งานบุญใหญ่ทอดกฐินวัดเพลงอุโบสถ์สีชมพู อิ่มบุญอิ่มท้องกับโรงทานกว่า 130 ร้านอาหาร

เมื่อวันที่ 2 พ.ย.68 ที่วัดเพลงอุโบสถสีชมพู ตำบลไทรม้าอำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี แจ้งประชาสัมพันธ์ งานบุญใหญ่ ทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2568 ในวัน อาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน 2568 เวลา 12.29 น.
ร่วมเป็นประธานอุปถัมถ์ จัดองค์กฐินมาทอด เพื่อนำปัจจัยไปบูรณะวิหาร ซึ่งภายในวัดยังมีประชาชน พ่อค้า แม่ค้า ห้างร้านต่างๆ กว่า 130 ร้านอาหาร มาจัดโรงทานเลี้ยงอาหารกับประชาชนที่มาร่วมงานทอดกฐิน อาทิ ส้มตำ บัวลอยจิ๋ว ผัดไทย หอยทอด กล้วยทอด น้ำแข็งใส ข้าวขาหมู ข้าวไข่เจียว ข้าวโพดคั่ว ขนมจีนน้ำยา ลูกชิ้นทอด น้ำดื่ม ไส้กรอกอีสาน เส้นหมี่คลุก ราดหน้า ข้าวมันไก่ ข้าวเหนียวปลาแห้ง พร้อมข้าวสารอาหารแห้ง ก๋วยเตี๋ยวหมู และเครื่องดื่มชูกำลัง เป็นต้น
โดยในปีนี้ทางเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 1 ได้มาตั้งโต๊ะ เพื่อความสะดวกให้กับภูมิจิตศรัทธาในการทำบุญให้กับทางวัดโดยนำไปลดหย่อนภาษีได้ในปี 2568
พระครูสังฆรักษ์ประสิทธิ์ สิทธิโก (หลวงพ่อประสิทธิ์) เจ้าอาวาสวัดเพลง กล่าวว่า ได้จัดงานทอดกฐินสามัคคีขึ้นในวันที่ 2 พ.ย.2568 ในเวลา 12.29 น. โดยบุญกฐินเป็นบุญจำกัดกาลเวลา ใน 1 ปีมีเพียง 1 ครั้ง อานิสงส์กฐิน บุญทอดกฐินนั้นเป็นบุญใหญ่ เพราะเป็นกาลทานที่จำกัดด้วยกาลเวลา ที่ถวายแด่หมู่สงฆ์ ยิ่งถ้าได้ทุ่มเททำอย่างสุดกำลัง ด้วยใจที่เลื่อมใสศรัทธาอย่างยิ่ง บุญที่เกิดขึ้นย่อมมีอานุภาพมากไม่มีประมาณ บุญนั้นย่อมส่งผลโดยเร็วพลันให้ผู้ทำมีชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองขึ้น และบุญยังส่งผลต่อไปในอนาคตให้ได้เสวยทิพย์สมบัติในวิมาน เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเลิกยากจนไปทุกชาติ ตราบวันเข้าสู่พระนิพพาน