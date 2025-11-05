ปทส. -เขตประเวศ ลุยจับบ่อขยะเถื่อนอ่อนนุช ส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้ง

ตำรวจ ปทส.ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตประเวศเปิดปฏิบัติการ STOP POLLUTION THE SERIES 5 บุกจับโรงคัดแยกขยะผิดกฎหมายย่านอ่อนนุช หลังชาวบ้านร้องเรียนส่งกลิ่นเหม็นเน่าคละคลุ้ง
วันนี้ (5 พ.ย. ) พล.ต.ต.เอนก เตาสุภาพ ผบก.ปทส. สั่งการ พ.ต.อ.อรุณ วชิรศรีสุกัญยา รอง ผบก.ปทส. พ.ต.อ.สมบัติ มาลัย รรท.ผกก.1 บก.ปทส, พ.ต.ท.กษิดิ์เดช เจริญลาภ รอง ผกก.1 บก.ปทส. พ.ต.ท.ธานุพันธ์ สุระสะ สว.กก.1 บก.ปทส., พ.ต.ท.สรัล ยศพลพิเนต , พ.ต.ต.วัชระ บุดดีคำ สว.กก.1 บก.ปทส. พ.ต.ท.ไพรวรรณ ตั้นหลก สว.(สอบสวน) กก.1 บก.ปทส. สนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลสำนักงานเขตประเวศ จับกุม นายสมภพ อายุ 47 ปี และ นายสมหวัง อายุ 42 ปี ได้บริเวณลานรับคัดแยกขยะไม่มีเลขที่ ซอยอ่อนนุช 86 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ
สืบเนื่องจาก เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.1 บก.ปทส. ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนว่า ได้รับความเดือดร้อนจากโรงขยะภายในซอยอ่อนนุช 86 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นแหล่งสะสมขยะมูลฝอย ส่งกลิ่นเหม็นคลุ้งรบกวนประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงนำโรคต่าง ๆ จึงได้มี ปฏิบัติการ STOP POLLUTION THE SERIES 5 : ทวงอากาศสะอาดจากแหล่งคัดแยกขยะ ในซอยโรงกำจัดขยะอ่อนนุช ก่อนนำกำลังเข้าตรวจสอบพบว่าบริเวณดังกล่าวมีสภาพสกปรก มีเศษอาหารเน่าเสีย และมีขยะจำนวนมากกองไว้นานส่งกลิ่นเหม็น ไปยังพื้นที่บริเวณโดยรอบ จากการตรวจสอบตรวจสอบพบว่าไม่ได้ขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งเป็นการประกอบกิจการที่ต้องมีการควบคุมการสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชำรุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้จึงควบคุมตัวนายสมภพ และ นายสมหวัง มาสอบสวน
โดยผู้ต้องหาทั้ง 2 ราย ให้การว่าได้รับซื้อเหมาขยะ มาจากครัวเรือนในหมู่บ้านต่าง ๆ ที่นำมาขายให้ ในราคาคันรถละ 100 บาท โดยจะมี เศษอาหาร ของเน่าเสีย วัสดุสิ่งของ ปะปนกันอยู่ใส่ถุงขยะ ซึ่งขยะดังกล่าวที่ได้มาจะทำการคัดแยก หากเป็นเศษอาหารจะนำมาเทรวมใส่ในถัง เพื่อรอการขายต่อ ในราคาถังละ 80 - 100 บาท ส่วนเศษขยะอื่น ๆ จะแยกชนิดประเภทเพื่อนำไปขายต่อให้กับร้านรับซื้อของเก่า เบื้องต้นแจ้งข้อหา “ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยไม่ได้รับอนุญาต” ก่อนนำตัวส่ง พนักงานสอบสวน กก.1 บก.ปทส.ดำเนินคดีต่อไป
ทั้งนี้เมื่อปลายปี 2567 บก.ปทส.เปิดปฏิบัติการ STOP POLLUTION THE SERIES 3 : แยก(ขยะ) แลกมลพิษ บุกจับเจ้าของร้านค้าของเก่า 14 ราย ภายในซอยโรงขยะอ่อนนุช สร้างมลพิษในสิ่งแวดล้อมมาแล้ว แต่ก็ยังมีโรงคัดแยกขยะกลับมากระทำความผิดซ้ำอีก