ก.ยุติธรรม จัดกิจกรรม “2 ทศวรรษกําลังใจ ก้าวสู่โอกาสใหม่ด้วยนวัตกรรม”

MGR Online - กระทรวงยุติธรรม จัดงาน “2 ทศวรรษกําลังใจ ก้าวสู่โอกาสใหม่ด้วยนวัตกรรม”เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา พร้อมเปิดตัว “หลักสูตรปัญญาบําบัด”
วันนี้ (31 ต.ค.) เวลา 09.30 น. ณ กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสครบรอบ 19 ปี โครงการกําลังใจในพระดําริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และจัดกิจกรรม “2 ทศวรรษกําลังใจ ก้าวสู่โอกาสใหม่ด้วยนวัตกรรม” โดยมี พลอากาศเอก สมคิด สุขบาง กรมวังผู้ใหญ่ประจําพระองค์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และรองประธานคณะกรรมการกองทุนกําลังใจฯ เป็นประธานในพิธี
ภายในงานมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงยุติธรรม นําโดย พลตํารวจโท รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย นางพงษ์สวาท นีละโยธิน ปลัดกระทรวงยุติธรรม , นางจิราภา สินธุนาวา รองปลัดกระทรวงยุติธรรม , นางสาวรวิวรรณ จตุรพิธพร รองปลัดกระทรวงยุติธรรม , นายโกมล พรมเพ็ง รองปลัดกระทรวงยุติธรรม สื่อมวลชน แขกผู้มีเกียติเข้าร่วมฯ
จากนั้น เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม ชั้น 10 กระทรวงยุติธรรม พลอากาศเอก สมคิด สุขบาง กรมวังผู้ใหญ่ประจําพระองค์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม “2 ทศวรรษกําลังใจ ก้าวสู่โอกาสใหม่ด้วยนวัตกรรม” เนื่องในโอกาสครบรอบ 19 ปี โครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โดยมี พลตํารวจโท รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวให้การสนับสนุนการดําเนินงานตามโครงการกําลังใจฯ ด้านนางพงษ์สวาท นีละโยธิน ปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าวขอบคุณกองทุนกําลังใจฯ พร้อมด้วยนางอาภรณ์ แก้วเวียงชัย ผู้อํานวยการกองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดกิจกรรมฯ ทั้งนี้ ภายในงานได้มีการนำเสนอวิดีทัศน์เรื่อง “2 ทศวรรษกำลังใจ ก้าวสู่โอกาสใหม่ด้วยนวัตกรรม” และการแสดงจินตลีลาจากเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังจากทัณฑสถานหญิงกลาง ในชื่อชุด “ใจนำทาง”
ในโอกาสนี้ ได้มีการเปิดตัวหลักสูตร “ปัญญาบําบัด (Cognitive Transformation Therapy)” โดย พระพรหมศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย) หลักสูตรปัญญาบําบัด (Cognitive Transformation Therapy)” โดยเป็นหลักสูตรที่จัดทําเป็นกิจกรรมสอนแก่ผู้ต้องขังเป็นระยะเวลารวม 8 ปี โดยเริ่มจากการคัดเลือกผู้ต้องขังโทษสูงและโทษซ้ำซ้อนที่เหลือโทษระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี ที่เรือนจํากลางระยอง ซึ่งเป็นผู้ต้องขังหญิง จำนวน 20 คน และผู้ต้องขังชาย จำนวน 20 คน สัปดาห์ละ 1 วัน โดยดําเนินการสอนแยกหญิง 1 วัน และชาย 1 วัน โดยตั้งกรอบเวลาการสอน 1 ปี ในกระบวนการสอนได้ศึกษา และพัฒนาแนวทางการสอนให้สอดคล้องกับปัญหาทางความคิดที่ผู้ต้องขังเผชิญอยู่ และปรับแนวคิดให้เข้าใจตนเอง เพื่อทําให้สามารถดําเนินชีวิตเป็นปกติได้
นอกจากนี้ กระทรวงยุติธรรมได้จัดพิธี Kick Off “สานพลัง รัฐ เอกชน และสื่อมวลชนกับการให้โอกาสผู้พ้นโทษ” เพื่อขับเคลื่อนการสร้างงานและความเข้าใจในสังคม โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อมวลชน ร่วมมือกันสะท้อนเจตนารมณ์ของโครงการกำลังใจฯ ที่ต้องการให้ “โอกาสที่สอง” เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนชีวิต
จากนั้น พลอากาศเอก สมคิด สุขบาง กรมวังผู้ใหญ่ประจําพระองค์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ได้เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลประกวดอาหารฝีมือผู้ต้องขังถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จำนวน 9 รางวัล โดยมีเรือนจำ/ทัณฑสถานในโครงการกำลังใจฯ จำนวน 35 แห่ง เข้าร่วมการประกวด ณ เรือนจำกลางนครปฐม เมื่อระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 2568
โดยผลการแข่งขันมีเรือนจำ/ทัณฑสถานได้รับรางวัล ดังนี้ 1. รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน ได้แก่ เรือนจำกลางนครปฐม 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทัณฑสถานหญิงกลาง 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทัณฑสถานหญิงสงขลา 4. รางวัลชมเชย ได้แก่ เรือนจำอำเภอฝาง 5. รางวัลชมเชย ได้แก่ เรือนจำกลางลำปาง
6. รางวัลชนะเลิศ ประเภท อาหารคาว ได้แก่ ทัณฑสถานหญิงกลาง 7. รางวัลชนะเลิศ ประเภท ของหวาน ได้แก่ ทัณฑสถานหญิงชลบุรี 8. รางวัลชนะเลิศ ประเภท เครื่องดื่ม ได้แก่ เรือนจำกลางระยอง และ 9. รางวัลชนะเลิศ ประเภท Signature ได้แก่ ทัณฑสถานหญิงสงขลา
จากนั้น เป็นพิธีมอบรางวัลการประกวดเรือนจำดีเด่น ประจำปี 2566 ให้แก่ผู้บัญชาการ/ผู้อำนวยการเรือนจำ 14 แห่ง รวม 32 รางวัล โดยรางวัลแบ่งออกเป็น 6 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านส่งเสริมการทำงาน 2) ด้านอบรมความรู้/อาชีพ 3) ด้านนวัตกรรม 4) ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 5) ด้านเตรียมก่อนปล่อย 6) ด้านกฎหมาย และผลงานรวม จำนวน 1 รางวัล โดยผู้บัญชาการ/ผู้อำนวยการเรือนจำที่ได้รับรางวัล จำนวน 14 แห่ง ดังนี้ ทัณฑสถานหญิงสงขลา เรือนจำจังหวัดชัยนาท เรือนจำจังหวัดจันทบุรี เรือนจำกลางขอนแก่น เรือนจำกลางระยอง ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง เรือนจำจังหวัดนราธิวาส ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ เรือนจำกลางลำปาง ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก เรือนจำจังหวัดน่าน ทัณฑสถานหญิงธนบุรี และเรือนจำอำเภอฝาง พร้อมทั้งรับชมการจัดแสดงนิทรรศการผลงานของผู้ต้องขังที่ได้รับรางวัลประกวดอาหาร และพิพิธภัณฑ์ฝีมือผู้ต้องขังในโครงการกำลังใจฯ ณ อาคารกระทรวงยุติธรรม
ทั้งนี้ “โครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาฯ” ถือกำเนิดขึ้นเมื่อปี 2549 จากพระดำริที่ทรงมุ่งเน้นสิทธิมนุษยชนและคุณค่าความเป็นมนุษย์ โดยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปีที่ 19 ผ่านแนวทางการฟื้นฟูผู้ต้องขังในมิติจิตใจ การศึกษา และอาชีพ เพื่อให้ผู้พ้นโทษสามารถกลับมาเป็นพลเมืองดีของสังคม ซึ่งกิจกรรม “2 ทศวรรษกำลังใจ ก้าวสู่โอกาสใหม่ด้วยนวัตกรรม” ภายใต้แนวคิด “การให้กำลังใจ ให้โอกาส ให้อนาคต” ถือเป็นเวทีสำคัญในการเผยแพร่แนวคิด “ยุติธรรมที่มีเมตตา” ซึ่งขับเคลื่อนด้วย เมตตา ความเข้าใจ และปัญญาที่เป็นหัวใจของกระบวนการยุติธรรมที่แท้จริง