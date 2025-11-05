xs
xsm
sm
md
lg

S.W.A.T นครบาลพร้อมลุย! ผบก.น.9 ปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรม ลอยกระทง 68

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวคุณภาพชีวิต



วันที่ 5 พ.ย. ที่ร้านอาหารซ้งโภชนา ถนนกัลปพฤกษ์ พล.ต.ต.สามารถ พรหมชาติ ผบก.น.9 พร้อมด้วย พ.ต.อ.ธีระชัย เด็ดขาด รอง ผบก.น.9 พ.ต.อ.สุธี พรมมาลี รอง ผบก.น.9 พ.ต.อ.อชิรวิทย์ ทองจันดี รอง ผบก.น.9 พ.ต.อ.ชัยพันธุ์ เพ็ชรสดศิลป์ รอง ผบก.น.9 ผู้กำกับการ-รองผู้กำกับ สารวัตร ทุก สน.ในสังกัด บก.น.9 ตำรวจฝ่ายป้องกันปราบปราม ฝ่ายสืบสวน ในสังกัด บก.น.9 บก.สปพ.191 ตำรวจท่องเที่ยว พร้อมเจ้าหน้าที่เทศกิจ และอาสาตำรวจเข้าร่วมพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ช่วงเทศกาลวันลอยกระทงประจำปี 2568

พล.ต.ต.สามารถ กล่าวว่า การปล่อยแถวครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้น เป็นรูปธรรมในการตรวจการควบคุมอาชญากรรมอย่างจริงจัง และเป็นการกำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้เพิ่มความเข้มเเข็งในการปฏิบัติ จึงขอให้ตำรวจทุกนายได้ตระหนักถึงความสำคัญ ในการดูแลความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินพี่น้องประชาชน ตลอดจนนักท่องเที่ยว เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจร และที่เกี่ยวข้องกับประชาชน ขอให้ทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ สังเกต ตรวจตา เฝ้าระวัง รวมทั้งปฏิบัติตามหลักยุทธวิธีและ sop ที่กำหนดไว้ด้วยความสุภาพอ่อนน้อมและเป็นมิตร เชื่อว่าจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นความรู้สึกปลอดภัยและความประทับใจให้กับผู้ที่มาร่วมงานวันลอยกระทงด้วย

ทั้งนี้ ผบก.น.9 ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ MPB SWAT นครบาล ในสังกัดได้เตรียมความพร้อม ในการปฏิบัติหน้าที่ช่วงเทศกาลวันลอยกระทง.










S.W.A.T นครบาลพร้อมลุย! ผบก.น.9 ปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรม ลอยกระทง 68
S.W.A.T นครบาลพร้อมลุย! ผบก.น.9 ปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรม ลอยกระทง 68
S.W.A.T นครบาลพร้อมลุย! ผบก.น.9 ปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรม ลอยกระทง 68
S.W.A.T นครบาลพร้อมลุย! ผบก.น.9 ปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรม ลอยกระทง 68
S.W.A.T นครบาลพร้อมลุย! ผบก.น.9 ปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรม ลอยกระทง 68
+1
กำลังโหลดความคิดเห็น