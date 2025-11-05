รวบหนุ่มจีน-สาวไทย เปิดบัญชีม้านิติบุคคลให้แก๊งสแกมเมอร์ตุ๋น ปชช. 20 ล้าน

ตำรวจ ปอท.รวบหนุ่มจีนเทา-สาวไทย จัดหาบัญชีม้านิติบุคคลให้แก๊งสแกมเมอร์หลอกลงทุน เสียหายรวมกว่า 20 ล้านบาท
วันนี้ (5 พ.ย.) พล.ต.ต.ชนันนัทธ์ สารถวัลย์แพศย์ ผบก.ปอท. สั่งการ พ.ต.อ.ชิษณุพงศ์ ไหวดี ผกก.3 บก.ปอท. พ.ต.ท.ณรงค์ฤทธิ์ พุ่มพวง, พ.ต.ท.ชัยณรงค์ จอมเล็ก, พ.ต.ท.ประดิษฐ์ สุวรรณดี,พ.ต.ท.ประทีป จันทร์เพชรบุรีสว.กก.3 บก.ปอท. นำกำลังจับกุม MR.ZEHU อายุ 23 ปี สัญชาติจีน และ น.ส.สายพิรุณ อายุ 43 ปี ตามหมายจับศาลอาญา ข้อหา “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่น, ร่วมกันเป็นอั้งยี่, โดยทุจริตหรือหลอกลวง ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน, สมคบโดยการตกลงตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และร่วมกันฟอกเงิน” ได้ที่ ฝ่าย ตม.ขาเข้า ชั้น 2 สนามบินสุวรรณภูมิ ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการและด้านหน้า บริษัทแห่งหนึ่ง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
สืบเนื่องจากมีผู้เสียหายถูกแก๊งมิจฉาชีพหลอกลงทุนผ่านแอปพลิชันปลอม ความเสียหายกว่า 20 ล้านบาท และได้เปิดปฎิบัติการ Skyfall จับกุมผู้ต้องหาชาวเมียนมา แก๊งฟอกเงินผ่าน Huione Pay จำนวน 3 ราย ยึดเงินสด ได้กว่า 46 ล้านบาท ในพื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก เมื่อเดือนก.ค.ที่ผ่านมา จากนั้นได้ขยายผลทราบว่าน.ส.สายพิรุณ ทำหน้าที่จดทะเบียนบัญชีม้านิติบุคคลบริษัท 2 แห่ง โดยมี MR.ZEHU เป็นผู้จ้างวานให้นำข้อมูลของบุคคลที่ชาวจีนส่งให้ไปจดทะเบียนบริษัทและเปิดบัญชีธนาคารนิติบุคคลดังกล่าว จากนั้นจะส่งข้อมูลบัญชีและ ซิมการ์ดที่ใช้รับ OTP ในการโอนเงินของบัญชีนิติบุคคลให้กับMR.ZEHU โดยจะได้รับค่าจ้างในการจดทะเบียนบริษัทละ 5,000 บาทจึงขออนุมัติศาลออกหมายจับผู้ต้องหาทั้งรายไว้ ก่อนจับกุมน.ส.สายพิรุณได้ที่บริษัทย่านห้วยขวาง และ จับกุมMR.ZEHUได้ขณะบินกลับเข้ามาที่ประเทศไทยที่สนามบินสุวรรณภูมิ
สอบสวนทั้งสองให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบข้อมูลการสนทนาในโทรศัพท์ พบว่า MR.ZEHU ได้ส่งข้อมูลบุคคลให้ น.ส.สายพิรุณ เพื่อจดทะเบียนบริษัทและบัญชีธนาคารนิติบุคคลจริง โดยพบว่ามีการเปิดบัญชีธนาคารมาแล้วกว่า 10 บริษัท และมีการส่งบัญชีนิติบุคคลต่อให้เพื่อนชาวจีน ในพื้นที่ กทม. จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.3 บก.ปอท. ดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมทั้งเร่งขยายผลจับกุมผู้ร่วมขบวนการต่อไป