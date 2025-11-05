S.W.A.T นครบาลพร้อมลุย! ผบก.น.9 ปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรม ลอยกระทง 68

วันที่ 5 พ.ย. ที่ร้านอาหารซ้งโภชนา ถนนกัลปพฤกษ์ พล.ต.ต.สามารถ พรหมชาติ ผบก.น.9 พร้อมด้วย พ.ต.อ.ธีระชัย เด็ดขาด รอง ผบก.น.9 พ.ต.อ.สุธี พรมมาลี รอง ผบก.น.9 พ.ต.อ.อชิรวิทย์ ทองจันดี รอง ผบก.น.9 พ.ต.อ.ชัยพันธุ์ เพ็ชรสดศิลป์ รอง ผบก.น.9 ผู้กำกับการ-รองผู้กำกับ สารวัตร ทุก สน.ในสังกัด บก.น.9 ตำรวจฝ่ายป้องกันปราบปราม ฝ่ายสืบสวน ในสังกัด บก.น.9 บก.สปพ.191 ตำรวจท่องเที่ยว พร้อมเจ้าหน้าที่เทศกิจ และอาสาตำรวจเข้าร่วมพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ช่วงเทศกาลวันลอยกระทงประจำปี 2568
พล.ต.ต.สามารถ กล่าวว่า การปล่อยแถวครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้น เป็นรูปธรรมในการตรวจการควบคุมอาชญากรรมอย่างจริงจัง และเป็นการกำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้เพิ่มความเข้มเเข็งในการปฏิบัติ จึงขอให้ตำรวจทุกนายได้ตระหนักถึงความสำคัญ ในการดูแลความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินพี่น้องประชาชน ตลอดจนนักท่องเที่ยว เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจร และที่เกี่ยวข้องกับประชาชน ขอให้ทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ สังเกต ตรวจตา เฝ้าระวัง รวมทั้งปฏิบัติตามหลักยุทธวิธีและ sop ที่กำหนดไว้ด้วยความสุภาพอ่อนน้อมและเป็นมิตร เชื่อว่าจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นความรู้สึกปลอดภัยและความประทับใจให้กับผู้ที่มาร่วมงานวันลอยกระทงด้วย
ทั้งนี้ ผบก.น.9 ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ MPB SWAT นครบาล ในสังกัดได้เตรียมความพร้อม ในการปฏิบัติหน้าที่ช่วงเทศกาลวันลอยกระทง.