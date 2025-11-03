อสส.มอบทุนมูลนิธิอัยการ เรียนดี-รายได้น้อยบุตรหลานข้าราชการ

”อิทธิพร“อสส.มอบทุนมูลนิธิอัยการ เรียนดี-รายได้น้อย ให้โอวาท รักษาวินัยความดีเป็นบุคลากร ชาติ “อรรถพล” ปธ.มูลนิธิใจป้ำควักส่วนตัวเเถมอีก10 ทุน
วันนี้ (3 พ.ย.) ที่ห้องประชุม ก.อ. ชั้น 8 สำนักงานอัยการสูงสุด ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 29 ต.ค.ที่ผ่านมา นายอิทธิพร แก้วทิพย์ อัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2568 ของมูลนิธิอัยการ โดยมี ศ.พิเศษ อรรถพล ใหญ่สว่าง ประธานกรรมการ นายชัยชนะ พันธุ์ภักดีดิสกุล รองอัยการสูงสุด ในฐานะรองประธานกรรมการ และคณะกรรมการมูลนิธิอัยการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี
อัยการสูงสุด ได้แสดงความยินดีและให้โอวาทแก่บุตรหลานของบุคลากรสำนักงานอัยการสูงสุดที่ได้รับทุนการศึกษาของมูลนิธิอัยการในครั้งนี้ว่า การที่ได้รับทุนนี้เป็นเพราะความดี มีวินัย มีความพยายาม และความหมั่นเพียรในการศึกษาเล่าเรียนของทุกคน ขอให้รักษาวินัยที่ดีนี้ต่อไปเพื่อจะได้รับในสิ่งที่ดียิ่งๆ ขึ้นไปในภายภาคหน้า
สำหรับทุนการศึกษาดังกล่าว มูลนิธิอัยการ ได้มีมติอนุมัติทุนการศึกษาระดับประถมศึกษา ประจำปี 2568 แก่บุตรหลานข้าราชการธุรการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้าง(จ้างเหมาบริการ) ของสำนักงานอัยการสูงสุด จำนวน 30 ทุน ทุนละ 5,000 บาท และศ.พิเศษ อรรถพล ใหญ่สว่าง ประธานกรรมการมูลนิธิอัยการ ได้มอบทุนการศึกษาเพิ่มอีก 10 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นทุนการศึกษาระดับประถมศึกษาทั้งสิ้นจำนวน 40 ทุน แบ่งเป็นประเภทมีผลการเรียนดีและประเภทผู้มีรายได้น้อย โดยต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจากสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานอัยการสูงสุดหรือได้รับทุนจากสมาคมภริยาอัยการ
โดยในช่วงท้าย นายชัยชนะ พันธุ์ภักดีดิสกุล รองอัยการสูงสุด ซึ่งพึ่งได้รับเลือกเป็นประธานชมรมฟุตบอลอัยการได้มอบเสื้อกรรมการชมรมฟุตบอลอัยการ ในโอกาสพิเศษให้กับ ศ.พิเศษ อรรถพล ใหญ่สว่าง เป็นที่ระลึก