หวิดโดนรุม!จับสองหนุ่มมั่วบ้านงาน เมาปลิ้น ฉุดด.ญ. 2 ขวบ กลางงานบวช ชาวบ้านตาไวช่วยทัน

ตร.รวบสองหนุ่มหื่นมั่วบ้านงาน เมาหนักพยายามฉุดกระชาก ด.ญ.วัย 6 ขวบ กลางงานบวชพล โชคดีชาวบ้านตาไวได้ช่วยทัน
เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 68 ที่สภ.บางบัวทอง น.ส.พิชญา (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 31 ปี ได้เดินทางเข้าแจ้งความที่สภ.บางบัวทอง หลังมีชาย (ไม่ทราบชื่อ-นามสกุล) อายุประมาณ 40-45 ปี จำนวน 2 ราย ที่อยู่ในอาการมึนเมา รายที่ 1.นายเอ (นามสมมุติ) เสื้อคอกลมสีม่วง 2.นายบี (นามสมมุติ) เสื้อคอกลมสีดำ-เขียว ได้พยายามนำเงินมาหลอกล่อและฉุดกระชากมือน้องมิลิน อายุ 6 ขวบ ซึ่งเป็นลูกสาวของตนเอง นอกจากนี้ยังได้ร่วมเต้นหน้าเวทีโดยมีพฤติกรรมอนาจาร ใช้อวัยวะเพศถูกตัวของคนที่มาร่วมงาน ทำให้รู้สึกห่วงถึงความไม่ปลอดภัย เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในงานอุปสมบทของเพื่อนสนิทที่จัดขึ้นในวัดบางรักใหญ่ ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี เมื่อช่วงกลางวันที่ผ่านมา
น.ส.แอ๊น (เสื้อยืดคอกลมสีฟ้า) ญาติของน้องผู้เสียหาย และเป็นผู้เห็นเหตุการณ์ กล่าวว่า วันนี้มีงานบวชของรุ่นพี่ ขณะนั้นตนเองและน.ส.เปรียว เต้นอยู่หน้าเวที มีผู้ก่อเหตุ (เสื้อยืดคอกลมสีม่วง) พยายามเข้ามาพูดคุยและให้เงินน้องมิลิน อายุ 6 ขวบ ซึ่งเป็นลูกของญาติตน น้องรู้สึกกลัวจึงไปหันไปจับมือน.ส.เปรียว ผู้ก่อเหตุพยายามจะเข้าหาและให้เงินน้อง จนน้องรับเงินมาและยกมือไหว้ขอบคุณ เห็นอีกทีผู้ก่อเหตุพยายามคว้ามือมาจับมือน้อง น้องจึงรีบสะบัดออก จากนั้นผู้ก่อเหตุจึงได้เดินหลบไป
น.ส.เปรียว (เสื้อเชิ๊ตแขนยาวสีฟ้า) ญาติของน้องผู้เสียหาย และเป็นผู้เห็นเหตุการณ์ กล่าวว่า ต่อมา มีผู้ก่อเหตุอีก 1 ราย (เสื้อคอกลมสีดำ-เขียว) คาดว่าเป็นเพื่อนกัน เข้ามาพูดชวนคุยกับกลุ่มของตน ถามเรื่องสูบบุหรี่ไฟฟ้า และอื่นๆ พยายามจะจับน้อง ตนจึงนำน้องหลบออกไปทางอื่น ผู้ก่อเหตุจึงเดินออกไป แต่ก็ไปทำกิริยาลวนลามกับผู้ใหญ่ในงาน ซึ่งสอบถามกับผู้คนที่อยู่ในงานไม่มีใครรู้จักผู้ก่อเหตุทั้ง 2 รายนี้ จากที่สังเกตมีพฤติกรรมมาขอเหล้าดื่มทุกโต๊ะ และเมื่อสอบถามว่ามาจากไหน ผู้ก่อเหตุบอกว่าเป็นคนแถวๆวัดนั้น และหลังจากนั้นจึงเริ่มมีปากเสียง เอะอะโวยวาย ตนเห็นท่าไม่ดีจึงโทรแจ้งตำรวจให้เข้าไปในงาน และเดินทางมาที่สภ.บางบัวทอง เพื่อแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมาย
โดย เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างสอบปากคำผู้เห็นเหตุการณ์ และพยานในที่เกิดเหตุ ส่วนผู้ก่อเหตุทั้ง 2 ราย เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวไว้ในห้องขังเพื่อให้สร่างเมา เนื่องจากพูดจาวกไปวนมา ให้การไม่รู้เรื่อง และไม่มีเอกสารใดๆติดตัว โดยเบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้ง 3 ข้อหา 1.เมาสุราแล้วประพฤติตนวุ่นวายในที่สาธารณะ 2.กระทำอนาจารต่อหน้าธารกำนัล และ 3.กระทำอนาจารเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี