขี่รถจยย.ยี่ห้อยามาฮ่า สีแดงขาว หมายเลขทะเบียน 1กข 7007 บนทบุรี โดยมี นางสาวสุพัตตรา พู่พะเนียด อายุ45ปี(แฟน) ซ้อนท้ายอยู่ด้วย ถูกรถเก๋งไม่ทราบยี่ห้อไม่ทราบทะเบียน ขับจากเลนขวาปาดเข้าซ้ายชนท้ายรถจยย.ของผู้ร้อง จนได้รับบาดเจ็บทั้ง2ราย แล้วขับหนีไป จึงมาร้องขอความเป็นธรรมให้ออกมารับผิดชอบ
นายเอกจิตร เล่าว่า ตนกำลังขับรถออกมาขายของกับแฟน มาจากถนนบางศรีเมือง แล้วก็โดนรถเก๋งชนแล้วหนีไปเลยหลังจากนั้นตนนั่งรอ รถกู้ภัยมาช่วย แต่ไม่มีตำรวจ ไม่มีใครเลย ลูกชายตนได้ไปแจ้งความไว้ที่ สภ.บางศรีเมือง แต่ไม่มีตำรวจอยู่ที่ สภ.สักคนหลังเกิดเหตุ ทางร้อยเวรได้ให้สืบสวนไปเดินเรื่อง ซึ่งสืบสวนก็เดินเรื่องให้ตนเต็มที่ เดินเรื่องไว แต่ร้อยเวรติดต่อไม่ได้เลย ตนจึงคิดว่าตนเสียภาษีอยากให้ตำรวจทำงานให้ดีกว่านี้ ตอนนี้ผ่านเรื่องมา 13 วันแล้ว ตร.ยังไม่เรียกตนไปสอบปากคำ ซึ่งตนได้รับบาดเจ็บที่บริเวณศรีษะและหัวเข่า ส่วนแฟนตนจะได้รับบาดเจ็บหนักกว่า ตอนนี้ตนได้รับความเดือดร้อนเพราะต้องขายของต่อ ตอนนี้หยุดร้านมาประมาณ 10 กว่าวันแล้ว แต่ตนต้องจ่ายค่าที่ทุกวัน เพราะต้องผ่อนต่อเจ้าของ เงินเก็บของตน 5 หมื่น ตนเอาสำรองจ่ายค่าเช่าและค่ารักษาพยาบาลหมดแล้ว ตอนนี้ตนอยากให้คนชนออกมารับผิดชอบ ตนไม่อยากได้ไหว้สวยรวยกระเช้า ตนอยากได้ความรับผิดชอบ ถ้ากลับกันถ้าเป็นญาติของเขาถูกชนบ้างจะทำอย่างไร ถ้าวันที่เกิดเหตุหยุดรถมาดูตน มันจะจบง่ายกว่านี้
ส่วนทางด้าน ดร.ปรเมศร์ กล่าวว่า ตนจะทำการประสาน ผกก.สภ.บางศรีเมือง และร้อยเวร เพื่อให้เร่งดำเนินการ สืบสวนหาผู้กระทำความผิด และจะตามหาผู้ก่อเหตุ ตนจะเร่งรัดดำเนินการให้ จะให้ผกก.เร่งพนักงานสอบสวนให้ความเป็นธรรมกับผู้เสียหาย เพราะผู้เสียหายยังไม่ได้รับการสอบปากคำ และอยากฝากถึงคนก่อเหตุให้เข้ามารับผิดชอบ โทษหนักจะได้กลายเป็นเมา เพราะกล้องวงจรปิดเห็นชัดอยู่แล้ว ให้ออกมาเยียวยา
เบื้องต้น พ.ต.อ.สมชาย แจ้งธรรมมา ได้กำชับสั่งการให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน ได้ติดตามกล้องวงจรปิด และจะรีบหาตัวผู้กระทำความผิดมารับโทษให้เร็วที่สุด