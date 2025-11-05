“ดิว อริสรา” ส่งทนายแจ้งความเอาผิดคนปล่อยแชทปลอมใส่ร้ายเป็นมือที่ 3 “เป๊ก-ธัญญ่า”

“ดิว อริสรา” มอบหมาย “ทนายเอี้ยง” เข้าแจ้งความตำรวจ สน.วังทองหลาง เอาผิดผู้ใช้งานแอคเคานท์แอปติ๊กต็อก โพสต์ข้อความตัดต่อใส่ร้ายว่าเป็นมือที่ 3 ของ “เป๊ก-ธัญญ่า” ทำสังคมเข้าใจผิด
วันนี้ (5 พ.ย.) ที่ สน.วังทองหลาง นายนิติศักดิ์ มีขวด หรือ ทนายเอี้ยง รับมอบอำนาจจาก น.ส.อริสรา ทองบริสุทธิ์ หรือ ดิว อริสรา นักแสดง นางแบบชื่อดัง พร้อมนำหลักฐานเป็นเอกสาร เข้าพบ พ.ต.ท.สวิด แก้วปลั่ง สว.(สอบสวน) สน.วังทองหลาง เพื่อแจ้งความดำเนินคดี แอคเคานท์แอปติ๊กต็อก ที่ลงข้อความปลอม กล่าวหาเป็นมือที่สาม ระหว่างเป๊ก สัณณ์ชัย และ ธัญญ่า ธัญญาเรศ ในข้อหาเกี่ยวกับ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
นายนิติศักดิ์ เปิดเผยว่า วันนี้ตนได้รับมอบอำนาจจาก ดิว อริสา ให้เข้าแจ้งความดำเนินคดี จากกรณีที่มีประเด็นส่วนบุคคลของเป๊ก สัณณ์ชัย และธัญญ่า ธัญญาเรศ ซึ่งทั้งคู่ รวมทั้งดิว อริสรา ก็ออกมาชี้แจงยืนยันก่อนหน้านี้แล้วว่า ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาส่วนตัวภายในครอบครัวเป๊กและธัญญ่า แต่ปรากฏว่า มีผู้ใช้งานติ๊กต็อก อย่างน้อยประมาณ 10 บัญชีที่ตัดต่อข้อความแชตในลักษณะเชิงชู้สาว กล่าวอ้างว่าเป็นข้อความระหว่างเป๊ก สัณณ์ชัย และดิว อริสรา เช่น “ไปเชียงใหม่เมื่อไหร่”, “รักมากที่สุด” รวมทั้งยังนำคลิปการไลฟ์ที่ ดิว อริสรา มาร่วมไลฟ์กับเป๊ก สัณณ์ชัย และอีกหลายคนมากล่าวอ้าง ทำให้สังคมเข้าใจผิดว่า ทั้งคู่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกัน ซึ่งข้อความกับคลิปเหล่านี้ไม่เป็นความจริงและเป็นการตัดต่อ ทั้งข้อความกับคลิปที่ทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดในข้อเท็จจริง คิดว่าเป็นแชตข้อความจริงๆ จนนำมาสู่การแสดงความคิดเห็นต่างๆ มากมาย จนทำให้ดิว อริสรา ได้รับความเสียหาย
ทาง ดิว อริสรา จึงมอบอำนาจให้ตนรวบรวมพยานหลักฐาน ซึ่งสามารถรวบรวมผู้ใช้งานติ๊กต็อก ที่มีลักษณะการแชร์คลิปบิดเบือนข้อมูลได้ประมาณ 10 กว่าบัญชีที่เชื่อว่าเป็นต้นตอที่บิดเบือนตัดต่อข้อมูลจนทำให้เกิดความเสียหาย สร้างความเข้าใจผิดให้กับสังคม และนำหลักฐานดังกล่าวมาแจ้งความเอาผิดกับพนักงานสอบสวน ในข้อหานำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ โดยหวังให้ทางตำรวจประสานกับตำรวจไซเบอร์ ร่วมกันสืบเสาะหาผู้ใช้งานบัญชีผู้ใช้เหล่านี้ว่าเป็นใคร ซึ่งถึงแม้ว่าบัญชีผู้ใช้เหล่านั้นบางบัญชีเข้าข่ายเป็นบัญชีอวตารก็ตาม แต่เชื่อมือว่า ทางตำรวจจะสามารถสืบสวนจนเอาผิดบัญชีเหล่านี้ได้ ซึ่งยังมีบัญชีที่เข้าข่ายทำความผิดอีกมากกว่านี้ โดยจะดำเนินการทยอยรวบรวมและนำมาแจ้งความ
