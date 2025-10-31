xs
"ติ๊ก บิ๊กบราเธอร์"อดีตภรรยา "ศรราม" แจ้งจับโรคจิตส่งข้อความคุกคามทางเพศ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม



"ติ๊ก บิ๊กบราเธอร์"อดีตภรรยา "ศรราม " โร่พบ ปอท. แจ้งความดำเนินคดีหนุ่มโรคจิตส่งข้อความคุกคามทางเพศนานนับสองเดือน โอดใช้ชีวิตคนเดียวลำพังเกรงไม่ปลอดภัย


วันนี้ (31 ต.ค.) ที่ ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)เมื่อเวลา 11.30 น. นายแทนคุณ จิตต์อิสระ หรือ อี้แทนคุณ ประธานชมรมสันติประชาธรรม พา กุ้งพลอย กนิษฐรินทร์ หรือ "ติ๊ก บิ๊กบราเธอร์" อดีตภรรยา หนุ่ม ศรราม เทพพิทักษ์ พระเอกชื่อดัง เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน บก.ปอท. เพื่อร้องขอความช่วยเหลือหลังถูกถูกผู้ไม่หวังดีส่งข้อความและรูปภาพมาคุกคามทางเพศ จนเกรงจะไม่ได้รับความปลอดภัย โดยนำภาพและแชตข้อความสนทนาต่าง ๆ มามอบให้พนักงานสอบสวนประกอบการพิจารณา

ติ๊ก บิ๊กบราเธอร์กล่าวว่า ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา มีชายคนหนึ่งได้คุกคามทางเพศ โดยใช้แอคเคาท์อวตาร ส่งข้อความลามก และ รูปภาพ คลิปวิดีโอขณะกำลังช่วยตัวเองมาให้ผ่านทางไลน์ออฟฟิเชียลที่เป็นช่องทางขายสินค้าออนไลน์ของตน รวมถึงพยายามตามติดการใช้ชีวิตประจำวันของตนผ่านทางแอปพลิเคชันติ๊กต๊อกที่ตนไลฟ์ขายของออนไลน์ จนเกิดความหวาดกลัวเกรงไม่ปลอดภัย เพราะทุกวันนี้ตนใช้ชีวิตอยู่เพียงลำพังคนเดียว

“ที่ผ่านมาเขาเคยส่งข้อความและรูปภาพในลักษณะคุกคามทางเพศมาให้หลายครั้ง ซึ่งตนเคยตักเตือนขอให้เขาหยุดพฤติกรรมดังกล่าวไปแล้ว 3 ครั้งแต่ก็ไม่เป็นผล ยังคงทำเช่นเดิม จึงตัดสินใจนำเรื่องไปปรึกษา นายแทนคุณ ก่อนจะได้รับคำแนะนำให้มาแจ้งความดำเนินคดี เพื่อเป็นการปกป้องตัวเองจากคนที่มาละเมิด เราจะได้ทำมาหากินอย่างปลอดภัย เพราะเราเองก็ไม่รู้ว่าเขาคือใคร” ติ๊ก บิ๊กบราเธอร์กล่าว

ด้านนายแทนคุณ กล่าวว่า สำหรับพฤติกรรมของชายคนดังกล่าว เบื้องต้นเข้าข่ายกระทำความผิดกฎหมายอาญาหลายมาตรา เมื่อเตือนแล้วยังไม่หยุด ก็จำเป็นต้องใช้กฎหมายดำเนินการอย่างจริงจัง เพราะหากปล่อยไว้จะเป็นภัยต่อสังคม

เบื้องต้นพนักงานสอบสวน ได้ทำการสอบปากคำผู้เสียหายไว้ ก่อนส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการต่อไป








