ตร.ขยายผลตัดวงจรเครือข่ายบัญชีม้า รวบ 2 ผู้ต้องหา ยึดเงินกว่า 1.4 ล้าน

ตำรวจ สน.เพชรเกษม ขยายผลตัดวงจรเครือข่ายบัญชีม้า เปิดปฏิบัติการยุทธการแหกคอกม้า จับกุม 2 ผู้ต้องหา ยึดเงินสดได้กว่า 1.4 ล้านบาท
วันนี้ (31 ต.ค.) พล.ต.ท สยามบุญสม ผบช.น. พล.ต.ต.วสันต์ เตชะเกษม รองผบช.น.พล.ต.ต.สามารถ พรหมชาติ ผบก.น.9 พ.ต.อ.ธีระชัย เด็ดขาด รอง ผบก.น.9 พ.ต.อ.นฤพนธ์ ธนกฤตานนท์รอง ผบก.น.9 พ.ต.อ.ปราโมทย์ จันทร์บุญแก้ว พ.ต.ท.เด่นดนัย วัฒนวิจิตรนนท์ รอง ผกก.สอบสวน สน.เพชรเกษม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.เพชรเกษม ได้ร่วมกันขยายผลเพื่อตัดวงจรเครือข่ายบัญชีม้า ภายใต้ “ปฏิบัติการยุทธการแหกคอกม้า” ได้ตรวจค้นยานพาหนะต้องสงสัย ยี่ห้อ Mercedez Benz รุ่น C350 e สีขาว ป้ายทะเบียน 1 ขถ 33xx กรุงเทพ ฯ ที่บริเวณ ลานจอดรถ ห้างสรรพสินค้า โฮมโปร สาขา เพชรเกษม โดยมี น.ส.กุสุมาภัสน์ (สงวนนามสกุล) แสดงตนเป็นผู้ครอบครอง รถยนต์คันดังกล่าว
ผลการตรวจค้นพบ ธนบัตรรัฐบาลไทยจำนวน 906 ฉบับ รวมเป็นเงิน 960,000 บาท บรรจุอยู่ในถุงผ้าสีฟ้าวางอยู่เบาะหลังคนขับ ของรถคันดังกล่าว โทรศัพท์เคลื่อนที่ยี่ห้อ แอปเปิ้ล รุ่น ไอโฟน 17 โปรแม๊กซ์ สีส้ม จำนวน 1 เครื่อง อยู่ภายในรถคันดังกล่าว โทรศัพท์เคลื่อนที่ยี่ห้อ แอปเปิ้ล รุ่น ไอโฟน 11 สีดำ จำนวน 1 เครื่อง ถืออยู่ในมือของ น.ส.กุสมาภัสน์ ฯ
ทั้งนี้ได้ทำการตรวจค้นตัวนายธนกฤต (สงวนนามสกุล) ซึ่งยืนอยู่กับ น.ส.กุสุมาภัสน ผลการตรวจค้นพบ ธนบัตรรัฐบาลไทยจำนวน 500 ฉบับ รวมเป็นเงิน 500,000 บาท บรรจุอยู่ในซองเอกสารน้ำตาล อยู่ภายในกระเป๋าที่ นายธนกฤตฯ สะพายอยู่ในขณะตรวจค้น โทรศัพท์เคลื่อนที่ยี่ห้อ แอปเปิ้ล รุ่น ไอโฟน 16 โปร สีดำ จำนวน 1 เครื่อง กระเป๋าที่ นายธนกฤตฯ สะพายอยู่ในขณะตรวจค้น
จากนั้นจึงได้เชิญตัวทั้งสอง มาที่สน.เพชรเกษม ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลแล้วเชื่อมโยงกับกลุ่มบัญชีม้าที่หลอกลวงผู้เสียหายที่พนักงานสอบสวนได้รับคำร้องทุกข์ไว้ ซึ่งจากการตรวจสอบแล้วทั้งสองคนมีความเชื่อมโยงกัน และสามารถยึดเงินไว้ได้ถึง 1,406,000 บาท จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาทั้งสองคน ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนและนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
พ.ต.อ.ปราโมทย์ กล่าวว่า กรณีนี้เป็นการสืบสวนขยายผล เพื่อตัดวงจรกลุ่มเครือข่ายบัญชีม้า ที่ได้ใช้หลอกหลวงผู้เสียหาย จนเกิดความเสียหายเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ทางรัฐบาล และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีการระดมกวาดล้างอย่างเด็ดขาด ซึ่งในเคสนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการวางแผนทะลายเครือข่ายมาตลอด และที่สำคัญสามารถยึดเงินคืนให้กับผู้เสียหายไปก่อนนี้แล้วเป็น 800,000 บาท ซึ่งจะได้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดต่อไป