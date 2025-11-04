รวบเครือข่ายขนยาภาคตะวันออก ยึดยาเค 300 กก. มูลค่ากว่า 150 ล้าน

ผบช.ภ.1 แถลงจับกุมเครือข่ายนักขนยาเสพติดภาคตะวันออก ผู้ต้องหา 2 ราย ยึดคีตามีน 300 กก. มูลค่ากว่า 150 ล้านบาท
วันนี้ (4 พ.ย 68) ที่ กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค1 (บช.ภ.1) พล.ต.ท.วัฒนา ยี่จีน ผบช.ภ.1 พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงข่าวคดียาเสพติดรายสำคัญทำลายเครือข่ายยาเสพติดนักขนยาเสพติดภาคตะวันออก เจ้าหน้าที่ในสังกัดได้ร่วมการสืบสวนจับกุมผู้ต้องหาที่ทำหน้าที่จัดเก็บและลำเลียงยาเสพติดกลุ่มนักขนยาเสพติดตะวันออก จับกลุ่มผู้ต้องหา 2 ราย คือ นายภาณุวัตน์ หรือ น๊อต อายุ 28 ปี และ นายดนุพลหรือมอส อายุ 25 ปี พร้อมของกลาง คือคีตามีน เป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภท 2 รวมน้ำหนักประมาณ 300 กิโลกรัม และ รถยนต์กระบะยี่ห้อ อีซูซุ ดีแม็ก สีขาว ที่ใช้ลำเลียงยาเสพติด จำนวน 1 คัน โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ในการติดต่อซื้อขายยาเสพติดจำนวน 2 เครื่อง
พล.ต.ท.วัฒนา กล่าวว่า พฤติการณ์ในการจับกุมสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้สืบสวนขยายผลจากการจับกุม นาย สุรัตน์ กับพวก รวม 3 ราย พร้อมยาบ้า 60,000 เม็ด ที่บริเวณสะพานต่างระดับสิงห์ใต้หมู่ 2 ตำบลม่วงหมู่ อำเภอสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.ที่ผ่านมา จนทราบว่ามีกลุ่มของนายภานุวัฒน์ ผู้ต้องหาที่ 1 เคยจัดส่งยาเสพติดให้กลุ่มของนายสุรัตน์ จึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบได้สั่งการให้สืบสวนติดตามกลุ่มของนายภานุวัฒน์ อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเมื่อวันที่ 2 พ.ย.ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 21.00 น.เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมพบนายภาณุวัฒน์ ขับรถยนต์ของกลาง ที่ตรวจยึดได้ออกจากพื้นที่พักอาศัย มุ่งหน้าไปทางจังหวัดสุพรรณบุรีเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้ติดตามไปจนกระทั่งพบว่า นายภานุวัฒน์ ไปรับยาเสพติด ของกลางมาจากพื้นที่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี แล้วขับรถกลับมุ่งหน้า ไปทางจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยใช้เส้นทางถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ-ฝั่งใต้ เจ้าหน้าที่ช่วยจับกุมจึงได้ติดตามมาจนกระทั่งเมื่อวันที่ 3 พ.ย.ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 10.30 น. เมื่อนายภานุวัฒน์ขับรถมาถึง บริเวณวงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯฝั่งใต้ แขวงแสมดำ กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่ชุด จับกุมจึงได้เข้าสกัด จากรถยนต์ของการที่นายภานุวัฒน์ขับมาโดยภายในรถมี นายดนุพล ผู้ต้องหาที่ 2 นั่งมาด้วยจากการสอบสวนสอบถามนายภานุวัฒน์และนายดนุพล ให้การยอมรับว่าได้มารับยาเสพติดกองกลางที่ตรวจยึดได้มาจริง และกำลังจะนำไปส่งให้กับผู้รับในพื้นที่อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้แจ้งข้อหาให้นายภานุวัฒน์ และนายดนุพล ทราบว่ากระทำผิดฐานร่วมกันจำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภท 2 หรือคีตามีน โดยผิดกฎหมายอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าและก่อให้เกิดการแพร่กระจายในหมู่ประชาชน
ซึ่งการจับกุมในครั้งนี้เป็นการระงับยับยั้งการแพทย์กระจายยาเสพติดไปสู่ประชาชนได้เป็นจำนวนมากซึ่งยาเสพติดของกลางน้ำหนักรวม 300 กิโลกรัม หากถูกนำออกขายสู่ท้องตลาดจะมีมูลค่ามากกว่า 150,000,000 บาท เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจะได้ขยายผลถึงกลุ่มลูกค้าผู้สั่งการและบุคคลในเครือข่ายยาเสพติดรวมถึงทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิด โดยจะนำมาตราการสมคบสนับสนุนช่วยเหลือฟอกเงินและยึดทรัพย์สินมาใช้ดำเนินการกับบุคคลในเครือข่ายยาเสพติดต่อไป