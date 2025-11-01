ผู้ช่วย“ธรรมมนัส” รมว.กระทรวงเกษตรฯ ตั้งมือปราบพระกาฬ ร่วมทีม“ฉก.พญานาคราช”ปราบฯสินค้าเกษตรเถื่อน

พล.ต.ต.มนตรี แป้นเจริญ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ และ ผอ.ฉก.นาคราช แต่งตั้งมือปราบพระกาฬ 12 ร่วมทีมสืบ ฉก.พญานาคราช เร่งสืบสวนปราบปรามสินค้าเกษตรเถื่อน
เมื่อวันที่ 31 ต.ค.68 พลตำรวจตรี มนตรี แป้นเจริญ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ และ ผอ.ฉก.พญานาคราช แต่งตั้ง พันเอก ณปพงศ์ธร วังตาล นายทหารประจำ ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย เป็น รองหัวหน้าฝ่ายสืบสวน ฉก.พญานาคราช
โดยศูนย์เฉพาะกิจปราบปรามการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ( ฉก.พญานาคราช ) ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ป้องกันและปราบปรามจับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับสินค้าเกษตรฯ ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งนี้ พันเอก ณปพงศ์ธร วังตาล หรือ พระกาฬ 12 เป็นมือปราบยาเสพติดระดับพระกาฬ ของศูนย์รักษาความปลอดภัยกองบัญชาการกองทัพไทย ประวัติเคยผ่านคดีจับกุมยาเสพติดคดีสำคัญมามากมาย