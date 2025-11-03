“บอสณวัฒน์” แจ้ง ตร.จับทีมงาน MUO ให้นางงามถ่ายโปรโมทกาสิโนออนไลน์

นายณวัฒน์ แจ้งความตำรวจเข้าตรวจสอบทีมงาน MUO หลอกให้นางงามถ่ายโปรโมทกาสิโนออนไลน์ ออกแถลงการณ์ย้ำไม่ทีส่วนเกี่ยวข้อง
จากกรณีที่ นายราอูล โรชา คันตู นักธุรกิจชาวเม็กซิโก เป็นหนึ่งในเจ้าของร่วมองค์กรนางงามจักรวาล (MUO) ได้ให้นางงามผู้เข้าประกวด มิสยูนิเวิร์ส 2025 ถ่ายทำภาพประชาสัมพันธ์กาสิโนออนไลน์ ภายในบริเวณโรงแรมที่พักของผู้เข้าประกวด
ความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ (3 พ.ย.) นายณวัฒน์ อิสรไกรศีล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ประธานคณะเจ้าภาพจัดการประกวด มิสยูนิเวิร์ส ครั้งที่ 74 ประเทศไทย ต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เข้าตรวจสอบอย่างเร่งด่วน
นายณวัฒน์ เปิดเผยคว่า ตอนแรกสงสัยว่าไม่มีลิสต์สปอนเซอร์รายนี้ ปรากฏว่าพอไปเช็กเป็นกาสิโนออนไลน์ ซึ่งผิดกฎหมายอย่าวงรุนแรง อาจจะต้องหยุดการประกวดก็ได้ เพราะมีป้ายระบุชัดเจนว่าเป็น Miss Universe นี่แหละคือคนที่ทำลาย Miss Universe แล้วหลอกให้นางงามมาถ่ายโปรโมท เดี๋ยวต้องเอาคืนให้หมด
ล่าสุด ทางเพจ Miss Universe Thailand ก็ได้โพสต์แถลงการณ์ถึงกรณีดังกล่าวเอาไว้ว่า แถลงการณ์อย่างเป็นทางการ (OFFICIAL STATEMENT) บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้สาธารณชนทราบว่า จากเหตุการณ์ล่าสุดในระหว่างการจัดงาน Miss Universe ครั้งที่ 74 (Miss Universe Thailand) ทางบริษัทฯ ได้รับทราบว่าทาง Miss Universe Organization (MUO) ได้มีการประชาสัมพันธ์ผู้สนับสนุนรายหนึ่งซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจ คาสิโนออนไลน์ ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่ผิดกฎหมายตามกฎหมายไทยอย่างเคร่งครัด
ในฐานะที่บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าภาพจัดการประกวด Miss Universe Thailand ครั้งที่ 74 ทางบริษัทฯ ขอชี้แจงว่า ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น กับกิจกรรมดังกล่าวหรือการประชาสัมพันธ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคาสิโนออนไลน์
โดยการประชาสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นการดำเนินการ โดยตรงจากทาง Miss Universe Organization (MUO) เท่านั้น
ขอแสดงความนับถือ คณะกรรมการเจ้าภาพการประกวด Miss Universe Thailand ครั้งที่ 74