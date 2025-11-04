ตร.ท่องเที่ยวปล่อยแถวทั่วประเทศ ดูแลความปลอดภัยลอยกระทง สืบสานประเพณีไทย

ตำรวจท่องเที่ยวระดมกำลังทั่วประเทศ ดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวช่วงลอยกระทง จัดพิธีปล่อยแถว “Maha Loy Krathong @ Ayutthaya” พร้อมเปิดศูนย์สายด่วน 1155 และแอป TPB-APP รองรับ 8 ภาษา มั่นใจ “ท่องเที่ยวปลอดภัย อุ่นใจไปกับตำรวจท่องเที่ยว”
วันนี้ (4 พ.ย.) เมื่อเวลา 16.30 น. กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวจัดพิธีปล่อยแถวระดมกำลังเจ้าหน้าที่ทั่วประเทศ เพื่อดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลลอยกระทง ณ บริเวณวัดพระราม จ.พระนครศรีอยุธยา ในงาน “Maha Loy Krathong @ Ayutthaya” โดยมี พล.ต.ต.พงษ์สยาม มีขันทอง รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคีเครือข่าย ร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง
พล.ต.ต.พงษ์สยาม เปิดเผยว่า ตำรวจท่องเที่ยวยังได้เตรียมความพร้อมของ รถบริการนักท่องเที่ยวเคลื่อนที่ (CCOC Mobile vehicles) ศูนย์สายด่วน 1155 ตลอด 24 ชั่วโมง รองรับการสื่อสารได้ 8 ภาษา (อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี รัสเซียฝรั่งเศส เยอรมัน และฮินดี) และแอปพลิเคชั่น TPB-APP (Thailand Tourist Police) เชื่อมต่อนักท่องเที่ยวกับเจ้าหน้าที่แบบเรียลไทม์
พร้อมกันนี้ กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ขอความร่วมมือประชาชนและนักท่องเที่ยว ร่วมสืบสานประเพณีไทยอย่างปลอดภัย งดจุดพลุ ดอกไม้ไฟ และงดการยิงปืนขึ้นฟ้า เพื่อป้องกันอันตรายและลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น
รอง ผบช.ทท. กล่าวด้วยว่า ตำรวจท่องเที่ยวมุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจภายใต้แนวคิด "ท่องเที่ยวปลอดภัย อุ่นใจไปกับตำรวจท่องเที่ยว" เพื่อให้เทศกาลลอยกระทงปีนี้เป็นช่วงเวลาแห่งความสุข ความสงบ และสะท้อนภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลอดภัยระดับโลก