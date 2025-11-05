อสส.ห่วงใยอัยการจังหวัดเชียงใหม่ประสบเหตุพลัดตกบันได

"อิทธิพร แก้วทิพย์"อสส.ห่วงใยอัยการจังหวัดเชียงใหม่ที่ประสบอุบัติเหตุพลัดตกบันได พร้อมเร่งปรับปรุงจุดเสี่ยงในอาคารสำนักงานทั่วประเทศ เน้นความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและประชาชนที่มาติดต่อราชการ
วันนี้ (5 พ.ย.) นายไชยรัตน์ ปาวะกะนันท์ รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏเป็นข่าวและมีการเผยแพร่คลิปกล้องวงจรปิดขณะที่นายธวัชชัย ว่องพรรณงาม อัยการจังหวัดเชียงใหม่ประสบอุบัติเหตุพลัดตกบันไดของสำนักงานนั้น กรณีดังกล่าวทราบว่าหลังเสร็จสิ้นพิธีลงนามแสดงความอาลัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งสำนักงานอัยการภาค 5 จัดขึ้นพร้อมกับสำนักงานอัยการสูงสุดทั่วประเทศ นายธวัชชัย ได้เดินลงบันไดจากชั้น 3 อาคารสำนักงานอัยการภาค 5 ซึ่งเป็นบริเวณจัดพิธีฯ เพื่อที่จะกลับลงมายังห้องทำงานสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่บริเวณชั้น 2 และก้าวพลาดทำให้เสียหลักพลัดตกลงมากระแทกกับผนังอาคารได้รับบาดเจ็บบริเวณศรีษะ
เบื้องต้นนายธวัชชัย ได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนครพิงค์ และถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ในเวลาต่อมา โดยตั้งแต่เกิดเหตุนายธวัชชัย ยังมีสติ พูดคุยและสื่อสารได้ตลอด ซึ่งจากการตรวจรักษาพบว่ากระโหลกศรีษะด้านหลังบริเวณท้ายทอยร้าวและมีเลือดออกในสมองเล็กน้อย แพทย์ได้ให้ยาและเฝ้าสังเกตอาการ โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา แพทย์ได้ให้กลับไปพักผ่อนที่บ้านแล้วแต่ยังให้งดการทำงานจนถึงสิ้นเดือนนี้
สำหรับเหตุการณ์ดังกล่าว นายอิทธิพร แก้วทิพย์ อัยการสูงสุด ได้รับทราบตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2568 ซึ่งเป็นวันที่เกิดเหตุแล้ว โดยอัยการสูงสุดได้โทรศัพท์สอบถามอาการและแสดงความห่วงใย พร้อมมอบหมายให้นายกิตติศักดิ์ วงศ์จีน อธิบดีอัยการภาค 5 เป็นผู้แทนนำแจกันดอกไม้เข้าเยี่ยมไข้แล้ว
ทั้งนี้ อัยการสูงสุด ยังได้ฝากเตือนถึงพนักงานอัยการ ข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานอัยการสูงสุด รวมถึงประชาชนทั่วไปขอให้เพิ่มความระมัดระวังแม้จะเป็นสถานที่ที่คุ้นเคย เพราะอุบัติเหตุอาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลาหากเราประมาท ซึ่งโชคดีที่อุบัติเหตุในครั้งนี้อัยการจังหวัดเชียงใหม่ไม่ได้รับบาดเจ็บอันตรายร้ายแรง โดยหลังจากนี้จะได้มีการสำรวจจุดเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุภายในอาคารสำนักงานต่างๆ พร้อมทั้งปรับปรุงหรือเพิ่มอุปกรณ์ ป้ายเตือน เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนที่มาติดต่อราชการ