อย่างไรก็ตาม ทางดิว อริสรา เข้าใจผู้คนในโลกออนไลน์ที่แสดงความคิดเห็นต่างๆ นานา ถึงขนาดใช้ถ้อยคำรุนแรง โดยเฉพาะแสดงความเห็นเพื่อปกป้องดาราที่ตนเองเป็นแฟนคลับ จึงยังไม่มีแนวคิดที่จะแจ้งความกลุ่มบุคคลผู้แสดงความคิดเห็นแต่อย่างใดในตอนนี้ แต่ขอฝากเตือนโลกออนไลน์ว่า ขอให้มีสติระมัดระวังการติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านโลกออนไลน์ การแสดงความคิดเห็นใดๆ ขอให้อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง อย่าหลงเชื่อข้อมูลที่ตัดต่อหรือบิดเบือนเพื่อสร้างความเสียหายหรือปั่นกระแส โดยเฉพาะกรณีนี้ที่เชื่อว่าหลังจากนี้ ทุกคนจะทราบแล้วว่า แชตที่ปรากฏตามโลกออนไลน์ไม่เป็นความจริง หากจะวิพากษ์วิจารณ์อะไรก็ขอให้ระมัดระวังด้วย
นายนิติศักดิ์ ยังเปิดเผยอีกว่า เท่าที่ตนได้รวบรวมข้อมูลพบว่า เพจที่นำข้อมูลมาตัดต่อนั้น อาจจะมีเจตนาปั่นกระแส หรืออาจจะเป็นกลุ่มคนที่ไม่พอใจต้องการทำลายชื่อเสียงของ ดิว อริสรา ตั้งแต่ช่วงที่มีประเด็นดราม่าก่อนหน้านี้ แต่ก็ยังไม่ทราบที่มาที่ไปที่แท้จริงว่า กลุ่มคนเหล่านี้ทำไปเพื่ออะไร มีเจตนาอะไร ต้องการปั่นกระแสหรือทำลายชื่อเสียง จึงหวังให้ทางตำรวจดำเนินการสืบสวนสอบสวนและหาบรรดาแอดมินหรือเจ้าของบัญชีที่ตัดต่อข้อมูลมาดำเนินคดี
ทั้งนี้ จากข่าวที่ปรากฏขึ้นมา ดิว อริสรา เองก็รู้สึกตกใจว่าไปปั่นข้อมูลแบบนี้ได้อย่างไร ทั้งๆ ที่เรื่องดังกล่าวจบไปตั้งนานแล้ว และไม่เป็นความจริง จากการที่เป๊ก สัณณ์ชัย และธัญญ่า ธัญญาเรศ ออกมาชี้แจงแล้วว่า ดิว อริสรา ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ส่วนตัวได้มีโอกาสพูดคุยกับเป๊ก สัณณ์ชัย ทางเป๊ก เองก็แสดงความเป็นห่วงเป็นใยความรู้สึกของดิว อริสรา ในฐานะน้องสาวที่ต้องเผชิญเรื่องแบบนี้ ทั้งที่ไม่เป็นความจริง และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้
นอกจากนี้ เป๊ก สัณณ์ชัย ยังฝากผ่านตนมาถึงสื่อมวลชนและประชาชนว่า เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องภายในครอบครัว เป็นเรื่องปกติที่ความคิดเห็นคนในครอบครัวจะต่างกันหรือไม่ตรงกัน ซึ่งสุดท้ายก็สามารถปรับความเข้าใจกันได้ สามารถมีชีวิตครอบครัวได้ปกติสุข จึงไม่อยากให้ต่อความยาวสาวความยืดไปไกลขนาดนั้น ทางเป๊ก เองก็เป็นห่วงความรู้สึกของลูก ที่ครอบครัวถูกปั่นกระแสจนกระทบความรู้สึกของคนในครอบครัว อย่างไรก็ตาม ยังไม่ได้พูดคุยรายละเอียดกับเป๊ก ว่า จะแจ้งความเอาผิดทางกฎหมายกับกลุ่มบุคคลที่ตัดต่อข้อมูลหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงด้วยหรือไม่
ภายหลังจากที่ดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์เป็นที่เรียบร้อย ทางพนักงานสอบสวนก็จะดำเนินการสอบสวนบรรดาบัญชีผู้ใช้งาน ติ๊กต็อก ที่เข้าข่ายกระทำความผิด รวมทั้งจะดำเนินการนัดหมายสอบปากคำทนายความผู้รับมอบอำนาจที่มาแจ้งความและบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อไป