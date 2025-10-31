ตร.นนท์บุกจับโกดังซุกบุหรี่ไฟฟ้าล๊อตใหญ่มูลค่า 24 ล้านบาท อ้างนำเข้าจากประเทศจีน

ผบก.นนทบุรี นำกำลังบุกค้นบ้านหรู ยึดบุหรี่ไฟฟ้าล๊อตใหญ่สุดในเมืองนนท์ มูลค่ากว่า 24 ล้านบาท พบอาวุธปืน 2 กระบอก อ้างนำเข้าสินค้าจากพ่อค้าชาวจีน
เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 68 พล.ต.ต.อรรถพล อนุสิทธิ์ รอง ผบช.ภ.1, พล.ต.ต.เดชรพี คงดี ผบก.ภ.จว.นนทบุรี, พ.ต.อ.จิรายุส วานิชกูล ผกก.สส.ภ.จว.นนทบุรี และ พ.ต.ท.ศุภชัย ศรีศักดิ์ รอง ผกก.สส.ภ.จว.นนทบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ปากเกร็ด และหน่วยปฏิบัติการพิเศษ (นปพ.) ภ.จว.นนทบุรี นำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านหรูภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งริมถนนเลียบคลองประปา ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตามหมายค้นศาลจังหวัดนนทบุรี ที่ 939/2568 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2568 หลังได้รับรายงานว่ามีการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าในพื้นที่
จากการตรวจค้นบ้านเดี่ยว 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 180 ตารางเมตร เจ้าหน้าที่พบของกลางเป็นบุหรี่ไฟฟ้าและน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าจำนวนประมาณ 70,000–80,000 ชิ้น รวมมูลค่าประมาณ 24,000,000 บาท พร้อมอาวุธปืนพกสั้น 2 กระบอก ได้แก่ 1.ปืนพกสั้น Sig Sauer รุ่น P365 ขนาด 9 มม. จำนวน 1 กระบอก 2.ปืนพกสั้น Sig Sauer รุ่น P938 ขนาด 9 มม. จำนวน 1 กระบอก พร้อมเครื่องกระสุนปืนอีกหลายรายการ รวมทั้งโทรศัพท์มือถือ 8 เครื่อง
ภายในบ้านพบชาย 3 ราย แสดงตนเป็นผู้พักอาศัย ได้แก่ 1.นายธวัชชัย ทองสุข อายุ 32 ปี 2.นายวุฒิโรจน์ ฉายบุญคริง อายุ 34 ปี 3.นายวิชญ์วัฒน์ พฤทธิ์กิ่งเพชร อายุ 30 ปี โดย นายธวัชชัย หนึ่งในผู้ต้องหา ให้การเบื้องต้นว่า ได้ร่วมกันเช่าบ้านหลังนี้กับเพื่อนทั้งสองคน เดือนละ 30,000 บาท โดยอ้างว่าเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ราวครึ่งปี ใช้บ้านหลังนี้เป็นที่เก็บสินค้าเท่านั้น ไม่ได้พักอาศัยจริงจัง โดยสินค้าทั้งหมดเป็นบุหรี่ไฟฟ้าที่ขายให้ลูกค้าประจำผ่านทางโทรศัพท์ ไม่ได้จำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์
นายธวัชชัยให้การต่อว่า รู้จักกับชายชาวจีนชื่อ “เฉิน” ขณะเดินทางไปเที่ยวประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นเจ้าของร้านบุหรี่ไฟฟ้า โดยนายเฉินเสนอขายสินค้าราคาถูกจึงแลกเบอร์ติดต่อไว้ ต่อมาได้เริ่มรับสินค้ามาจำหน่ายในไทย มีรถตู้ 1 คันใช้ขนส่งสินค้าไปส่งให้ลูกค้าตามออเดอร์ รับสินค้าครั้งละประมาณสัปดาห์ละ 1–2 ครั้ง โดยจำหน่ายในราคาส่งตัวละประมาณ 160 บาท และเพิ่งเริ่มขายได้เพียง 3–4 เดือน ของกลางที่พบในบ้านเป็นสินค้าที่เพิ่งได้รับมาและยังไม่ได้จำหน่ายออก
พล.ต.ต.เดชรพี คงดี ผบก.ภ.จว.นนทบุรี กล่าวว่า บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสิ่งผิดกฎหมาย ทั้งผู้จำหน่ายและผู้เสพต่างมีความผิดตามกฎหมายเช่นเดียวกัน ขอฝากเตือนไปยังผู้ค้าให้หยุดพฤติกรรมดังกล่าวทันที และฝากถึงโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน อยากให้ตระหนักถึงอันตรายจากสารเคมีและผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาว ขอให้ผู้ปกครองช่วยดูแลและกำชับบุตรหลานไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับสูบบุหรี่ไฟฟ้า เพราะนอกจากเป็นภัยต่อร่างกายแล้วยังอาจนำไปสู่พฤติกรรมเสี่ยงอื่น ๆ
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหา 1.ร่วมกันฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ ที่ 24/2567 เรื่องห้ามผลิต จำหน่าย หรือให้บริการสินค้าบารากู่และบุหรี่ไฟฟ้า ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคฯ 2.ร่วมกันนำเข้าหรือมีไว้ในครอบครองสินค้าที่ไม่ผ่านพิธีการศุลกากร 3.ร่วมกันซ่อนเร้นหรือจำหน่ายของที่ตนรู้ว่าเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากรโดยถูกต้อง 4.มีอาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบของกลางทั้งหมด รวมถึงเส้นทางการนำเข้าสินค้าและอาวุธปืน เพื่อขยายผลไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง พร้อมนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป