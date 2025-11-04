ปคม.จับตาเลี้ยงหื่น ลวงหลานสาววัย 11 ขวบไปจับกบ ก่อนบังคับข่มขืน

ปคม.ตามรวบตาเลี้ยงหื่น ลวงหลานสาววัย 11 ขวบ ไปจับกบที่สวนยางท้ายหมู่บ้าน ก่อนใช้กำลังข่มขืน ข่มขู่ห้ามบอกยายมิเช่นนั้นจะไม่ให้ค่าขนน
วันนี้ (4 พ.ย.) พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ปคม. สั่งการ พ.ต.อ.ศราวุธ จันต๊ะวงค์ ผกก.3 บก.ปคม. พ.ต.ท.เกียรติบดินทร์ วงค์งาม สว.กก.3 บก.ปคม. นำกำลังจับกุม นายสมบัติ อายุ 58 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดบึงกาฬ ที่ 38/2568 ลงวันที่ 5 ก.พ. 68 ข้อหา “ข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่น โดยใช้กำลังประทุษร้าย ฯได้ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง แขวงและเขตดอนเมือง กทม.
ทั้งนี้ นายสมบัติ ซึ่งเป็นตาเลี้ยงของ ด.ญ.เอ (นามสมมติ) ผู้เสียหาย ซึ่งนายสมบัติและภรรยารับตัว ด.ญ.เอ มาเลี้ยงตั้งแต่อายุ 4 ขวบเพราะพ่อแม่ของเด็กแยกทางกัน รวมทั้งตัวเด็กเองก็มีความสนิทสนมคุ้นเคย และรักนายสมบัติเหมือนกับพ่อแท้ ๆ ของตน จนกระทั่งเมื่อเด็กโตขึ้นกลายเป็นเด็กสาวหน้าตาน่ารัก ที่ผ่านมานายสมบัติก็มักจะชวนหลานสาวไปกรีดยางพาราในสวนกันเพียงสองคนเป็นประจำ
ต่อมาวันเกิดเหตุ นายสมบัติ วางแผนล่อลวง ด.ญ.เอ ไปหากบที่สวนยางพาราท้ายหมู่บ้าน เมื่ออยู่กันเพียงลำพังสองคน นายสมบัติก็ได้ใช้กำลังบังคับข่มขืนหลานสาวจนสำเร็จความใคร่ ก่อนข่มขู่ห้ามนำเรื่องไปบอกกับยายเด็ดขาด หากไม่เชื่อก็จะไม่ให้เงินกินขนม และจะไม่พามาหากบอีกต่อไป หลังจากนั้นนายสมบัติเกิดความย่ามใจ และล่อลวงเด็กไปข่มขืนกระทำชำเราที่สวนยางพาราท้ายหมู่บ้านอีกหลายครั้ง จนกระทั่งเมื่อทางโรงเรียนของ ด.ญ.เอ มีการตรวจสุขภาพนักเรียน ผู้เสียหายจึงแจ้งกับครูว่าตนมีอาการเจ็บที่อวัยวะเพศ ครูจึงสอบถามจนทราบว่าถูกนายสมบัติ ซึ่งเป็นตาเลี้ยงล่อลวงไปข่มขืนกระทำชำเราหลายครั้ง ครูจึงรีบไปบอกกับยายของเด็ก ซึ่งก็รีบพาหลานสาวเข้าแจ้งความดำเนินคดี ส่วนนายสมบัติเมื่อรู้ตัวว่าถูกแจ้งความจึงรีบหลบหนีออกนอกพื้นที่ไป ก่อนมาทำงานเป็น รปภ.ของหมู่บ้านแห่งหนึ่ง
ย่านดอนเมือง กระทั่งเจ้าหน้าที่ตามจับกุมได้ดังกล่าว
สอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ จึงนำตัวส่ง พนักงานสอบสวน สภ.เมืองบึงกาฬ ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป