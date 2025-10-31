ตร.ทางหลวงรวบ"น้าไข่แดง" แชตเกมออนไลน์ตีสนิทสองโจ๋ ชวนขนยาบ้าเกือบ 6 แสนเม็ด

ตำรวจทางหลวงปิดเกมเครือข่าย "น้าไข่แดง" แชตตีสนิทผ่านเกมออนไลน์ ล่อลวงสองโจ๋ร่วมขบวนคาราวานขนยาบ้าลงใต้ ยึดของกลางเกือบ 6 แสนเม็ด มูลค่ากว่า 20 ล้านบาท
วันนี้ ( 31 ต.ค.) ที่ กองปราบปราม เมื่อเวลา 15.00 น. พล.ต.ต.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. พร้อมด้วย พล.ต.ต.พรศักดิ์ เลารุจิราลัย ผบก.ทล. พ.ต.อ.แมน เม่นแย้ม รอง ผบก.บก.ทล. พ.ต.อ.ภคพล สุชล ผกก.2 บก.ทล.พ.ต.ท.กล้า สมบัติพิบูลย์ สว.ส.ทล.4 กก.2 บก.ทล. พ.ต.ท. ปริญญา รักษาแก้ว สวญ.ส.ทล.5 กก.2 บก.ทล. พ.ต.ต.ตุลา สว่างรัตน์ สว.ส.ทล.5 กก.2 บก.ทล. แถลงจับจับกุม นายมนตรี หรือน้าไข่แดง อายุ 45 ปี ,
นายพลากรณ์ อายุ 32 ปี, นายอัสฟารีส อายุ 20 ปี และ นายชาญ อายุ 17 ปี พร้อมของกลางยาบ้าจำนวน 590,000 เม็ด ,รถเก๋งยี่ห้อ Honda สีบรอนด์เงิน1 คัน ,รถเก๋งยี่ห้อ Nissan สีขาว 1 คันและโทรศัพท์มือถืออีก 3 เครื่อง โดยจับกุมนายพลากรณ์ และนายอัสฟารีส ได้บน ทล.41 (เอเชีย) กม.ที่ 19+600 (ขาล่องใต้) ต.วิสัยเหนือ อ.เมือง จ.ชุมพร ส่วน นายมนตรี และนายชาญ ได้บน ทล.41(เอเชีย) กม.146+500 (ขาล่องใต้)
ต.ท่าฉาง อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี
พล.ต.ต.ณัฐศักดิ์ กล่าวว่าสืบเนื่องจากนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมอบหมายให้กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เร่งปราบปรามเครือข่ายลักลอบขนยาเสพติด เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงชุมพรจึงได้ทำการสืบสวนวิเคราะห์เส้นทางเดินรถด้วยระบบ Big Data จนพบกลุ่มรถต้องสงสัยที่ลักลอบขนยาเสพติดลงสู่พื้นที่ชายแดนภาคใต้ โดยมีรถนำทางและรถขนยาเสพติดและใช้การเลี่ยงถนนหลักไปใช้ถนนรอง ในพื้นที่ จ.ชุมพร จึงได้วางกำลังรถวิทยุตำรวจทางหลวงเพื่อสกัดจับ
พล.ต.ต.พรศักดิ์ กล่าวว่า ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบพบรถยนเก๋งยี่ห้อ Honda สีบรอนด์เงิน ขับขี่อยู่บน ทล.41(เอเชีย) กม.19+600 (ขาล่องใต้) ต.วิสัยเหนือ อ.เมือง จ.ชุมพร จึงได้สกัดรถยนต์คันดังกล่าวให้หยุดเพื่อตรวจสอบ พบชาย 2 คน คือ นายพลากรณ์ เป็นผู้ขับขี่ และ นายอัสฟารีส เป็นผู้โดยสาร ทั้งคู่มีพิรุธและให้ข้อมูลวกวน เจ้าหน้าที่จึงขอตรวจค้นรถพบถุงดำขนาดใหญ่ 3 ถุง ในช่องเก็บสัมภาระท้ายรถ ภายในยาบ้าจำนวน 590,000 เม็ด
พล.ต.ต.พรศักดิ์ กล่าวต่อว่า จากการสืบสวนพบว่ามีรถเก๋งยี่ห้อ Nissan สีขาวอีก 1 คัน ที่ทำหน้าที่เป็นรถนำทาง จึงได้ประสานไปยังตำรวจทางหลวงสุราษฎร์ นำรถวิทยุตำรวจทางหลวงเพื่อนำกำลังสกัดจับ พบ นายมนตรี หรือน้าไข่แดง หัวหน้าขบวนการเป็นผู้ขับขี่ และ นายชาญ เยาวชนอายุ 17 ปี เป็นผู้โดยสาร จึงได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ 4 รายพร้อมของกลางดังกล่าวมาสอบสวน
โดย นายมนตรี รับสารภาพว่า ได้รับการว่าจ้างจากนายทุนจ้างให้ขับรถขนยาเสพติด ในราคา 30,000 บาท โดยรับยาบ้าจากย่านปริมณฑลเพื่อนำไปส่งในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ไม่ปักใจเชื่อเนื่องจากการสืบสวนในทางลึกทราบว่า นายมนตรี หรือในกลุ่มเรียกกันว่า “น้าไข่แดง”เป็นเจ้าของยาเสพติดที่ถูกจับกุมในครั้งนี้ และทำหน้าที่เป็นผู้จัดหาและขนส่งยาเสพติดเพื่อนำส่งให้กับผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ รวมถึงทำหน้าที่จัดหาทั้งคนและรถเพื่อไปใช้ในการขนยาเสพติด นอกจากนี้ตรวจสอบประวัติพบว่าเคยถูกจับกุมในคดี ผลิตยาเสพติด, ครอบครองเพื่อจำหน่าย และจำหน่ายยาเสพติด โดยเพิ่งพ้นโทษจากเรือนจำกลางคลองเปรมเมื่อช่วงต้นปี 2568 ก็กลับมาตั้งเครือข่ายยาเสพติดอีก
ด้าน นายอัสฟารีส รับสารภาพว่า ทำหน้าที่นั่งบอกเส้นทางบนรถขนยาเสพติด โดยได้รับค่าจ้างเป็นเงิน 5,000 บาท โดยเมื่อช่วงประมาณกลางเดือนตุลาคม ตนกับเพื่อนสนิทคือ นายชาญ เยาวชนอายุ 17 ปี ได้รู้จักกับ นายมนตรี ผ่านเกมออนไลน์ ก่อนถูกชักชวนไปดื่มกินตามสถานบันเทิงในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายมนตรีมีการใช้ชีวิตหรูหรานำเงินมาโชว์ และใช้อุบายหลอกลวงให้ตนเข้ามารับงานนั่งรถช่วยขนยาเสพติด โดยหลอกว่าให้ไปนั่งรถเฉย ๆ ช่วยดู GPS บอกเส้นทาง แล้วก็รับเงินค่าจ้างไป ถ้าโดนตำรวจจับได้ก็บอกว่าแค่นั่งรถมาเฉยๆ ไม่มีส่วนรู้เห็นกับยาเสพติด ตนกับนายชาญจึงหลงเชื่อรับงาน ส่วนสาเหตุที่ต้องใช้เงิน เนื่องจากตนและนายชาญ ต้องการเงินไปซื้อไอเทมในเกม จนมีหนี้สินคนละประมาณหมื่นกว่าบาท เบื้องต้นแจ้งข้อหา "ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า) ไว้เพื่อจำหน่าย เพื่อการค้า ก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน" ก่อนนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางทั้งหมด ส่งพนักงานสอบสวน กก.5 บก.ป. ดำเนินคดีตามกฎหมายและสืบสวนขยายผลต่อไป
พล.ต.ต.พรศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอฝากเตือนประชาชนโดยเฉพาะผู้ปกครองให้ดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดขณะนี้พบว่าเครือข่ายค้ายาเสพติดมีการเปลี่ยนรูปแบบการล่อลวงเยาวชนและวัยรุ่นให้เข้าไปมีส่วนร่วมในขบวนการ โดยใช้วิธีพูดจาชักชวนผ่านเกมออนไลน์เสนอค่าจ้างล่อใจ เพื่อให้นั่งรถนำทางหรือช่วยดูเส้นทางให้กับรถขนยาเสพติด โดยอ้างว่าเป็นงานง่าย รายได้ดี และไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดโดยตรงแต่ในความเป็นจริง การกระทำลักษณะดังกล่าวถือเป็น “การร่วมกันขนหรือช่วยเหลือขบวนการค้ายาเสพติด” ซึ่งมีโทษร้ายแรงตามกฎหมาย
นอกจากนี้ตำรวจทางหลวง กก.2 บก.ทล. จับกุม นายณัฎฐนันท์ อายุ 23 ปี ได้บริเวณถนนเอเชีย หมายเลข 41 ขาล่องใต้ พื้นที่ ต.หลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร
สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 22 ต.ค.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ชุดปราบปรามยาเสพติด กก.ตชด.44 ได้จับกุมขบวนการลำเลียงยาเสพติดลงสู่พื้นที่ชายแดนใต้ จำนวน 2 ราย พร้อมของกลางยาบ้า จำนวน 679,600 เม็ด และยาไอซ์ น้ำหนัก 33 กิโลกรัม ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จึงสอบสวนขยายผลทราบว่า นายณัฎฐนันท์ ผู้ต้องหารายนี้ เป็นนายทุนคอยควบคุมสั่งการ และควบคุมการขนย้ายยาเสพติดผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ กระทั่งได้รับการประสานว่า นายณัฎฐนันท์ ได้หลบหนีโดยใช้รถยนต์ขับลงสู่พื้นที่ภาคใต้ จึงนำรถสายตรวจสกัดจับได้ดังกล่าว
สอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพท จึงควบคุมตัวส่งมอบให้กับชุดปราบปรามยาเสพติด กก.ตชด.44 ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป