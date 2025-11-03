ป.รวบ 3 สาวไทยสมาชิกแก๊งโรแมนซ์สแกม ตุ๋นเหยื่อกว่า 6 พันล้าน

กองปราบตามรวบ 3 สาวไทย ร่วมแก๊งโรแมนซ์สแกมไนจีเรีย พบเป็นหัวหน้าจัดหาบัญชีม้า-กดเงินสด สร้างความเสียหายกว่า 6 พันล้านบาท
วันนี้ (3 พ.ย.) พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป.สั่งการ พ.ต.อ.มนูญ แก้วก่ำ ผกก.1 บก.ป. พ.ต.ต.ธนบดี ดวงจิตต์, พ.ต.ต.นัฐพล ทะเลน้อย, พ.ต.ต.ธีรเดช อรุณนพรัตน์ สว.กก.1 บก.ป. และ พ.ต.ท.เกียรติศักดิ์ บุญทอง สว.กก.6 บก.ป.นำกำลังจับกุม น.ส.จุฑารัตน์ อายุ 36 ปี ,น.ส.จันทร์จิรา อายุ 29 ปี และ น.ส.จิราพรรณ อายุ 32 ปี ตามหมายจับศาลอาญาที่ 5740-5742/2568 ลงวันที่ 29 ก.ย.68 ข้อหา “มีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ, สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และร่วมกันฟอกเงิน” โดยจับกุม น.ส.จุฑารัตน์ ได้ในพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา ,จ.นนทบุรี และ จ.ยะลา
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบพบกลุ่มคนร้ายแก๊งโรแมนซ์สแกมชาวไนจีเรีย ใช้อุบายหลอกให้หญิงไทยหลงรัก โดยเริ่มมาตั้งแต่ช่วงปี 62 เป็นต้นมา โดยใช้วิธีหลอกลวง พูดคุย หว่านล้อม ผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ ให้เหยื่อหลงรัก และหลงเชื่อ ก่อนออกอุบายหลอกให้เหยื่อโอนเงินให้ โดยพบความเสียหายจากกลุ่มคนร้ายแก๊งนี้รวมกว่า 6,000 ล้านบาท
จากการสืบสวนทราบว่า ผู้ต้องหาทั้ง 3 รายนี้ มีส่วนสำคัญในขบวนการ คอยทำหน้าที่เป็นแม่ข่าย ว่าจ้างและชักชวนให้บุคคลอื่นเปิดบัญชีม้า เพื่อใช้รับโอนเงินจากการหลอกลวง และยังมีส่วนร่วมในการถอนเงินสดออกจากบัญชีเหล่านั้น ซึ่งจะรับผลประโยชน์ร้อยละ 2 - 10 จากยอดเงินที่ถอนได้ทั้งหมด เจ้าหน้าที่จึงรวบรวมหลักฐานขอศาลออกหมายจับ ไว้ กระทั่งตามจับกุมได้ดังกล่าว
สอบสวนผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.1 บก.ป. ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป