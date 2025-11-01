คอมมานโดลากคอหนุ่มหื่นบุกข่มขืนสาวเพื่อนบ้าน ปากแข็งอ้างตำรวจจับแพะ

ตำรวจคอมมานโดตามรวบหนุ่มหื่นบุกข่มขืนสาวเพื่อนบ้าน ปากแข็งอ้างไม่รู้เรื่อง หาตำรวจจับผิดตัว สุดท้ายจำนนด้วยหลักฐาน แต่ยังยืนกรานปฏิเสธข้อกล่าวหา
วันนี้ ( 1 พ.ย.) พล.ต.ต.ธีรชาติ ธีรชาติธำรง ผบก.ปพ. สั่งการ พ.ต.อ.ไผท คูสันเทียะ ผกก.1 บก.ปพ. พ.ต.ท.จตุพร ติกแก้ว สว.กก.1 บก.ปพ. นำกำลังจับกุม นายชัยพร อายุ 25 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดอ่างทอง ที่ 189/2568 ลงวันที่ 26 ก.ย. 68 ข้อหา “ข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยใช้กำลังประทุษร้าย และ บุกรุกเคหสถาน” ได้บริเวณข้างร้านค้าในพื้นที่ ม.8 ต.บ้านเบิก อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
ทั้งนี้เมื่อวันที่ 16 เม.ย. ที่ผ่านมา ขณะที่ น.ส.เอ (นามสมมติ) พักผ่อนอยู่ในบ้านพัก ได้มี นายชัยพร ผู้ต้องหารายนี้ ซึ่งเป็นคนรู้จักเพราะอาศัยอยู่ใกล้กันเดินผ่านมา ก่อนทำทีเข้ามาชวนคุย ระหว่างนั้นผู้เสียหายสังเกตเห็นท่าทีของ นายชัยพร ดูผิดปกติไม่น่าไว้วางใจจึงพยายามจะปิดประตูบ้าน แต่กลับถูก นายชัยพร ใช้มือดันประตูไว้แล้วใช้กำลังผลักร่างของผู้เสียหายจนถอยเข้าไปภายในบ้าน พร้อมฉุดกระชากลากตัวผู้เสียหายเข้าไปในห้องนอนแล้วลงมือข่มขืนกระทำชำเรา ก่อนจะหลบหนีไป หลังเกิดเรื่องผู้เสียหายนำเรื่องเข้าแจ้งความไว้ที่ สภ.รำมะสัก จ.อ่างทอง จนศาลออกหมายจับไว้
ต่อมาเจ้าหน้าที่สืบทราบว่า ปัจจุบันนายชัยพร ได้หลบหนีมาซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่ จ.ลพบุรี จึงนำกำลังลงพื้นที่เฝ้าสังเกตการณ์ กระทั่งพบตัวอยู่บริเวณข้างร้านค้าในพื้นที่ ต.บ้านเบิก จึงแสดงตัวเข้าจับกุมพร้อมแสดงหมายจับให้เจ้าตัวรับทราบ แต่เจ้าตัวกลับปฏิเสธว่าไม่ใช่บุคคลตามหมายจับ พร้อมขัดขืนไม่ยอมให้ควบคุมตัวโดยกล่าวหาเจ้าหน้าที่ตำรวจจับผิดคน แต่เมื่อเจ้าหน้าที่นำหลักฐานสำคัญมาแสดงให้เจ้าตัวดู จึงจำนนต่อหลักฐาน ยอมรับว่าตนเองคือนายชัยพร ผู้ต้องหาตามหมายจับคดีดังกล่าวจริง
จากการสอบสวน นายชัยพร ให้การปฏิเสธอ้างว่าไม่ได้ข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายตามที่ถูกกล่าวหาแต่อย่างใด จึงนำตัวส่ง สภ.รำมะสัก ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป