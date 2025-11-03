โจรบุกจี้ชิงทองร้านข้าวแกง แม่ค้าฮึดสู้กลับหนีกระเจิง พลเมืองดี-ตร.ตามรวบได้ทันควัน

คนร้ายใช้มีดบุกจี้ชิงทองร้านข้าวแกง ย่านรามคำแหง 53 แม่ค้าฮึดสู้กลับใช้ทัพพีไล่ตีจนหนีกระเจิง ก่อนพลเมืองดี-ตร.สายตรวจไล่ตามจับตัวไว้ได้ทันที
วันนี้ (3 พ.ย.) เมื่อเวลาประมาณ 05.00 น. ที่ผ่านมา พ.ต.อ.เจษฎา ยางนอก ผกก.สน.วังทองหลาง รับแจ้งเหตุชิงทรัพย์ที่ร้านข้าวแกงกะดาโภชนา ย่านรามคำแหง 53 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ โดยแม่ค้าผู้เสียหายสู้กลับ ก่อนที่พลเมืองดีและตำรวจ สน.วังทองหลาง จะสนธิกำลังตามจับกุมผู้ต้องหาได้พร้อมของกลาง สร้อยข้อมือทองคำ หนัก 2 บาท ท้ายซอยลาดพร้าว 107 จึงรุดไปตรวจสอบ จับกุมตัวผู้ก่อเหตุ
สอบสวนเบื้องต้นทราบว่า ขณะ น.ส.นูรอัยนี สะนิ อายุ 50 ปี ผู้เสียหาย กำลังขายข้าวแกงอยู่ นายธนภัสสร์ ผู้ต้องหา ได้ใช้อาวุธมีดเข้าจี้และกระชากสร้อยข้อมือทองคำหนัก 2 บาท ไป แต่ผู้เสียหายไม่ยอม ได้ใช้ทัพพีตักแกงไล่ตี ทำให้นายธนภัสสร์ ต้องวิ่งหนีและขึ้นรถจักรยานยนต์ขี่หลบหนีไปทางท้ายซอย โดยมีนายบูรฮัน ปูเต๊ะ พลเมืองดีเห็นเหตุการณ์พร้อมพวก และเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ สน.วังทองหลาง ทราบเรื่อง ไล่ติดตามจับหุมผู้ต้องหาไปอย่างรวดเร็ว ที่ซอยลาดพร้าว 107 แยก 14 ซึ่งเป็นทางตัน
อย่างไรก็ตาม พ.ต.อ.เจษฎา ได้สั่งการให้ พ.ต.ท.ยศวัจน์ อริยนวศรีกุล สว.(สอบสวน) สน.วังทองหลาง ดำเนินการสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมยกย่องพลเมืองดีและไหวพริบของผู้เสียหายในการต่อสู้กับคนร้าย