สมาคมศิษย์เก่าบางพระ จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล สนับสนุนทุนการศึกษาน้องๆ มทร.ตะวันออก (คณะเกษตรบางพระ

เมื่อวันที่ 1 ต.ค.68 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (31 ต.ค.) รศ.ประพฤติ พรหมสมบูรณ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าบางพระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่บางพระ จ.ชลบุรี (มทร.ตะวันออก) เป็นประธาน เปิดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลของสมาคมศิษย์เก่าบางพระ
ณ สนามกอล์ฟเขาเขียวคันทรี่คลับ ชิงถ้วยเกียรติยศจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อหารายได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
2. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมศิษย์เก่าบางพระ และกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
3. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่าคณาจารย์ บุคลากร และกิจกรรมสาธารณะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสมาคมศิษย์เก่าบางพระ และ มทร.ตะวันออก
กิจกรรมเป็นไปด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นด้วยไมตรีจิต สร้างความประทับใจแก่นักกีฬาและผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง
ในการนี้ มีศิษย์เก่าบางพระ (คณะเกษตรศาสตร์บางพระ) อาจารย์อาวุโส บุคลากร มทร.ตะวันออก ภาคีเครือข่ายความร่วมมือ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวนี้ได้สร้างความภาคภูมิใจแก่ศิษย์เก่าบางพระ ตามสโลแกน "บางพระ พี่น้อง เพื่อนพ้องต้องรักกัน"