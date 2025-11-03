"สมชาย–เยาวภา" เยี่ยม "ทักษิณ" ถามไถ่เรื่องสุขภาพ-ลูกหลานอยู่กันอย่างไร

MGR Online - "สมชาย–เยาวภา" ตัวแทนครอบครัว "ชินวัตร" เข้าเยี่ยม "ทักษิณ" หลังฝนตกหนักน้ำท่วมหน้าเรือนจำกลางคลองเปรม เผยสุขภาพยังแข็งแรง-ออกกำลังกายบ้าง
จากกรณี เรือนจำกลางคลองเปรม รับตัว นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี หลังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ไว้คุมขังตามคำพิพากษาของศาลให้บังคับโทษจำคุกแก่จำเลย โดยให้จำคุก 1 ปี และอยู่แดนกักโรคโควิด-19 ครบกำหนด 5 วัน (9 ก.ย. - 14 ก.ย.) ก่อนย้ายไปแดนผู้สูงอายุและแดนพยาบาล เนื่องจากเข้าหลักเกณฑ์เป็นผู้ต้องขังสูงอายุเกิน 65 ปี ก่อนพิจารณาจำแนกแยกแดนต่อไป ทั้งนี้ นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความ ระบุว่า นายทักษิณ มีโรคประจำตัวอาการปวดเกี่ยวกับระบบกระดูก ทั้งกระดูกต้นคอ ไขสันหลัง หรือปวดแขนขาบ้าง และยืนยันอยู่ในเรือนจำตลอดเวลา
วันนี้ (3 พ.ย.) เวลา 10.00 น. ที่เรือนจำกลางคลองเปรม แขวงลาดยาว เขตจตุจักรกรุงเทพฯ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นน้องเขยของนายทักษิณ และนางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ น้องสาวนายทักษิณ เดินทางมาโดยรถตู้ส่วนบุคคล ยี่ห้อ Mercedes-Benz สีขาวทะเบียน กอ 222 กรุงเทพมหานคร สวมใส่เครื่องแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีดำเนื่องด้วยอยู่ในช่วงถวายความอาลัยต่อการสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงแต่ไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแต่อย่างใด ซึ่งมีคนเสื้อแดงแต่งกายเสื้อผ้าสีดำมารอให้กำลังใจและถ่ายรูปร่วมกัน ก่อนเข้าภายในเรือนจำฯ พร้อม นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับวันนี้ถือเป็นครั้งที่ 13 สำหรับการเยี่ยมญาตินายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่ถูกคุมขังตามคำสั่งบังคับโทษ นับแต่วันที่ 9 ก.ย.68 โดย น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หรือ "อิ๊งค์" และ น.ส.พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ หรือ "เอม" บุตรสาวของนายทักษิณ ได้ขอยกเลิกในการเข้าเยี่ยมในวันนี้ เนื่องจากเมื่อช่วงเช้าบริเวณวงเวียน และด้านหน้าทางเข้าของเรือนจำกลางคลองเปรม ยังคงมีน้ำท่วมขังหลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมา มีฝนตกลงมาอย่างหนัก
ต่อมา เวลา 10.50 น. นายสมชาย และ นางเยาวภา ได้ออกมาจาการเข้าเยี่ยมนายทักษิณ พร้อมกับทนายความ โดย นายสมชาย กล่าวว่า วันนี้ได้ถามสารทุกข์สุขกัน ตนก็เป็นห่วงว่าท่านจะเป็นอยู่อย่างไรบ้าง ท่านไม่ได้ฝากอะไรออกมา เพียงแค่บอกว่าต้องดูแลสุขภาพกัน มีการถามถึงลูกและหลานว่าอยู่กันอย่างไรบ้าง ตนก็บอกว่าทุกคนเป็นห่วงท่าน ส่วนอาการป่วยของท่านก็รักษากันไปแต่ก็ถือเป็นเรื่องดีที่ท่านไม่ได้มีปัญหาสุขภาพมากมาย
ด้าน นายวิญญัติ ระบุว่า บริเวณราชทัณฑ์มีน้ำท่วมขังแต่โรงนอนจะไม่ท่วมแต่มีหลายพื้นที่ท่วม ทางเรือนจำรีบระบายน้ำออกท่วมตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้ว ท่านทักษิณสุขภาพก็ดีขึ้น ท่านพยายามจะดูแลตัวเอง โดยควบคุมอาหารและออกกำลังกายบ้าง และครอบครัวจะมาเยี่ยมอีกครั้งหนึ่งในวันที่ 6 พ.ย.
ทั้งนี้ มีรายงานจากเพจเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครว่าขอประกาศงดเยี่ยมญาติเป็นเวลา 1 วัน เนื่องจากพื้นที่ให้บริการมีน้ำท่วมขัง จึงต้องเร่งดำเนินการโดยด่วน แต่สำหรับเรือนจำกลางคลองเปรมนั้น ยังคงเปิดให้มีการเยี่ยมญาติ ซื้อสินค้าและฝากเงิน ตามปกติ