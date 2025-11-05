ยธ.-ป.ป.ส. “Kick off 1386 ที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติด” ปูพรม 21 จังหวัด พบจนท.รัฐ พัวพัน 7 ราย

MGR Online - รมว.ยุติธรรม เปิดปฏิบัติการ “Kick off 1386 ที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติด” ทั่วประเทศ ตรวจค้น 21 จังหวัด 161 จุด จับกุมผู้ค้ารายย่อย สร้างชุมชนปลอดภัย
วันนี้ (5 พ.ย.) เวลา 08.30 น. ที่ศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดปฏิบัติการ Kick off “1386 ที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติด” ดำเนินการ 21 จังหวัด คือ กทม. ปทุมธานี สมุทรปราการ จันทบุรี ตราด นครราชสีมา อุดรธานี เลย เชียงใหม่ น่าน เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน แพร่ อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร พะเยา สมุทรสาคร สุราษฎร์ธานี และ พัทลุง รวมพื้นที่ปฏิบัติการทั้งสิ้น 161 จุดปฏิบัติการ โดยมี พ.ต.ต.สุริยา สิหกมล เลขาธิการ ป.ป.ส. , น.ส.อารีภักดิ์ เงินบำรุง รองเลขาธิการ ป.ป.ส. , นายอภิกิต ฉ.โรจน์ประเสริฐ รองเลขาธิการ ป.ป.ส. , นายคณิศร ภาพีรนนท์ ผอ.สำนักปราบปรามยาเสพติด , นายอัธยา นวลอุทัย ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย , พล.ต.ท.อาชยน ไกรทอง ผบช.ปส. , ผู้แทนกรมการปกครอง ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ทหาร ฝ่ายปกครอง เข้าร่วม
ทั้งนี้ นายคณิศร ภาพีรนนท์ ผู้อํานวยการสำนักปราบปรามยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. รายงานผลปฏิบัติการในห้วงวันที่ 1-31 ต.ค.68 มีเรื่องร้องเรียนผ่านสายด่วน 1368 จำนวน 3,184 เรื่อง ดำเนินการไปแล้ว 329 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 10.33 จำนวนดังกล่าวเป็นเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐ 31 ราย ดำเนินการแล้ว 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 35.48
ส่วนปฏิบัติการครั้งนี้มีเป้าหมาย 21 จังหวัด 87 อำเภอ 161 จุดปฏิบัติการ จำนวนนี้เป็นเป้าหมายบุคคล 156 คน แบ่งเป็นเป้าหมายบุคคลทั่วไป 149 คน เจ้าหน้าที่รัฐ 7 คน และเป็นเป้าหมายพื้นที่ 5 จุด ผลดำเนินการจับกุม 40 คนบำบัด 26 คนสืบสวนเพิ่มเติม 15 คนยุติเรื่อง 12 คน ตรวจยึดของกลางยาบ้า จำนวน 2,700 เม็ดไอซ์ 65.6 กรัมคีตามีน 2.8 กรัม เงินสดมูลค่า 2,508,500 บาท รถยนต์ 1 คัน อาวุธปืน 1 กระบอก และทรัพย์สินอื่นๆ จำนวนหนึ่ง ทั้งนี้ ยังมีเป้าหมายที่อยู่ระหว่างปฏิบัติการอีก 18 จุด
ด้าน พล.ต.ท.รุทธพล เผยว่า ปฏิบัติการครั้งนี้เป็นความร่วมมือของหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะพี่น้องประชาชนและผู้นำชุมชุมในแต่ละพื้นที่ที่ทราบปัญหาในชุมชนของตนเองดีที่สุด และแจ้งเบาะแสเข้ามาผ่านสายด่วน 1386 โดยผลปฏิบัติการครั้งนี้เป็นที่น่าพึงพอใจในทุกมิติ ซึ่งส่วนของพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตนจะประสานงานกับผู้บัญชาการตำรวจนครบาลให้มีการเปิดปฏิบัติการตรวจสอบและปราบปรามยาเสพติดเชิงรุกให้ครอบคลุมมากขึ้น
