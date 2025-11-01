ล้อมจับระทึก! อดีตพ่อค้ายานรกรายใหญ่ในรัตภูมิคลั่ง ขู่กราดยิงชาวบ้าน

ตำรวจน้ำล้อมจับหนุ่มรัตภูมิเมายาบ้าคุ้มคลั่งขู่กราดยิงชาวบ้าน พบประวัติเคยเป็นพ่อค้ายารายใหญ่ - ถูกดำเนินคดีอาวุธปืนมาก่อน
วันนี้ (1 พ.ย.) พล.ต.ต.เศรษศิริ นิพภยะ ผบก.รน. สั่งการ พ.ต.อ.วันพิชิต วัฒนศักดิ์มณฑา ผกก.7 บก.รน. พ.ต.ท.นิวัติ เฉ่งไล่ สว.ส.รน.1 กก.7 บก.รน. นำกำลังจับกุม นายปาราเมศ อายุ 31 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดสงขลา 443/2568 ลงวันที่ 28 ต.ค.2568 ข้อหา “เสพและมีเมทฯ ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1” ได้หน้าบ้านหลังหนึ่ง ม.1 ต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุชายเมายาเสพติดคลุ้มคลั่งอาละวาด ข่มขู่ชาวบ้านในพื้นที่ ต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลาว่าจะใช้อาวุธปืนกราดยิง หรือ ไล่ทำร้ายผู้คน รวมถึงยังอ้างว่าตนเองมีหมายจับคดีค้างเก่าติดตัว และ เป็นอดีตนักมวยมาก่อน ไม่กลัวใครทั้งนั้น จนชาวบ้านเกิดความหวาดกลัวใช้ชีวิตอยู่ด้วยความระแวง
หลังรับเรื่องเจ้าหน้าที่จึงเร่งนำกำลังเข้าตรวจสอบ ก่อนพบตัวชายคนดังกล่าวยืนอยู่บริเวณหน้าบ้าน ทราบชื่อคือ นายปาราเมศ แต่ทันทีที่ นายปาราเมศ เห็นเจ้าหน้าที่เจ้าตัวกลับพยายามวิ่งหลบหนีเข้าไปในพื้นที่ป่ายางพารา เจ้าหน้าที่จึงกระจายกำลังปิดล้อมไล่ติดตาม ก่อนสามารถควบคุมตัวได้ดังกล่าว
จากการตรวจสอบประวัติพบว่า นายปาราเมศ เคยมีประวัติเป็น อดีตพ่อค้ายารายใหญ่ในพื้นที่ อ.รัตภูมิ และเคยถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับ อาวุธปืน มาก่อน รวมถึงมีหมายจับคดียาเสพติดค้างเก่า ติดตัว 1 หมาย จึงนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.รัตภูมิ ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป