ร้านตัดผมย่านเมืองนนท์ แต่งร้านวันฮาโลวีน ลูกค้าผวาหายเงียบไม่เข้าใช้บริการทั้งวัน

สุดหลอน! ร้านตัดผมวินเทจไทรน้อย แต่งธีมฆาตกรรมรับฮาโลวีน ลูกค้าผวาหายเงียบทั้งวันไม่เข้าร้าน
วันนี้ (31 ต.ค. 68) เวลา 19.00 น. ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบที่ร้าน 1995 Barber Shop ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 122 หมู่ 5 ซอยข้างโรงเรียนไทรน้อย ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี หลังเกิดกระแสฮือฮาในโลกออนไลน์ เมื่อเจ้าของร้านโพสต์ภาพการตกแต่งร้านในธีม “คดีฆาตกรรมสุดหลอน” เนื่องในวันฮาโลวีน จนหลายคนเข้าใจว่าเป็นเหตุการณ์จริง
นายสุรศักดิ์ ศรศรี อายุ 30 ปี เจ้าของร้าน เปิดเผยว่า ตนเป็นคนชอบแนวแต่งร้านวินเทจอยู่แล้ว พอเห็นต่างประเทศนิยมตกแต่งร้านแนวสยองขวัญช่วงฮาโลวีน จึงอยากลองทำบ้าง โดยเริ่มตกแต่งตั้งแต่วันที่ 27 ต.ค.68 ที่ผ่านมา ตนลงมือทำเองทั้งหมด ใช้อุปกรณ์อย่างตุ๊กตายางเป่าลม ถุงดำ เทปดำ และผ้าขาวบางห่อศพแขวนไว้ในร้าน เพื่อสร้างบรรยากาศหลอน ส่วน “เลือดปลอม” ใช้สูตรจากโซเชียล นำน้ำหวานเฮลบลูบอยสีแดงผสมกาแฟ กลายเป็นสีคล้ายเลือดจริงมากจนหลายคนตกใจ
หลังจากโพสต์ภาพตกแต่งร้านในกลุ่ม “ข่าวสาร-คนไทรน้อย” ปรากฏว่ามีคนแชร์และคอมเมนต์จำนวนมาก บางคนเข้าใจว่าเป็นเหตุฆาตกรรมจริง ถึงขั้นแอบมาดูหรือถ่ายรูปหน้าร้าน แต่ผลกระทบก็ตามมา เพราะหลัง 6 โมงเย็นลูกค้าหายหมด ไม่กล้าเข้ามาใช้บริการ ซึ่งร้านจะปิดบริการเวลาประมาณ 21.00 น.
นายสุรศักดิ์ กล่าวต่อว่า ตนตั้งใจให้เป็นสีสันวันฮาโลวีน แต่กลายเป็นว่าร้านเงียบกว่าก่อนหน้า พร้อมฝากถึงลูกค้าประจำว่า อย่ากลัว ร้านยังเปิดตามปกติ และลูกค้าท่านอื่นสามารถเดินทางเข้ามาใช้บริการได้ และตอนนี้ยังเปิดรับสมัครช่างตัดผมเพิ่มอีกด้วย
ทั้งนี้นายสุรศักดิ์ยอมรับว่าการตกแต่งร้านแนวนี้อาจทำให้บางคนรู้สึกหวาดกลัว จึงขออภัยหากทำให้เข้าใจผิด โดยยืนยันว่าทั้งหมดเป็นเพียง “การตกแต่งจำลอง” เพื่อสร้างสีสันและความสนุกในวันฮาโลวีนเท่านั้น