พล.ต.ท.รุทธพล เผยอีกว่า ส่วนเจ้าหน้าที่รัฐ 7 ราย ที่จับกุมได้เบื้องต้นพบว่าเกี่ยวข้องเป็นผู้ค้าและร่วมจำหน่าย ซึ่งเป็นเรื่องของตัวบุคคลที่อาจหลงผิด แต่ตนเชื่อว่าหากมีบทลงโทษที่รุนแรงและเด็ดขาดมากขึ้นก็จะสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความจริงจังในการแก้ปัญหาของแต่ละหน่วยงานด้วย การเปิดปฏิบัติการครั้งนี้แม้จะเป็นเพียงการจับกุมผู้เสพและผู้ค้ารายย่อย แต่ก็ถือเป็นส่วนสำคัญที่จะนำไปสู่การขยายผลจับกุมผู้ค้ารายใหญ่ได้ ส่วนนักค้าในประเทศที่หลบหนีไปยังต่างประเทศก็จะมีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเพื่อดำเนินการติดตามต่อไป
ขณะที่ พ.ต.ต.สุริยา เปิดเผยว่า สำหรับผลปฏิบัติ 87 อำเภอ 21 จังหวัด 161 เป้าหมาย บรรลุผลกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ โดยในครั้งนี้ ปปส. ร่วมกับทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ลงพื้นที่แหล่งแพร่ระบาดสูงสุด เช่น ภาคตะวันออก ชุมชนเนิน FM จันทบุรี มีผู้ค้ายาเสพติดรายย่อยเกือบ 300 คนในชุมชนเล็กๆ แม้จะเป็นผู้ค้ารายย่อยแต่รายได้ต่อคน วันละไม่ต่ำกว่า 50,000 บาท และมีผู้ซื้อเสพมาจากต่างพื้นที่อีกจำนวนมาก แต่การจับกุมทำให้คนในชุมชนมีความพอใจ โดยเจ้าหน้าที่ไม่ได้เน้นเฉพาะรายสำคัญแต่ให้ความสำคัญในการจับกุมผู้ค้ารายย่อยถือเป็นปัจจัยสำคัญทำให้ยาเสพติดระบาดในพื้นที่ สร้างความเดือดร้อนต่อชุมชน ส่วนผู้ค้ารายสำคัญก็ดำเนินการตามจับกุมต่อเนื่องต้องแบ่งหน้าที่กันทำ
"ในส่วนชุมชนเนิน FM จันทบุรี สามารถจับกุมผู้เสพเกือบ 100 ราย เกินกว่าเป้าหมาย และจับกุมผู้ค้าตามหมายจับ 2 ราย รวมถึง ผู้ค้ารายย่อยบางส่วน นอกจากนี้ การจับกุมอาจมีบุคคลถูกกลั่นแกล้งเพราะเคยมีพฤติการณ์ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด หรืออยู่ระหว่างเลิกเสพยา แต่เพื่อนบ้านยังรู้สึกหวาดระแวง แต่ทางเจ้าหน้าที่ต้องพิสูจน์ทราบทุกเป้าหมายและให้ความเป็นธรรมกับผู้ถูกแจ้ง"
พ.ต.ต.สุริยา เผยว่า ส่วนเจ้าหน้าที่รัฐ 7 รายเกี่ยวข้องกับยาเสพติด มีทั้งพลทหาร เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ พบพฤติการณ์เป็นผู้ค้าและผู้เสพด้วย บางรายเริ่มมีอาการหวาดระแวง บางรายจะทำร้ายคนในครอบครัวหรือผูัอื่น ต้องสืบสวนขยายผล เบื้องต้นมี 2 ราย เป็นผู้ค้าอยู่ในหน่วยงานฝ่ายปกครองและลูกจ้างหน่วยงานราชการท้องถิ่น ทางภาคตะวันออกและภาคอีสาน เริ่มแรกจะชักชวนเพื่อนร่วมงานก่อน เป็นสาเหตุทำให้เกิดการแพร่ระบาด แต่หากประสงค์เข้ารับการบำบัดก็สามารถทำได้และไม่มีประวัติ หรือ เพื่อนบ้านเกรงไม่ได้รับความปลอดภัย สามารถโทร.แจ้ง 1386 ซึ่งเราให้ความสำคัญทั้งหมด
พ.ต.ต.สุริยา เผยอีกว่า จากสถิติ สายด่วน 1386 พบว่าตัวเลขผู้เกี่ยวข้องยาเสพติดไม่ได้ลดลง ก่อนหน้านี้เดือนนึงพบว่ามีประมาณ 1,000 ราย ต่อมา ปปส. ประกาศรับทุกกรณีเกี่ยวกับยาเสพติดพบว่าสถิติพุ่งขึ้นมาเป็น 3 เท่า เดือนละ 3,000 กว่าราย ส่วนมาก 80 เปอร์เซ็นต์ ปัญหาลูกติดยาเสพติดต้องการให้เข้ารับการบำบัด โดย ปปส. พร้อมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยเหลือดูแลทุกกรณี