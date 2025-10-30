ศุลกากร ภาค 4 กวาดล้าง-ยึดบุหรี่ไฟฟ้าล็อตใหม่มูลค่า 3.2 ล้าน

ศุลกากรภาค 4 กวาดล้างต่อเนื่องตรวจยึดบุหรี่ไฟฟ้าล็อตใหม่มูลค่า 3.2 ล้านบาท คาขนส่งเอกชนกลางเมืองสงขลาอีกเเล้ว
วันนี้ (30 ต.ค.) นายธนกฤต ลิ้นทอง ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากร ภาคที่ 4 เปิดเผยถึงผลการปฏิบัติงานห้วงวันที่ 16-29 ต.ค. 2568 ว่า เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนและปราบปราม สคศ. ศภ.4 ร่วมกับหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ศภ.4 หน่วยสืบสวนปราบปรามสงขลา สปป.2 กสป. ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ และด่านศุลกากรสงขลา ได้ออกปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการลักลอบหนีศุลกากรได้เข้าตรวจค้นพัสดุในบริษัทขนส่งเอกชนในพื้นที่ จ.สงขลา ผลการตรวจค้นพบ บุหรี่ไฟฟ้าและอุปกรณ์ จำนวน 11,410 ชิ้น รวมมูลค่า 3,230,300 บาท
ซึ่งบุหรี่ไฟฟ้าเป็นของต้องห้ามตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้บารากู่ และบารากู่ไฟฟ้า หรือบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 12 ธ.ค. 2557 ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ สุขอนามัย สังคม ความมั่นคงของประเทศ และความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
กรณีจึงเป็นของอันพึงต้องริบตามมาตรา 166 แห่ง พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2560 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาจมีความผิดตามมาตรา 242 245 246 และ 247 แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2560 เจ้าหน้าที่จึงได้อาศัยอำนาจตามมาตรา 167 แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2560 อายัดของกลางดังกล่าวเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป