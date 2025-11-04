“พิพัฒน์” ถกความพร้อมงานพระราชพิธีฯ กำชับทุกหน่วยดูแลความปลอดภัย–จราจร–บริการประชาชน สมพระเกียรติ

“พิพัฒน์” ประชุมเตรียมพร้อมรักษาความปลอดภัยและการจราจร งานพระราชพิธีฯ กำชับทุกหน่วยดูแลความปลอดภัย–จราจร–บริการประชาชน สมพระเกียรติ เปิดกองอำนวยการร่วมฯ ธรรมศาสตร์ เริ่มมาตรการตั้งแต่ 24 ต.ค.
วันนี้ (4 พ.ย.) เมื่อเวลา 13.30 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจรในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัย การจัดการจราจร และการบริการประชาชนที่ร่วมเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมี พล.ต.อ.ไกรบุญ ทรวดทรง รองผู้บัญชาการ กองบัญชาการนายตำรวจราชองครักษ์ประจำพระองค์, พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร., พล.ต.ท.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.อุดร ยอมเจริญ ผู้ช่วย ผบ.ตร. และผู้แทนหน่วยต่างๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และผู้แทนหน่วยที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักนายกรัฐมนตรี, สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, ผู้แทนเหล่าทัพ, กระทรวงต่าง ๆ, กรุงเทพมหานคร, กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมประชุม ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตามที่มีพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนได้เข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป เวลา 09.00 – 21.00 น. นั้น คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจรในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ได้เตรียมความพร้อมในการดูแลอำนวยความสะดวกประชาชนทุกด้าน อาทิ การจัดการด้านการจราจร จุดจอดรถ การให้บริการรถฟรี 14 เส้นทาง การให้บริการเรือโดยสารฟรี เส้นทางท่าเรือวัดระฆังฯ- ท่าเรือวัดอรุณฯ- ท่าเรือท่าช้าง, การดูแลจุดพักคอย จุดคัดกรอง, การบริการด้านสาธารณสุข, การดูแลความปลอดภัย รวมทั้งการประชาสัมพันธ์เพื่อให้งานพระราชพิธีดำเนินไปอย่างสมพระเกียรติ โดยจัดตั้งกองอำนวยการร่วมฯ ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งนี้ ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการรักษาความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อย และการจัดการจราจร
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กำชับทุกหน่วยงานปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนเสร็จสิ้นพระราชพิธีฯ ให้ทุกหน่วยวางแผนกำลังพลให้เหมาะสม มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน ด้านการข่าวให้ทำงานเชิงรุก เพื่อวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง และให้ทุกหน่วยงานวางแผนบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างจริงจัง สนับสนุนซี่งกันและกัน และต้องรอบคอบ รัดกุม สมพระเกียรติ และในวันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน นี้ จะลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมในการปฏิบัติ ณ ท้องสนามหลวง
นายพิพัฒน์ กล่าวว่า ขณะนี้ได้เริ่มดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจัดการจราจรตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเป็นหน่วยงานหลักในการกำกับดูแลภาพรวม โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ตนเป็นประธานคณะอนุกรรมการฯ โดยมีพล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นรองประธาน และ พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร. เป็นเลขานุการ พร้อมหน่วยงานเกี่ยวข้องทั้งจาก กระทรวงการพัฒนาสังคม กองทัพ กรุงเทพมหานคร และสำนักงบประมาณฯ ร่วมเป็นกรรมการ และมี พล.ต.อ.ไกรบุญ ทรวดทรง รองผบ.ตร.เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ เนื่องจากมีความรู้มีความเข้าใจในงานพระราชพิธีเมื่อครั้งในหลวงรัชกาลที่ 9
ด้านงบประมาณ นายพิพัฒน์ กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณก้อนแรกจำนวน 1,000 ล้านบาท โดยหากหน่วยงานใดต้องใช้เพิ่มเติมสามารถเสนอของบตามขั้นตอน
สำหรับการเดินทางของประชาชนจากทั่วประเทศที่จะเข้ามากราบพระบรมศพ คาดว่าจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานจำนวนประชาชนมายังกระทรวงมหาดไทยเพื่อประสานระบบรองรับ โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคมได้เตรียมรถรับส่ง ขสมก. พร้อมจัดรถ EV ติดแอร์ให้บริการอย่างเพียงพอ
ขณะเดียวกัน จะมีการจัดคิวการเดินทางของแต่ละจังหวัดตามลำดับตัวอักษร เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบ โดยตำรวจทางหลวงจะนำขบวนรถบัสทุกเส้นทาง พร้อมมีรถพยาบาลประกบ และโรงพยาบาลเตรียมพร้อมรองรับกรณีฉุกเฉิน โดยเชื่อว่าในวันหยุดยาวจะมีประชาชนเดินทางมากเป็นพิเศษ
ด้าน พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร. ระบุว่าในส่วนของตำรวจจะเร่งวางมาตรการคัดกรองเข้มตั้งแต่ต้นทางร่วมกับแต่ละจังหวัด รวมถึงจุดคัดกรองรอบสนามหลวง และบริเวณทางเข้าสู่พระบรมมหาราชวัง พร้อมติดตามกลุ่มบุคคลไม่หวังดีตามฐานข้อมูลด้านการข่าว เพื่อให้ประชาชนสามารถสักการะพระบรมศพได้อย่างสงบเรียบร้อยและปลอดภัยสูงสุด