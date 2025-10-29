อธิบดีอัยการ ภาค 4 เรียกประชุมผู้บริหารอัยการอีสานตอนบน เร่งสางคดีคั่งค้าง

”ประยุทธ“อธิบดีอัยการ ภาค 4 เรียกประชุมผู้บริหารอัยการอีสานตอนบน 12 จังหวัด เร่งสางคดีคั่งค้าง ขับเคลื่อนตามนโยบายอัยการสูงสุด
เมื่อวันที่ 29 ต.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่สำนักงานอัยการภาค 4 จังหวัดขอนเเก่น นายประยุทธ เพชรคุณ อธิบดีอัยการ ภาค 4 เรียกประชุมอัยการจังหวัด และผู้อำนวยการสำนักงาน ในพื้นที่ภาค4 เพื่อกำหนดแนวทางขับเคลื่อนภารกิจองค์กร และแปลง นโยบายของ นายอิทธิพร แก้วทิพย์ อัยการสูงสุด ให้เป็นจริงในทางปฏิบัติ ด้วยการทำงานเพื่อให้เกิดความยุติธรรมเพื่อประชาชน( Justice for people )
นายประยุทธ เพชรคุณ อธิบดีอัยการภาค 4 เปิดเผยว่า ได้ให้พนักงานอัยการผู้ดำเนินคดีทุกสำนักงานเร่งรัด ให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารองค์กรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเร่งรัดสำนวนค้าง เพื่อให้การอำนวยความยุติธรรมจะได้เป็นไปด้วยความโปร่งใสรวดเร็วเน้นการใส่ใจประชาชน โดยเน้นย้ำ ให้ทุกคนทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ในทุกสำนักงาน
นายประยุทธกล่าวต่อว่า หลังจากที่ได้มอบนโยบายให้กับอัยการจังหวัดทุกสำนักงานไปขับเคลื่อนแล้ว ในส่วนการบริหารจัดการ และติดตามประเมินผล นั่น สำนักงานอัยการภาค 4 ซึ่งมีรองอธิบดีอัยการภาครวม3ท่าน ตนได้มีคำสั่งตั้งทีมติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายของสูงสุด
โดยเฉพาะการบริหารจัดการสำนวนค้าง ได้มีการออกคำสั่งของสำนักงานการภาค 4 แต่งตั้ง ชุดติดตามประเมินผลออกเป็น3 ชุด แต่ละชุดมีรองอธิบดีเป็น หัวหน้าทีมโดยมีอัยการพิเศษฝ่ายและอัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษเป็น คณะทำงาน แต่ละชุด ให้รับผิดชอบในพื้นที่ 4 จังหวัด
นอกจากนี้ได้มีการออกคำสั่งตั้งคณะทำงาน ชุดใหญ่จะเป็นการบริหารภาพรวมทั้ง 12 จังหวัดโดย มีอธิบดีเป็นหัวหน้าทีม คณะทำงานจะเข้าไปดูแลแก้ไขพร้อมช่วยเหลือจังหวัดที่มีปัญหาในการขับเคลื่อนภารกิจ ให้ เกิดประสิทธิภาพและ เป็นไปตามเป้าหมายเชื่อว่าแนวทางนี้จะทำให้การขับเคลื่อนตามนโยบายเกิดประสิทธิภาพและบรรลุผลในเวลารวดเร็วและ มีความ ยั่งยืน อย่างแน่นอน
สำหรับสำนักงานอัยการการภาค4 ตั้งอยู่ในจังหวัดขอนแก่น โดยมีเขตพื้นที่รับผิดชอบ ภาคอีสานตอนบนรวม 12 จังหวัด มีสำนักงานในการทั้งหมด 43 สำนักงาน มีบุคลากรเป็นพนักงานอัยการทั้งหมด 344 คนข้าราชการธุรการ 733 คนรวมบุคลากรที่ขับเคลื่อนภารกิจในพื้นที่ 1,077 คน แต่ละปีมีคดีต้องรับผิดชอบประมาณมีปริมาณคดีประมาณ 88,000 -90,000 คดี