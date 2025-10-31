xs
ตร.ขยายผลตัดวงจรเครือข่ายบัญชีม้า รวบ 2 ผู้ต้องหา ยึดเงินกว่า 1.4 ล้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม



ตำรวจ สน.เพชรเกษม ขยายผลตัดวงจรเครือข่ายบัญชีม้า เปิดปฏิบัติการยุทธการแหกคอกม้า จับกุม 2 ผู้ต้องหา ยึดเงินสดได้กว่า 1.4 ล้านบาท

วันนี้ (31 ต.ค.) พล.ต.ท สยามบุญสม ผบช.น. พล.ต.ต.วสันต์ เตชะเกษม รองผบช.น.​พล.ต.ต.สามารถ พรหมชาติ ผบก.น.9 พ.ต.อ.ธีระชัย เด็ดขาด รอง ผบก.น.9 พ.ต.อ.นฤพนธ์ ธนกฤตานนท์รอง ผบก.น.9 พ.ต.อ.ปราโมทย์ จันทร์บุญแก้ว พ.ต.ท.เด่นดนัย วัฒนวิจิตรนนท์ รอง ผกก.สอบสวน สน.เพชรเกษม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.เพชรเกษม ได้ร่วมกันขยายผลเพื่อตัดวงจรเครือข่ายบัญชีม้า ภายใต้ “ปฏิบัติการยุทธการแหกคอกม้า” ได้ตรวจค้นยานพาหนะต้องสงสัย ยี่ห้อ Mercedez Benz รุ่น C350 e สีขาว ป้ายทะเบียน 1 ขถ 33xx กรุงเทพ ฯ ที่บริเวณ ลานจอดรถ ห้างสรรพสินค้า โฮมโปร สาขา เพชรเกษม โดยมี น.ส.กุสุมาภัสน์ (สงวนนามสกุล) แสดงตนเป็นผู้ครอบครอง รถยนต์คันดังกล่าว

ผลการตรวจค้นพบ ธนบัตรรัฐบาลไทยจำนวน 906 ฉบับ รวมเป็นเงิน 960,000 บาท บรรจุอยู่ในถุงผ้าสีฟ้าวางอยู่เบาะหลังคนขับ ของรถคันดังกล่าว โทรศัพท์เคลื่อนที่ยี่ห้อ แอปเปิ้ล รุ่น ไอโฟน 17 โปรแม๊กซ์ สีส้ม จำนวน 1 เครื่อง อยู่ภายในรถคันดังกล่าว โทรศัพท์เคลื่อนที่ยี่ห้อ แอปเปิ้ล รุ่น ไอโฟน 11 สีดำ จำนวน 1 เครื่อง ถืออยู่ในมือของ น.ส.กุสมาภัสน์ ฯ

ทั้งนี้ได้ทำการตรวจค้นตัวนายธนกฤต (สงวนนามสกุล) ซึ่งยืนอยู่กับ น.ส.กุสุมาภัสน ผลการตรวจค้นพบ ธนบัตรรัฐบาลไทยจำนวน 500 ฉบับ รวมเป็นเงิน 500,000 บาท บรรจุอยู่ในซองเอกสารน้ำตาล อยู่ภายในกระเป๋าที่ นายธนกฤตฯ สะพายอยู่ในขณะตรวจค้น โทรศัพท์เคลื่อนที่ยี่ห้อ แอปเปิ้ล รุ่น ไอโฟน 16 โปร สีดำ จำนวน 1 เครื่อง กระเป๋าที่ นายธนกฤตฯ สะพายอยู่ในขณะตรวจค้น

จากนั้นจึงได้เชิญตัวทั้งสอง มาที่สน.เพชรเกษม ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลแล้วเชื่อมโยงกับกลุ่มบัญชีม้าที่หลอกลวงผู้เสียหายที่พนักงานสอบสวนได้รับคำร้องทุกข์ไว้ ซึ่งจากการตรวจสอบแล้วทั้งสองคนมีความเชื่อมโยงกัน และสามารถยึดเงินไว้ได้ถึง 1,406,000 บาท จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาทั้งสองคน ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนและนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

พ.ต.อ.ปราโมทย์ กล่าวว่า กรณีนี้เป็นการสืบสวนขยายผล เพื่อตัดวงจรกลุ่มเครือข่ายบัญชีม้า ที่ได้ใช้หลอกหลวงผู้เสียหาย จนเกิดความเสียหายเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ทางรัฐบาล และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีการระดมกวาดล้างอย่างเด็ดขาด ซึ่งในเคสนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการวางแผนทะลายเครือข่ายมาตลอด และที่สำคัญสามารถยึดเงินคืนให้กับผู้เสียหายไปก่อนนี้แล้วเป็น 800,000 บาท ซึ่งจะได้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดต่อไป


