ศาลตรวจหลักฐานคดี"ไอซ์-รักชนก"และ "สหัสวัส " หมิ่นประมาท "สุชาติ ชมกลิ่น"ปมซื้อตึก

ศาลตรวจหลักฐานคดี"ไอซ์-รักชนก"และ
"สหัสวัส " หมิ่นประมาท "สุชาติ ชมกลิ่น " รองนายกฯ ปมสำนักงานประกันสังคมซื้อตึกราคาสูง จำเลยให้การปฏิเสธ ศาลนัดสืบพยาน 17 พ.ย.นี้
วันนี้ (3 พ.ย.) ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ห้องพิจารณา 813 ศาลนัดตรวจหลักฐานคดีหมายเลขดำอ.740/2568 นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นโจทก์ฟ้อง น.ส.รักชนก หรือไอซ์ ศรีนอก สส.กทม. และนายสหัสวัส คุ้มคม สส.ชลบุรี พรรคประชาชน (ปชน.) ร่วมกันเป็นจำเลยที่ 1-2 ในความผิดฐานหมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณา พร้อมเรียกค่าเสียหาย 50 ล้านบาท
กรณีที่ทั้งสองร่วมกันแถลงข่าวกล่าวหาว่าสมัยที่นายสุชาติดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการที่สำนักงานประกันสังคมเข้าซื้อตึก skyy9 มูลค่าสูงประมาณ 2-3,000 ล้าน
จำเลยทั้งสองได้รับการประกันตัว
เวลา 09.20 น.ส.รักชนก และนายสหัสวัสได้เดินทางเข้ามายังศาลอาญา และขึ้นไปบนห้องพิจารณาทันที โดยไม่ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว
ศาลอธิบายคำฟ้องให้จำเลยทั้ง 2 พร้อมสอบคำให้การ โดยทั้งน.ส.รักชนก และนายสหัสวัสยังคงให้การปฏิเสธ ทนายโจทก์ยื่นขอแก้ไขคำฟ้องโดยขอให้นับโทษน.ส.รักชนกต่อจากคดีหมายเลขดำอ683/2565 ที่เป็นคดีในความผิดมาตรา 112และพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์.พ.ศ.2560
ก่อนที่ทนายโจทก์จะแถลงต่อศาลขอนำพยานบุคคลเข้าสืบจำนวน 4 ปากใช้เวลาสืบพยาน 1 นัด ส่วนทนายฝ่ายจำเลยแถลงต่อศาลขอนำพยานเข้าสืบจำนวนทั้งหมด 11 ปาก สืบพยานทั้งหมด 3 นัด โดยศาลกำหนดวันสืบพยานโจทก์นัดแรกเป็นวันที่ 17 พ.ย. 2569 ส่วนการสืบพยานของฝ่ายจำเลยศาลนัดวันที่ 18-20 พ.ค.2569